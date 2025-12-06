Stadion pus la vânzare! Arena unei echipe din Liga 1 va fi scoasă la licitație din cauza problemelor financiare » Suma de pornire e șocant de mică

Stadionul unei echipe din Liga 1 urmează să fie scos la licitație, chiar în timpul desfășurării campionatului, potrivit unor informații apărute în presă.

Decizia a venit din cauza problemelor financiare cu care se confruntă compania care deține stadionul și sponsorizează clubul.

Oțelul Galați s-a confruntat cu probleme financiare în ultimii ani, mai ales în sezonul precedent, tot din cauza sponsorului Liberty, aspecte dezvăluite de fostul antrenor, Dorinel Munteanu.

Stadionul celor de la Oțelul Galați va fi scos la licitație

Situația s-a complicat și mai tare la Galați din cauza datoriilor de peste un miliard de euro ale companiei Liberty, care deține atât stadionul, cât și combinatul siderurgic din oraș.

Astfel, administratorul concordatar al companiei ar fi decis includerea stadionului în procesul de valorificare a activelor, potrivit gsp.ro.

Problemele financiare din ultimii doi ani au afectat parteneriatul dintre Liberty și Oțelul, compania nereușind să mai respecte acordul prevăzut în contractul de sponsorizare.

Acum, scoaterea la licitație a stadionului face parte din planul de restructurare din cadrul procedurii de concordat preventiv a Liberty, care încearcă să-și reducă datoriile.

Preț de pornire a fost stabilit la aproximativ 700.000 de euro fără TVA, mai susține sursa citată.

În același timp, dacă licitația nu se adjudecă la prima strigare, prețul ar urma să scadă cu 30% în cea de-a doua etapă, potrivit regulilor prevăzute în planul de restructurare.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport