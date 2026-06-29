A început să plângă FOTO. Momentul în care eroul Canadei e copleșit de emoții după ce primește o întrebare despre coșmarul prin care a trecut

- Stephen Eustaquio (29 de ani), eroul Canadei în meciul cu Africa de Sud, a fost vizibil emoționat la interviul de după partidă, în momentul în care a fost întrebat despre părinții săi.
Mijlocașul celor de la Los Angeles FC a făcut diferența în meciul cu Africa de Sud, chiar în prelungiri.
După o partidă echilibrată, Eustaquio a reușit să antameze calificarea în favoarea Canadei, după un gol marcat în al doilea minut al prelungirilor.
Stephen Eustaquio, în lacrimi după ce a calificat Canada în optimile CM 2026
La finalul partidei disputate pe SoFi Stadium din Los Angeles, Eustaquio a fost vizibil emoționat atunci când reporterul l-a întrebat despre părinții săi, ambii decedați recent.
Mama lui Stephen Eustaquio a decedat în 2023, din cauza cancerului la creier, iar tatăl său a murit un an mai târziu, în urma unui atac de cord.
Mijlocașul canadian a declarat: „Tot ce fac este pentru familia mea, pentru părinții mei, pentru iubita mea, pentru fiica mea, pentru fratele meu. Pentru prietenii mei de acasă. Pentru toți”.
Galerie foto (6 imagini)
La finalul meciului, selecționerul Canadei, Jesse Marsch, a vorbit la rândul său despre Eustaquio. Tehnicianul l-a lăudat pe mijlocaș și a spus câteva cuvinte despre părinții acestuia.
„Nu-mi vine în minte un om care să merite mai mult acest moment. Sunt foarte fericit pentru el și cred că părinții lui privesc de sus și au văzut ce a făcut”, a spus Marsch, conform dailymail.com.
În optimile de finală ale Campionatului Mondial, Canada va înfrunta câștigătoarea din partida Țările de Jos - Maroc.