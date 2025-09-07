Omar El Sawy (21 de ani), mijlocașul celor de la Rapid, ar urma să semneze cu Universitatea Cluj, sub formă de împrumut.

Mijlocașul a revenit la Rapid în această vară, după ce, în sezonul trecut, a fost împrumutat la Sepsi OSK, formație alături de care a retrogradat în liga secundă.

Omar El Sawy ar urma să semneze cu U Cluj

După ce a jucat doar 16 minute la Rapid în acest sezon, Omar El Sawy ar urma să părăsească formația giuleșteană, destinația fiind Universitatea Cluj.

Conform digisport.ro, cele două cluburi ar fi ajuns la un acord, jucătorul urmând să fie prezentat luni, în ultima zi a perioadei de mercato.

De-a lungul carierei sale, Omar El Sawy a mai jucat la Csikszereda, debutând la nivel de seniori de la formația din Miercurea Ciuc.

550.000 de euro este cota lui Omar El Sawy, conform Transfermarkt

De la venirea la Rapid, El Sawy a jucat 12 meciuri în tricoul alb-vișiniu, fără să înscrie vreun gol sau să ofere vreo pasă decisivă. Cele mai multe meciuri le-a jucat la Sepsi, 24, reușind să marcheze de 6 ori.

