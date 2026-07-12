„Înnebunesc când văd asta”  Alexandru Chipciu, după ce U Cluj a pierdut un nou trofeu în fața Craiovei + ce a declarat Bergodi

U CRAIOVA - U CLUJ 1-1 (5-3 d.pen). Alexandru Chipciu (37 de ani), căpitanul „șepcilor roșii”, a oferit o primă reacție după ce ardelenii au pierdut Supercupa României.

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În ciuda faptului că U Cluj a pierdut un nou trofeu în fața oltenilor, mijlocașul nu s-a arătat extrem de afectat de înfrângere și a preferat să privească partea plină a paharului.

U CRAIOVA - U CLUJ 1-1 ( 5-3 d.pen). Alexandru Chipciu: „Trebuie să prețuiești și momentele astea”

„Ar trebui să fii mulțumit și de asta (n.r. de medalia de argint), ca să ajungi aici, să joci, trebuie să faci ceva în campionat.

Bine, noi n-am luat Cupa sau campionatul, dar așa e regula. Și în cariera mea, câte finale de Cupe și Supercupe am pierdut, peste tot…

Dar am și câștigat și trebuie să prețuiești fiecare moment, inclusiv momentele astea, pentru că am fost acolo, din nou, în seara asta”, a declarat Chipciu la Prima Sport.

Alexandru Chipciu: „Sunt mai degrabă dezamăgit și înnebunesc atunci când văd momente de teamă”

Pentru U Cluj s-a repetat scenariul din Cupa României. Întrebat dacă al doilea trofeu pierdut la loviturile de departajare în fața Craiovei este prea mult, mijlocașul a declarat:

„Ar fi a treia, că avem și calificarea în Europa cu play-off-ul ăla de Conference. Am avut și penalty decisivi atunci, dacă nu mă înșel.

Ar putea fi prea mult, dar, sincer, acum focusul meu și al nostru cred că este pentru meciul de joi, pentru că avem un meci foarte, foarte greu.

A trecut și aș spune că, în Supercupă, sentimentele sunt puțin diferite față de atunci când pierzi o finală de Cupă sau campionatul în maniera asta.

Nu cred că avem de ce să fim dezamăgiți. Sunt mai degrabă dezamăgit și înnebunesc atunci când văd momente de teamă, cum am jucat în prima repriză.

Dar în repriza a doua, când am avut ocazii, nu am ce să le reproșez jucătorilor.

Am bătut ieri, la antrenament, 100 de penalty-uri. Chiar râdeam cu colegii care trăgeau la vinclu. Le spuneam că, în meci, poarta e mai mică, iar portarul e mai mare”, a concluzionat Chipciu.

Ar fi o performanță să o scoatem pe Dinamo Kiev. Am simțit că puteam și am ratat cea mai mare ocazie a meciului. Ne-au dominat, asta e clar Alex Chipciu

Cristiano Bergodi: „Ne dă încredere pentru meciul de joi”

Nici antrenorul vicecampioanei României nu a fost dezamăgit de rezultat. Bergodi a scos în evidență jocul echipei sale și a anunțat obiectivul lui U Cluj din acest sezon.

„A fost un meci bun, frumos. Craiova e o echipă foarte, foarte competitivă. Am jucat și noi bine în a doua repriză. În prima am avut ocazii mari.

Sunt mulțumit de evoluția jucătorilor meci, nu e nicio problemă. E o remiză împotriva campioanei României după 90 de minute. Ne dă încredere pentru meciul de joi.

Nu e blestem la 11 metri. Eu am câștigat Supercupa la penalty-uri, trebuie să ai sânge rece și probabil noi nu am avut, la momentul cu Macalou.

Suntem pe un drum bun, am întâlnit totuși echipa care a făcut eventul. Am jucat la ei, au avut suporterii de partea lor.

Noi nu avem obiectiv titlul, ci play-off-ul. După, luptăm. Niciun conducător n-a cerut asta, dar în inima noastră vrem să facem mai mult ca anul trecut. Asta ar însemna titlul și Cupa.

Dar anul trecut a fost ceva senzațional, nu a fost întâmplător, am luat echipa de pe locul 10. Luptăm pentru cupe europene, apoi vedem, încet-încet.

Ne lipsește ceva și sper să se facă ceva (n.r. transferuri). Trebuie făcut. După va fi bine”, a spus și Bergodi pentru sursa citată.

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