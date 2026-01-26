UTA Arad - Rapid 1-2. Adrian Mihalcea (49 de ani) a vorbit despre eșecul din etapa #23.

Antrenorul arădenilor pune înfrângerea pe seama unor mici greșeli ale elevilor săi și pe calitatea individuală a adversarilor.

UTA Arad rămâne în afara locurilor de play-off după această etapă, fiind depășită în clasament atât de Oțelul, cât și de U Cluj.

UTA Arad - Rapid 1-2 . Adrian Mihalcea: „Le dau credit arbitrilor”

Deși Rapid a egalat după un penalty acordat în urma unui henț, arădenii nu au beneficiat de aceeași decizie la o fază similară, în minutul 90+2, însă Mihalcea nu a venit cu critici la adresa arbitrilor.

„Per total, cred că am făcut un joc bun. Prima repriză mult mai consistentă, în a doua cred că ne-am deschis puțin. În final, cred că diferența a făcut-o calitatea individuală a jucătorilor.

Am întâlnit o echipă bună, o echipă cu calitate și, la final, n-am reușit să câștigăm nici măcar un punct”, a spus Mihalcea după meci, la Prima Sport.

Întrebat despre Pospelov, care susține că nu a comis henț la penalty-ul din care Rapid a egalat, Mihalcea a răspuns:

„Nu știu, nu. În primul rând, nu sunt arbitru. Nu mai știu când este henț de mult, nu mai știu când e de dat. Le dau credit arbitrilor, e fix problema lor.

Astăzi s-a întâmplat împotriva noastră. Poate în alte meciuri lucrurile acestea vor fi de partea noastră.

Important e să reușim să uităm rezultatul acestui meci și să mergem la următorul meci și să recâștigăm punctele pierdute azi”.

Hențul lui Onea la care UTA a cerut penalty în minutul 90+2 / foto: captură Prima Sport

Adrian Mihalcea, despre lupta la play-off

În același timp, tehnicianul arădenilor nu vrea să facă calcule pentru primele șase poziții, având în vedere lupta strânsă din clasament.

„Este o zonă extrem de aglomerată și uitați-vă ce înseamnă trei puncte câștigate de noi etapa trecută și pierdute de celelalte competitoare, dar și invers astăzi.

Nu e cazul să facem calcule, ne gândim la ceea ce trebuie să facem noi. Știam că va fi dificil. Important este să ne recuperăm din punct de vedere fizic și la meciul FC Argeș să arătăm aceeași determinare și aceeași voință”, a mai spus Adrian Mihalcea.

