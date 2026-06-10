„Nu înțeleg această discuție” Subiectul care l-a enervat pe Kylian Mbappe, înainte de startul CM 2026: „Ne întoarcem acasă?”
Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Nu înțeleg această discuție” Subiectul care l-a enervat pe Kylian Mbappe, înainte de startul CM 2026: „Ne întoarcem acasă?”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 10.06.2026, ora 12:10
  • Kylian Mbappe (27 de ani), atacantul Franței, a precizat că obiectivul naționalei la Campionatul Mondial din această vară este câștigarea trofeului.
  • Starul lui Real Madrid a avut și o reacție nervoasă după ce în Franța s-a vehiculat că obiectivul primei reprezentative la CM 2026 este atingerea semifinalelor.
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Campionatul Mondial va începe joi, iar Kylian Mbappe va bifa a treia sa prezență la turneul final, după edițiile din 2018 și 2022.

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Kylian Mbappe a răbufnit: „Nu înțeleg această discuție din exterior”

Kylian Mbappe a declarat că obiectivul Franței la Campionatul Mondial este câștigarea trofeului, nu calificarea doar până în semifinalele competiției.

Obiectivul este să câștigăm Cupa Mondială. Mergem în Statele Unite pentru a cuceri trofeul. Nu înțeleg această discuție din exterior, potrivit căreia obiectivul nostru este să ajungem în semifinale.

Dacă obiectivul este semifinala, atunci odată ajunși acolo încetăm să mai concurăm și ne întoarcem acasă? Nu! Obiectivul nostru este să câștigăm. Este visul tuturor”, a declarat atacantul francez, conform as.com.

98 de meciuri
a jucat Kylian Mbappe pentru naționala Franței. A marcat 56 de goluri și a oferit 40 de pase decisive

La CM 2026, Franța se află în grupa I, alături de Senegal, Norvegia și Irak. Meciurile sunt programate astfel:

  • Senegal, 16 iunie
  • Irak, 23 iunie
  • Norvegia, 26 iunie

Kylian Mbappe a câștigat deja Campionatul Mondial, în anul 2018. Franța a învins-o atunci pe Croația în finală cu scorul de 4-2, actualul atacant al lui Real Madrid reușind să înscrie cel de-al patrulea gol al echipei, în minutul 65.

Franța a ajuns în finala CM și în 2022, atunci când a fost învinsă de Argentina, scor 3-3 după prelungiri, 2-4 la penalty-uri.

Mbappe a fost autorul unei „triple” în acea finală, reușind să înscrie în minutele 80, 81 și 118. A punctat și la loviturile de departajare.

La turneul final din această vară, Mbappe are posilibitatea să îl detroneze pe Olivier Giroud (39 de ani), atacantul lui Lille, care este cel mai bun marcator din istoria naționalei, cu 57 de reușite. Mbappe are 56 de goluri!

1 zi
a mai rămas până la startul CM 2026. Primul meci va fi Mexic - Africa de Sud, pe 11 iunie, de la ora 22:00

Lotul Franței pentru Campionatul Mondial

  • Portari: Mike Maignan (30, AC Milan), Robin Risser (21, RC Lens), Brice Samba (32, Stade Rennais).
  • Fundași: Lucas Digne (32, Everton), Malo Gusto (22, Chelsea), Lucas Hernandez (30, PSG), Theo Hernandez (28, Al-Hilal), Ibrahima Konaté (26, Liverpool), Jules Koundé (27, FC Barcelona), Maxence Lacroix (26, Crystal Palace), William Saliba (25, Arsenal), Dayot Upamecano (27, Bayern).
  • Mijlocași: N'Golo Kanté (35, Fenerbahçe), Manu Koné (24, AS Roma), Adrien Rabiot (31, AC Milan), Aurélien Tchouaméni (26, Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (20, PSG).
  • Atacanți: Maghnes Akliouche (24 de ani, AS Monaco), Bradley Barcola (23 de ani, PSG), Rayan Cherki (22 de ani, Manchester City), Ousmane Dembélé (28 de ani, PSG), Désiré Doué (20 de ani, PSG), Jean-Philippe Mateta (28 de ani, Crystal Palace), Kylian Mbappé (27 de ani, Real Madrid), Michael Olise (24 de ani, Bayern München), Marcus Thuram (28 de ani, Inter Milano)

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