Anderson Ceara, spre FCSB Csikszereda a anunțat despărțirea de mijlocașul brazilian

- Clubul Csikszereda a anunțat, miercuri, despărțirea de mijlocașul Anderson Ceara (27 de ani), jucător care va semna cu FCSB.
Cele două cluburi au ajuns la un acord privind transferul lui Ceara, iar sud-americanul va fi prezent la reuniunea roș-albaștrilor de pe 22 iunie.
Csikszereda a anunțat despărțirea de Anderson Ceara
„Mulțumim pentru tot, Anderson Ceara!
Clubul nostru a ajuns la un acord cu FCSB pentru transferul drepturilor federative ale fotbalistului nostru brazilian, care va începe astfel pregătirea pentru sezonul viitor alături de clubul bucureștean.
Anderson Ceara a sosit la Miercurea Ciuc în primăvara anului 2024 și a evoluat pentru echipa noastră timp de un sezon și jumătate în Liga 2, respectiv un sezon în SuperLigă. Contribuția sa a fost esențială atât în promovarea pe prima scenă a fotbalului românesc, cât și în obținerea menținerii în SuperLigă.
Dincolo de toate acestea, vor rămâne de neuitat driblingurile sale cu adevărat braziliene, pasele decisive fenomenale și golurile superbe prin care a cucerit inimile suporterilor noștri.
Mult succes în continuarea carierei, Andi, nu te vom uita niciodată!”, a transmis Csikszereda pe Facebook.
Este primul transfer realizat de FCSB după încheierea sezonului. Echipa lui Marius Baciu se pregătește de participarea în Conference League, unde va evolua începând cu turul 2 preliminar.
Fosta campioană a României va fi cap de serie în toate cele trei tururi preliminare.
Anderson Ceara merge la FCSB
Anderson Ceara, care recent a împlinit 27 de ani, a intrat în atenția celor de la FCSB datorită prestațiilor bune pe care le-a avut în tricoul lui Csikszereda în sezonul precedent.
Cifrele lui în 2025-2026
- 40 de meciuri
- 2.845 minute bifate
- 8 goluri marcate
- 7 pase de gol
Ceara a ajuns în România, la Miercurea Ciuc, în urmă cu 2 ani și jumătate. Atunci valora, conform Transfermarkt, 300.000 de euro. Acum, cota lui s-a dublat și a ajuns la 750.000 de euro. Cu tot cu bonusuri, Gigi Becali ar putea ajunge să plătească pe Ceara în jur de 500.000 de euro!
El a evoluat cu precădere ca atacant lateral dreapta, dar poate juca și în axul terenului. La FCSB, în partea dreaptă, în ofensivă, va avea concurență mare: Miculescu și Cisotti, însă italianul s-a făcut remarcat și în stânga, dar și ca mijlocaș central și chiar și în postura de vârf.
Ceara devine al 9-lea fotbalist străin din actualul lot.
- Andre Duarte (Portugalia)
- Dawa (Camerun)
- Ngezana (Africa de Sud)
- Radunovic (Muntenegru)
- Kiki (Benin)
- Joao Paulo (Capul Verde)
- Ofri Arad (Israel)
- Anderson Ceara (Brazilia)
- Cisotti (Italia)
Cum ar putea arăta FCSB cu Ceara titular, în meciurile din Europa
- Târnovanu - Crețu, Dawa, M. Popescu, Radunovic - Joao Paulo, Fl. Tănase - Ceara, Olaru, Cisotti - Bîrligea