Oleksandr Usyk (38 de ani) nu mai este campion mondial de necontestat la categoria grea.

Boxerul ucrainean a renunțat la titlul WBO, după ce a refuzat să își apere centura în fața lui Fabio Wardley, challengerul său obligatoriu.

Usyk a devenit pentru prima dată campion absolut, cu patru centuri, în mai 2024, după victoria în fața britanicului Tyson Fury.

WBO a anunțat oficial că Usyk a renunțat la titlu. Motivul este necunoscut, însă boxerul ar fi avut o discuție cu reprezentanții organizației și ar fi ajuns împreună la decizia ca ucraineanul să renunțe la centura de campion mondial, potrivit tsn.ua.

„Oleksandr Usyk a renunțat la titlul WBO la categoria grea. WBO onorează cariera sa istorică și numește acest lucru o pauză, binemeritată, nu un rămas bun”, a scris WBO pe platforma X.

Astfel, Usyk a pierdut statutul de campion mondial absolut la categoria grea, pe care l-a câștigat în iulie anul acesta, când l-a învins prin KO pe britanicul Daniel Dubois.

În același timp, ucraineanul va deține centurile IBF, WBA și WBC.

Usyk ar fi urmat să-l înfrunte pe Fabio Wardley pentru a-și apăra titlul care îi va reveni adversarului, după decizia sportivul ucrainean.

Bună dimineața tuturor! Mulțumesc oficialilor WBO pentru că ați fost alături de mine. Olesksandr Usyk, într-un scurt mesaj, după decizie

