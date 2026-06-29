A început să plângă FOTO. Momentul în care eroul Canadei e copleșit de emoții după ce primește o întrebare despre coșmarul prin care a trecut

Stephen Eustaquio (29 de ani), eroul Canadei în meciul cu Africa de Sud, a fost vizibil emoționat la interviul de după partidă, în momentul în care a fost întrebat despre părinții săi.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Mijlocașul celor de la Los Angeles FC a făcut diferența în meciul cu Africa de Sud, chiar în prelungiri.

După o partidă echilibrată, Eustaquio a reușit să antameze calificarea în favoarea Canadei, după un gol marcat în al doilea minut al prelungirilor.

Stephen Eustaquio, în lacrimi după ce a calificat Canada în optimile CM 2026

La finalul partidei disputate pe SoFi Stadium din Los Angeles, Eustaquio a fost vizibil emoționat atunci când reporterul l-a întrebat despre părinții săi, ambii decedați recent.

Mama lui Stephen Eustaquio a decedat în 2023, din cauza cancerului la creier, iar tatăl său a murit un an mai târziu, în urma unui atac de cord.

Mijlocașul canadian a declarat: „Tot ce fac este pentru familia mea, pentru părinții mei, pentru iubita mea, pentru fiica mea, pentru fratele meu. Pentru prietenii mei de acasă. Pentru toți”.

5 goluri în 60 de meciuri a reușit Stephen Eustaquio în tricoul Canadei

La finalul meciului, selecționerul Canadei, Jesse Marsch, a vorbit la rândul său despre Eustaquio. Tehnicianul l-a lăudat pe mijlocaș și a spus câteva cuvinte despre părinții acestuia.

„Nu-mi vine în minte un om care să merite mai mult acest moment. Sunt foarte fericit pentru el și cred că părinții lui privesc de sus și au văzut ce a făcut”, a spus Marsch, conform dailymail.com.

În optimile de finală ale Campionatului Mondial, Canada va înfrunta câștigătoarea din partida Țările de Jos - Maroc.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport