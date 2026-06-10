Anderson Ceara, spre FCSB Csikszereda a anunțat despărțirea de mijlocașul brazilian
Anderson Ceara
Superliga

Anderson Ceara, spre FCSB Csikszereda a anunțat despărțirea de mijlocașul brazilian

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.06.2026, ora 12:06
alt-text Actualizat: 10.06.2026, ora 12:07
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Cele două cluburi au ajuns la un acord privind transferul lui Ceara, iar sud-americanul va fi prezent la reuniunea roș-albaștrilor de pe 22 iunie.

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Csikszereda a anunțat despărțirea de Anderson Ceara

„Mulțumim pentru tot, Anderson Ceara!

Clubul nostru a ajuns la un acord cu FCSB pentru transferul drepturilor federative ale fotbalistului nostru brazilian, care va începe astfel pregătirea pentru sezonul viitor alături de clubul bucureștean.

Anderson Ceara a sosit la Miercurea Ciuc în primăvara anului 2024 și a evoluat pentru echipa noastră timp de un sezon și jumătate în Liga 2, respectiv un sezon în SuperLigă. Contribuția sa a fost esențială atât în promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc, cât și în obținerea menținerii în SuperLigă.

Dincolo de toate acestea, vor rămâne de neuitat driblingurile sale cu adevărat braziliene, pasele decisive fenomenale și golurile superbe prin care a cucerit inimile suporterilor noștri.

Mult succes în continuarea carierei, Andi, nu te vom uita niciodată!”, a transmis Csikszereda pe Facebook.

Este primul transfer realizat de FCSB după încheierea sezonului. Echipa lui Marius Baciu se pregătește de participarea în Conference League, unde va evolua începând cu turul 2 preliminar.

Fosta campioană a României va fi cap de serie în toate cele trei tururi preliminare.

750.000 de euro
este cota de piață a lui Anderson Ceara, conform Transfermarkt

Anderson Ceara merge la FCSB

Anderson Ceara, care recent a împlinit 27 de ani, a intrat în atenția celor de la FCSB datorită prestațiilor bune pe care le-a avut în tricoul lui Csikszereda în sezonul precedent.

Cifrele lui în 2025-2026

  • 40 de meciuri
  • 2.845 minute bifate
  • 8 goluri marcate
  • 7 pase de gol

Ceara a ajuns în România, la Miercurea Ciuc, în urmă cu 2 ani și jumătate. Atunci valora, conform Transfermarkt, 300.000 de euro. Acum, cota lui s-a dublat și a ajuns la 750.000 de euro. Cu tot cu bonusuri, Gigi Becali ar putea ajunge să plătească pe Ceara în jur de 500.000 de euro!

El a evoluat cu precădere ca atacant lateral dreapta, dar poate juca și în axul terenului. La FCSB, în partea dreaptă, în ofensivă, va avea concurență mare: Miculescu și Cisotti, însă italianul s-a făcut remarcat și în stânga, dar și ca mijlocaș central și chiar și în postura de vârf.

Ceara devine al 9-lea fotbalist străin din actualul lot.

  • Andre Duarte (Portugalia)
  • Dawa (Camerun)
  • Ngezana (Africa de Sud)
  • Radunovic (Muntenegru)
  • Kiki (Benin)
  • Joao Paulo (Capul Verde)
  • Ofri Arad (Israel)
  • Anderson Ceara (Brazilia)
  • Cisotti (Italia)

Cum ar putea arăta FCSB cu Ceara titular, în meciurile din Europa

  • Târnovanu - Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic - Joao Paulo, Fl. Tănase - Ceara, Olaru, Cisotti - Bîrligea

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