Transferul nu e întâmplător Cum a ajuns bunicul din Eritreea al noului jucător adus de Dinamo să fie fan al „câinilor” de peste 40 de ani! + legături cu un star

Oliver Hintsa (25 de ani), noul atacant al celor de la Dinamo, are o legătură specială cu formația din Ștefan cel Mare, dezvăluită de club după prezentarea oficială a fotbalistului.

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Hintsa este un atacant născut în Suedia, însă reprezintă Eritreea. A venit de la Sogndal, echipă din liga a doua a Norvegiei.

Povestea specială a lui Oliver Hintsa, noul atacant de la Dinamo

Dinamo a publicat pe rețelele sociale mai multe detalii despre jucătorul de 25 de ani, iar cel mai interesant ține de familia acestuia.

„Fun fact: Bunicul său a studiat în București în anii ’80 și este suporterul nostru încă de atunci”, au notat „câinii”, într-o postare de pe rețelele de socializare, despre atacantul de 1,83 metri.

Potrivit presei din Suedia, nașul său de botez este legendarul jucător suedez Freddie Ljungberg, care a făcut istorie la Arsenal, cu care a câștigat două titluri, trei Cupe ale Angliei și o Supercupă a Angliei.

Freddie Ljungberg într-un duel cu Adrian Mutu în timpul meciului Juventus - Arsenal, scor 0-0, din grupele Ligii Campionilor, sezonul 2005/06

Cine este Oliver Hintsa, noul atacant de la Dinamo

Născut în Suedia, Hintsa a început fotbalul în academia celor de la Halmstad.

El a făcut parte și din lotul primei echipe, începând cu anul 2019, dar nu a reușit să joace niciun meci, fiind împrumutat la Tvaaker, grupare din eșaloanele inferioare, acolo unde a jucat 20 de meciuri și a marcat 8 goluri.

Ulterior, Hintsa a ajuns la Falkenberg, acolo unde a jucat timp de doi ani, între 2021 și 2023, perioadă în care a evoluat în 94 de partide, a marcat 24 de goluri și a oferit 9 pase decisive.

După despărțirea de Falkenberg, atacantul care joacă pentru naționala Eritreei a ajuns la Sogndal, în al doilea eșalon norvegian, unde a jucat 75 de meciuri până în momentul de față, a marcat 26 de goluri și și-a ajutat coechipierii cu 14 pase decisive.

2 meciuri a disputat Oliver Hintsa pentru echipa națională a Eritreei

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