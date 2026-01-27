Șumudică, un nou eșec Mesajul neașteptat al românului, în ciuda situației crunte din campionat: „Sunt mândru de jucătorii mei”

Al-Ittihad - Al-Okhdood 2-1. Echipa pregătită de Marius Șumudică (54 de ani) a bifat încă o înfrângere în campionat, iar lupta pentru evitarea retrogradării devine tot mai dificilă.

Obiectivul lui Marius Șumudică de a o salva pe Al-Okhdood de la retrogradare este tot mai greu de atins.

După egalul din etapa precedentă, 2-2 cu Al-Riyadh, echipa antrenorului român a bifat încă o înfrângere în campionatul Arabiei Saudite.

Al-Ittihad - Al-Okhdood 2-1 . Un nou eșec pentru echipa lui Marius Șumudică

La meciul dintre Al-Ittihad și Al-Okhdood, din etapa 18, au fost prezenți 8.102 spectatori.

Campioana Arabiei Saudite a început mai bine partida și a fost mai prezentă în atac. Efortul echipei a dat roade, iar primul gol a venit în minutul 12.

Houssem Aouar l-a învins pe Samuel, portarul echipei lui Marius Șumudică, după o centrare a francezului N'Golo Kante.

Imediat după golul primit, Marius Șumudică a fost surprins încurajându-și jucătorii.

Kante și-a trecut și el numele pe lista marcatorilor în minutul 42. Campionul mondial din 2018 a profitat de o respingere greșită în careu a celor de la Al-Okhdood și a dus scorul la 2-0.

Formația pregătită de Șumudică a redus din diferență în minutul 59, grație reușitei lui Burak Ince, dar nu a fost de ajuns pentru a evita un nou eșec. Al-Okhdood a încercat să egaleze, dar fără succes, rezultatul final fiind 2-1.

VIDEO. Al-Ittihad - Al-Okhdood 2-1

După rezultatul din etapa 18, Al-Okhdood se află pe penultimul loc în clasament, 17, cu doar 9 puncte acumulate. Pentru echipa lui Marius Șumudică urmează duelul cu Al-Taawon de vineri, de la ora 15:50 (ora României).

Al-Ittihad se poziționează pe locul 6 în campionat, cu 30 de puncte.

Marius Șumudică: „Sunt mândru de jucătorii echipei mele”

În ciuda înfrângerii, Marius Șumudică este încrezător că își poate îndeplini obiectivul.

„Ne-am confruntat cu o echipă cu 8 jucători străini și am încheiat meciul cu 7 jucători saudiți. Sunt aici pentru a oferi oportunități jucătorilor saudiți, care sunt excepționali.

Am întâlnit campioana en-titre, o echipă puternică care a reușit să-și creeze câteva ocazii în prima repriză.

După aceea, nu au mai putut să ajungă la poarta noastră, iar noi am reușit să jucăm minunat. Era posibil să obținem un punct din meci dacă am fi valorificat ocaziile.

Sunt mândru de jucătorii echipei mele, care au jucat cu toată puterea și au dat tot ce au avut. Suntem o echipă mică, dar zi de zi echipa se dezvoltă și vom lupta până în ultimul moment pentru a nu retrograda”, a declarat Marius Șumudică la conferința de presă.

Meciurile jucate de Al Okhdood sub comanda lui Marius Șumudică:

