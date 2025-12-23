Rapid a terminat anul pe locul 2, pierzând poziția de lider chiar la ultim etapă din 2025, după ce a fost învinsă de FCSB, scor 1-2

În acest moment, conform surselor GOLAZO.ro, există tensiuni între antrenor și conducere. Ce l-a deranjat extrem de tare pe Gâlcă, în rândurile de mai jos

Rapid a făcut o jumătate de campionat foarte bună. Are cu 10 puncte mai mult decât avea la finalul lui 2024, tot după 21 de etape, însă situația a devenit una extrem de tensionată în interiorul clubului.

Gâlcă a izbucnit și public

Reacția extrem de dură pe care Gâlcă a avut-o imediat după derby-ul cu FCSB, în care a spus cu subiect și predicat că Rapid nu are lot de titlu și e nevoie de jucători de valoare, a surprins pe foarte multă lume.

În general, Gâlcă e un tehnician extrem de echilibrat și foarte ponderat în declarații, dar acum a izbucnit, într-un discurs care nu îi este deloc obișnuit.

Ce se ascunde, de fapt, în spatele ieșirii publice a lui Gâlcă? Tensiuni mari între el și cei din conducere, iar motivul principal e legat de o decizie pe care șefii au luat-o peste capul tehnicianului!

Motivul pentru care antrenorul s-a supărat

Conform surselor GOLAZO.ro, Gâlcă a transmis conducerii să din iarnă nu va mai conta pe Gojkovic , pe care nu-l vede util în perspectiva ultimelor 9 etape din sezonul regulat, dar mai ales pentru ce va urma în play-off. Pe scurt, antrenorul a insistat că nu e un fotbalist de nivelul Rapidului și nu mai e nevoie de el.

150.000 de euro a fost suma cu care Rapid l-a achiziționat pe Gojkovic, în vara lui 2024, de la Javor, din Serbia

Reacția șefilor? I-au prelungit contractul lui Gojkovic , fotbalist care a împlinit recent 26 de ani. Când Gâlcă a fost informat a perceput mișcarea conducerii ca pe o imixtiune în jobul său, din moment ce anunțase că e un fotbalist care nu mai intră în planurile sale.

Cifrele lui Gojkovic la Rapid

LIGA 1

33 meciuri

1.281 de minute, cu o medie de sub 40 de minute pe meci

Un gol marcat

5 pase de gol

CUPA ROMÂNIEI

5 meciuri

236 minute

Nici un gol, două pase de gol

Luka Gojkovic (FOTO: Sport Pictures)

Angelescu a fost pro-Gâlcă în declarații, dar antrenorul ia în calcul să plece

Antrenorul a fost atât de deranjat de cum s-a comportat conducerea clubului, încât cu prima ocazie, când a fost întrebat, mai ales că era și după un eșec, a reacționat dur și a spus că lotul nu e demn de o candidată la titlu.

Mai mult, există informații din interiorul echipei care susțin că Gâlcă ar lua serios în calcul inclusiv o despărțire de Rapid.

În spațiul public, Victor Angelescu i-a dat dreptate lui Gâlcă, referitor la faptul că lotul trebuie întârit și a anunțat că Rapid va aduce jucători.

E foarte probabil și o strategie prin care să-l determine pe antrenor să accepte decizia că lui Gojkovic i-a fost prelungit contractul, cu promisiunea că îi vor fi aduși fotbaliști de valoare în mercato.

Rapid cu Gâlcă e la cel mai bun sezon de la promovare

Gâlcă (53 de ani) a preluat banca Rapidului în vară, iar parcursul său, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut, când pe bancă au fost Lennon și Șumudică, e incomparabil mai bun.

Comparație Rapid cu Gâlcă versus Rapid anul trecut

CAPITOL ACUM ANUL TRECUT Loc clasament 2 8 Puncte 39 29 Victorii 11 6 Goluri marcate 34 24

Nici parcursul de acum două sezoane, cu Bergodi antrenor, în care Rapid a fost sus în clasament, nu a fost mai bun decât cel din prezent.

Atunci, giuleștenii au strâns 33 de puncte după 21 de etape și erau pe locul 4, la 11 puncte de liderul de la acea vreme, FCSB. Acum, Rapid e pe poziția secundă și are un singur punct în spatele Universității Craiova.

