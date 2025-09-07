Olanda s-a impus cu emoții în fața Lituaniei, scor 3-2, în preliminariile Campionatului Mondial.

Memphis Depay (31 de ani) a marcat două goluri și a devenit cel mai bun marcator din istoria naționalei, depășindu-l pe legendarul Robin van Persie (42 de ani)

Odată cu victoria obținută în Lituania, naționala Olandei s-a distanțat la 3 puncte de ocupanta locului secund din grupa G, Polonia.

Olanda, victorie chinuită în Lituania

Formația antrenată de Ronald Koeman a început perfect meciul, reușind să deschidă scorul în minutul 11, grație golului marcat de Memphis Depay, jucătorul celor de la Corinthians.

Peste alte 22 de minute, olandezii au majorat scorul la 2-0, prin reușita lui Quinten Timber. Bucuria nu a durat mult, deoarece la distanță de doar 3 minute, lituanienii au redus din diferență, după ce Gineitis l-a învins pe Verbruggen.

Cu două minute înainte de pauză, Lituania a reușit să egaleze prin golul semnat de Edvinas Girdvainis. În repriza secundă, Depay a ieșit din nou în evidență, reușind să facă „dubla” în minutul 63.

Scorul a rămas neschimbat până la final, astfel că Olanda și-a trecut în cont cele 3 puncte și s-a distanțat de Polonia, principala contracandidată la calificarea directă.

Clasamentul grupei G:

Loc Echipă Meciuri Puncte 1. Olanda 4 10 2. Polonia 4 7 3. Finlanda 4 7 4. Lituania 5 3 5. Malta 5 2

Memphis Depay a intrat în istorie! Este cel mai mare marcator din istoria naționalei Olandei

Datorită celor două goluri reușite la Kaunas, Depay a devenit golgheterul all-time al „portocalei mecanice”.

Depay a ajuns la 52 de reușite în tricoul portocaliu, reușind să îl întreacă pe Robin van Persie, cel care deținea recordul cu 50 de reușite.

TOP 5 cei mai mari marcatori din istoria naționalei Olandei:

Memphis Depay - 52 de goluri

Robin van Persie - 50 de goluri

Jan-Klaas Huntelaar - 42 de goluri

Patrick Kluivert - 40 de goluri

Dennis Bergkamp - 37 de goluri

