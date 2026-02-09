FCSB a bătut bătaia de la Cluj Deși CFR - U a fost atractiv și cu un mega scandal la final, campioana a surclasat în audiențe derby-ul ardelean

Încă o etapă în care FCSB atrage mulți telespectatori, dar și încă un exemplu că Liga 1 prezintă interes mare

Derby-ul Clujului, de sâmbătă seara, a conținut de toate: atmosferă incendiară, goluri multe, dramatism până la final, plus un imens scandal, în urma scenelor șocante care au avut loc chiar după ultimul fluier al centralului, când Cristiano Bergodi a intrat pe teren pentru a se răfui cu Cordea, fotbalistul gazdelor.

În ciuda acestor lucruri, CFR - Universitatea Cluj a fost surclasat în duelul audiențelor TV de meciul pe care FCSB l-a disputat duminică seara, la Galați.

Și care din minutul 55, când campioana conducea, iar gazdele au și rămas în inferioritate, și-a pierdut din dramatism, fiindcă devenise clar că roș-albaștrii conduc jocul și se vor impune fără dificultăți.

Nu doar că partida Oțelul - FCSB a bătut confruntarea de la Cluj, dar a avut un rating mult mai mare. Cu peste 50% în plus.

Oțelul - FCSB 1-4: 4,7% rating și o cotă de piață care a trecut de 13%

4,7% rating și o cotă de piață care a trecut de 13% CFR - U Cluj 3-2: 3,1% rating și o cotă de piață care a fost de sub 9%

Datele de audiență sunt pentru publicul cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național.

Meciul disputat de FCSB a reușit să fie în topul zilei de duminică, luând în calcul toate programele televiziunilor, indiferent de profilul acestora.

A fost pe locul 6, imediat sub Survivor, de la Antena 1, care a avut un rating de 5,3%. În schimb, derby-ul Clujului nu a prins top 10 programe pentru ziua de sâmbătă.

2,1 a fost ratingul realizat de meciul Rapid - Petrolul 1-1, disputat vineri seară, o audiență la mai puțin de jumătate din cea a jocului Oțelul - FCSB

Audiențele pe care meciurile interne le-au făcut în acest start de an arată un trend: partidele de campionat devin chiar mai atractive pentru public decât cele din cupele europene.

Comparația e pentru FCSB, singura care a evoluat în ambele competiții în 2026. Meciurile cu Dinamo Zagreb și Fenerbahce au avut ratinguri sub două partide pe care trupa lui Charalambous le-a susținut în Liga 1.

Topul celor mai vizionate meciuri de fotbal în 2026

FCSB - CFR 4-1: 6,1% rating FCSB - Botoșani 2-1: 5,3 Din. Zagreb - FCSB 4-1: 5,2 FCSB - Fenerbahce 1-1: 4,9 Argeș - FCSB 1-0: 4,8

În privința duelului exclusiv pentru meciurile din Liga 1, FCSB nu are rival. Toate cele 5 partide din acest an sunt peste restul jocurilor.

Topul celor mai vizionate meciuri din Liga 1 în 2026

FCSB - CFR 1-4: 6,1% FCSB - Botoșani 2-1: 5,3 Argeș - FCSB 1-0: 4,8 Oțelul - FCSB 1-4: 4,7 FCSB - Csikszereda 1-0: 4,7 Farul - Dinamo 2-3: 3,5 Farul - Craiova 4-1: 3,2 CFR - U Cluj 3-2: 3,1

