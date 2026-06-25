Gigi Becali (68 de ani), patronul celor de la FCSB, a venit cu noi detalii despre situația lui Florin Tănase (31 de ani).

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Aflat în ultimele zile de contract cu FCSB, mijlocașul trebuie să aleagă între o nouă campanie europeană alături de echipa roș-albastră și o ofertă extrem de tentantă din punct de vedere financiar, sosită din China.

Gigi Becali, despre Tănase: „Putem considera că e rezolvat”

Patronul FCSB a dezvăluit că nu a avut încă o discuție cu Florin Tănase cu privire la prelungirea contractului, dar este încrezător că va ajunge la un acord cu mijlocașul roș-albaștrilor.

„N-am avut (n.r. - discuția cu Tănase). El vrea să facă blocuri. N-am vorbit cu el. Eu o rezolv cu Tănase într-un sfert de oră.

Îi dau telefon, mă întâlnesc cu el și rezolvăm imediat. Deci cu Tănase putem considera că e rezolvat. Nu pleacă de la echipă. Poate aduc unul de cinci ori mai bun”, a declarat Gigi Becali la Digi Sport.

1,8 milioane de euro este cota de piață a lui Florin Tănase, conform Transfermarkt

Florin Tănase s-a mai despărțit o dată de FCSB, în 2022, după transferul la Al-Jazira, pentru care formația din Emirate a plătit 3 milioane de euro.

După un transfer către saudiții de la Al-Okhdood, Tănase a revenit la FCSB în vara lui 2024.

În sezonul recent încheiat, mijlocașul a jucat 52 de meciuri, în care a reușit să înscrie 17 goluri și să ofere 9 pase decisive.

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