Anderson Ceara, spre FCSB Csikszereda a anunțat despărțirea de mijlocașul brazilian

Clubul Csikszereda a anunțat, miercuri, despărțirea de mijlocașul Anderson Ceara (27 de ani), jucător care va semna cu FCSB.

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Cele două cluburi au ajuns la un acord privind transferul lui Ceara, iar sud-americanul va fi prezent la reuniunea roș-albaștrilor de pe 22 iunie.

Csikszereda a anunțat despărțirea de Anderson Ceara

„Mulțumim pentru tot, Anderson Ceara!

Clubul nostru a ajuns la un acord cu FCSB pentru transferul drepturilor federative ale fotbalistului nostru brazilian, care va începe astfel pregătirea pentru sezonul viitor alături de clubul bucureștean.

Anderson Ceara a sosit la Miercurea Ciuc în primăvara anului 2024 și a evoluat pentru echipa noastră timp de un sezon și jumătate în Liga 2, respectiv un sezon în SuperLigă. Contribuția sa a fost esențială atât în promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc, cât și în obținerea menținerii în SuperLigă.

Dincolo de toate acestea, vor rămâne de neuitat driblingurile sale cu adevărat braziliene, pasele decisive fenomenale și golurile superbe prin care a cucerit inimile suporterilor noștri.

Mult succes în continuarea carierei, Andi, nu te vom uita niciodată!”, a transmis Csikszereda pe Facebook.

Este primul transfer realizat de FCSB după încheierea sezonului. Echipa lui Marius Baciu se pregătește de participarea în Conference League, unde va evolua începând cu turul 2 preliminar.

Fosta campioană a României va fi cap de serie în toate cele trei tururi preliminare.

750.000 de euro este cota de piață a lui Anderson Ceara, conform Transfermarkt

Anderson Ceara merge la FCSB

Anderson Ceara, care recent a împlinit 27 de ani, a intrat în atenția celor de la FCSB datorită prestațiilor bune pe care le-a avut în tricoul lui Csikszereda în sezonul precedent.

Cifrele lui în 2025-2026

40 de meciuri

2.845 minute bifate

8 goluri marcate

7 pase de gol

Ceara a ajuns în România, la Miercurea Ciuc, în urmă cu 2 ani și jumătate. Atunci valora, conform Transfermarkt, 300.000 de euro. Acum, cota lui s-a dublat și a ajuns la 750.000 de euro. Cu tot cu bonusuri, Gigi Becali ar putea ajunge să plătească pe Ceara în jur de 500.000 de euro!

El a evoluat cu precădere ca atacant lateral dreapta, dar poate juca și în axul terenului. La FCSB, în partea dreaptă, în ofensivă, va avea concurență mare: Miculescu și Cisotti, însă italianul s-a făcut remarcat și în stânga, dar și ca mijlocaș central și chiar și în postura de vârf.

Ceara devine al 9-lea fotbalist străin din actualul lot.

Andre Duarte (Portugalia)

Dawa (Camerun)

Ngezana (Africa de Sud)

Radunovic (Muntenegru)

Kiki (Benin)

Joao Paulo (Capul Verde)

Ofri Arad (Israel)

Anderson Ceara (Brazilia)

Cisotti (Italia)

Cum ar putea arăta FCSB cu Ceara titular, în meciurile din Europa

Târnovanu - Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic - Joao Paulo, Fl. Tănase - Ceara, Olaru, Cisotti - Bîrligea

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