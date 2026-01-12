„Lasă această îndoială” Detaliul care a atras atenția în comunicatul Realului despre Alonso

După ce Real Madrid a anunțat că Xabi Alonso (44 de ani) nu mai este antrenorul echipei, un detaliu din comunicatul galacticilor a lăsat loc de interpretare referitor la modul în care s-a produs ruptura dintre club și antrenor.

Eșecul cu Barcelona, scor 2-3, din Supercupa Spaniei, i-a fost fatal lui Xabi Alonso, antrenor care fusese instalat la Real Madrid în vara anului 2025, după plecarea de la club a lui Carlo Ancelotti.

În locul lui Alonso a fost numit Alvaro Arbeloa.

Detaliul care a atras atenția în comunicatul celor de la Real Madrid

După ce a anunțat în mod oficial despărțirea de Xabi Alonso, un detaliu din comunicatul grupării madrilene a ieșit în evidență.

Este vorba de formularea pe care spaniolii au folosit-o atunci când au anunțat plecarea lui Xabi.

„Real Madrid CF anunță că, printr-un acord între club și Xabi Alonso, acesta a decis să își încheie mandatul de antrenor al primei echipe”, se arată în primul paragraf al comunicatului.

Despre acest detaliu au scris și spaniolii de la Marca, cei care spun că Realul a lăsat loc de interpretări în privința despărțirii de Xabi.

„Aceste cuvinte sunt menite să exprime, mai presus de toate, că aceasta nu este o concediere, dar lasă loc de îndoială, dacă este într-adevăr așa.

Mai mult, asta înseamnă că antrenorul nu își va primi despăgubirea de concediere”, au notat cei de la marca.com.

34 de meciuri a adunat Xabi Alonso pe banca Realului. 24 de victorii, 4 remize și 6 înfrângeri

Comunicatul prin care Real Madrid a anunțat despărțirea de Xabi Alonso

„Real Madrid CF anunță că, printr-un acord între club și Xabi Alonso, acesta a decis să își încheie mandatul de antrenor al primei echipe.

Xabi Alonso va avea mereu afecțiunea și admirația tuturor fanilor madrileni, pentru că este o legendă a lui Real Madrid și a reprezentat întotdeauna valorile clubului nostru. Real Madrid îi va fi mereu casă.

Clubul nostru le mulțumește lui Xabi Alonso și întregii sale echipe tehnice pentru munca și dăruirea depuse în această perioadă și le urăm mult succes în această nouă etapă a vieții lor”.

