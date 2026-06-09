Grozăvii în America Mondialului Atacuri armate, șerpi, grevă! Trei lucruri care sperie în Statele Unite înaintea turneului final
Trupele speciale ale poliției americane, pregătite de orice posibil atac armat în SUA la Mondial. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Grozăvii în America Mondialului Atacuri armate, șerpi, grevă! Trei lucruri care sperie în Statele Unite înaintea turneului final

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 09.06.2026, ora 18:13
alt-text Actualizat: 09.06.2026, ora 18:14
  • Campionatul Mondial (11 iunie - 19 iulie) e gata să înceapă, dar sunt tot mai multe alarme legate de SUA. 
  • Ce s-a întâmplat în Kansas City lângă cantonamentul Angliei, ce se află lângă terenul Elveției și ce se anunță la stadionul din LA.
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Mai sunt doar câteva zile și începe Campionatul Mondial. Primul cu 48 de echipe, primul în trei țări (SUA, Canada, Mexic), primul cu 104 meciuri, întins pe 39 de zile.

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Turneul final va porni în Mexico City, joi, cu Mexic - Africa de Sud, iar a doua zi sunt partidele de start în celelalte două state-gazdă: Canada - Bosnia și SUA - Paraguay.

Sunt tot mai multe alarme, tot mai multe motive de îngrijorare în Statele Unite. Iată doar trei dintre ele!

KANSAS CITY - Atac armat lângă cantonamentul Angliei

Duminică, nu departe de cartierul general al naționalei Angliei la CM 2026, a avut loc un atac armat în Kansas City, Missouri.

Nu mai puțin de nouă persoane au fost rănite, fiind internate în spital. Viața lor nu a fost însă în pericol.

Selecționata britanică va locui la hotelul The Inn at Meadowbrook și se va pregăti la Swope Soccer Village.

SAN DIEGO - Șerpi în jurul terenului de antrenament al Elveției

Elvețienii nu se tem de gloanțe la cantonamentul din San Diego. Au însă altă problemă.

Exact lângă terenul lor de antrenament se află o zonă cu șerpi. Autoritățile americane au avertizat asupra acestei zone.

De ce ar trebui să se teamă suporterii elvețieni la cantonamentul Elveției. Foto: Imago De ce ar trebui să se teamă suporterii elvețieni la cantonamentul Elveției. Foto: Imago
De ce ar trebui să se teamă suporterii elvețieni la cantonamentul Elveției. Foto: Imago

Au existat mai multe plângeri de mușcături de șarpe.

Federația din Țara Cantoanelor și-a avertizat fanii de primejdia șerpilor. Și posibilii paparazzi care ar putea încerca să fotografieze antrenamentele secrete ale echipei lui Murat Yakin.

LOS ANGELES - Partide în pericol din cauza grevei

Angajații care lucrează la stadionul SoFi din Inglewood, Los Angeles, au votat pentru o grevă care ar putea afecta organizarea partidelor.

Stadionul SoFi are o capacitate de 70.000 de locuri. Costul construcției a fost estimat la 5-6 miliarde de dolari. Foto: Imago Stadionul SoFi are o capacitate de 70.000 de locuri. Costul construcției a fost estimat la 5-6 miliarde de dolari. Foto: Imago
Stadionul SoFi are o capacitate de 70.000 de locuri. Costul construcției a fost estimat la 5-6 miliarde de dolari. Foto: Imago

Arena este în centrul unui conflict de muncă între sindicat și compania responsabilă de întreținerea SoFi și de serviciul de catering.

2.000 de persoane au pus la cale această grevă la stadionul din metropola califoriană.

8 meciuri
găzduiește arena SoFi la CM 2026: primul, SUA - Paraguay, pe 12 iunie

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