Gemeni adversari în Liga 1 Oțelul l-a transferat pe fratele jucătorului de la FCSB

Oțelul Galați a oficializat, miercuri, transferul lui Joao Paulino (28 de ani), fratele geamăn al lui Joao Paulo (28 de ani), care evoluează în prezent la FCSB.

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Joao Paulino a semnat un contract valabil pe două sezoane cu Oțelul și a venit din postura de jucător liber de contract.

Oțelul l-a transferat pe Joao Paulino, fratele geamăn al lui Joao Paulo

„Un jucător nou, dar o figură cunoscută: Joao Paulino”, a fost modul în care Oțelul a prezentat noul transfer, pe Facebook.

Joao Paulino a evoluat ultima dată la Ordabasy, formație din prima ligă a Kazahstanului, în perioada martie - decembrie 2025. A bifat în ultimul sezon 22 de meciuri, 3 goluri și o pasă decisivă.

Fratele lui Joao Paulo a mai evoluat de-a lungul carierei la Zimbru Chișinău (Republica Moldova, 33 meciuri, 13 goluri, 2 assisturi), Politehnica Iași (România), Leça FC, SC Salgueiros, SC Maria da Fonte (Portugalia) și Sporting Clube Praia (Capul Verde).

200.000 de euro este cota de piață a lui Joao Paulino, conform Transfermarkt

Joao Paulino a oferit și o primă reacție după ce a fost transferat de Oțelul.

„Sunt foarte fericit să ajung la Oțelul Galați. Am auzit foarte multe lucruri frumoase despre acest club de la fratele meu, Joao Paulo, care mi-a vorbit despre istoria Oțelului, despre pasiunea suporterilor și despre atmosfera extraordinară de la meciuri. Din primul moment am simțit că este locul potrivit pentru mine.

Abia aștept să îmbrac tricoul Oțelului, să intru pe teren în fața fanilor și să ajut echipa să își îndeplinească obiectivele. Sunt pregătit pentru această provocare și nerăbdător să încep treaba la Galați”, a spus fotbalistul, conform ascotelul.ro.

2 selecții a bifat Joao Paulino pentru selecționata U19 a Capului Verde. A marcat un gol

Fratele său, Joao Paulo, a evoluat la formația gălățeană între iulie 2025 și februarie 2026, când a fost transferat de FCSB.

În plus, Oțelul a mai anunțat că a ajuns la un acord și cu alți trei jucători, dar identitatea lor va fi dezvăluită după finalizarea tuturor formalităților necesare.

Joao Paulo, convocat pentru Campionatul Mondial

Joao Paulo a fost unul dintre cei mai importanți fotbaliști ai Capului Verde în preliminarii, având deja 39 de meciuri jucate pentru națională, de la debutul din anul 2021.

Vestea este foarte importantă și pentru Oțelul Galați, club de la care Joao Paulo a plecat la FCSB, în pauza competițională din iarnă.

Conform înțelegerii dintre cele două cluburi, întreaga sumă pe care FIFA o va acorda pentru participarea acestuia la turneul final va merge la gruparea gălățeană.

Prin programul FIFA Club Benefits, forul care conduce fotbalul mondial premiază toate cluburile care trimit jucători la turneul final al Campionatului Mondial.

FIFA plătește aproximativ 10.000 de dolari pentru fiecare zi petrecută de un jucător la Cupa Mondială. Suma se calculează din prima zi oficială pe care fotbalistul o petrece în cantonamentul echipei naționale.

Lotul Capului Verde pentru Campionatul Mondial:

Portari: Vozinha (Chaves, Portugalia), Marcio Rosa (Montana, Bulgaria), Carlos Santos (San Diego, Statele Unite)

Vozinha (Chaves, Portugalia), Marcio Rosa (Montana, Bulgaria), Carlos Santos (San Diego, Statele Unite) Fundași: Steven Moreira (Columbus Crew, Statele Unite), Wagner Pina (Trabzonspor, Turcia), Joao Paulo (FCSB, România), Sidny Lopes Cabral (Benfica, Portugalia), Logan Costa (Villarreal, Spania), Roberto Lopes (Shamrock Rovers, Irlanda), Kelvin Pires (SJK, Finlanda), Ianique Tavares (Torreense, Portugalia), Edilson Borges (Al-Bataeh, Emiratele Arabe Unite)

Steven Moreira (Columbus Crew, Statele Unite), Wagner Pina (Trabzonspor, Turcia), Sidny Lopes Cabral (Benfica, Portugalia), Logan Costa (Villarreal, Spania), Roberto Lopes (Shamrock Rovers, Irlanda), Kelvin Pires (SJK, Finlanda), Ianique Tavares (Torreense, Portugalia), Edilson Borges (Al-Bataeh, Emiratele Arabe Unite) Mijlocași: Jamiro Monteiro (Zwolle, Olanda), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes, Portugalia), Yannick Semedo (Farense, Portugalia), Laros Duarte (Puskas Akademia, Ungaria), Deroy Duarte (Ludogorets, Bulgaria), Kevin Pina (Krasnodar, Rusia)

Jamiro Monteiro (Zwolle, Olanda), Telmo Arcanjo (Vitoria Guimaraes, Portugalia), Yannick Semedo (Farense, Portugalia), Laros Duarte (Puskas Akademia, Ungaria), Deroy Duarte (Ludogorets, Bulgaria), Kevin Pina (Krasnodar, Rusia) Atacanți: Ryan Menses (Igdir, Turcia), Willy Semedo (Omonia, Cipru), Garry Rodrigues (Apollon Limassol, Cipru), Jovane Cabral (Estrela Amadora, Portugalia), Nuno da Costa (Bașakșehir, Turcia), Dailon Livramento (Casa Pia, Portugalia), Gilson Benchimol (Akron Tolyatti, Rusia), Helio Varela (Maccabi Tel Aviv, Israel)

La Campionatul Mondial din această vară, Capul Verde va face parte din grupa H. Selecționata africană va întâlni Spania, Uruguay și Arabia Saudită.

Programul Capului Verde la Campionatul Mondial:

15 iunie: Spania - Capul Verde - 19:00

22 iunie: Uruguay - Capul Verde - 01.00

27 iunie: Capul Verde - Arabia Saudită 03:00

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