Rapid, umilită la Cluj Liderul n-a mișcat în fața echipei lui Daniel Pancu! CFR leagă două victorii în Liga 1 +43 foto
CFR Cluj - Rapid. Foto: Raed Krishan / GOLAZO.ro
Superliga

Rapid, umilită la Cluj Liderul n-a mișcat în fața echipei lui Daniel Pancu! CFR leagă două victorii în Liga 1

alt-text Ștefan Neda , Ionuț Cojocaru , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 23.11.2025, ora 22:26
alt-text Actualizat: 24.11.2025, ora 00:11
  • CFR Cluj a câștigat partida cu Rapid, scor 3-0, în etapa #17 din Liga 1.
  • Aceasta este a doua victorie consecutivă pentru clujeni, după o serie de patru meciuri fără succes.

Meciul de pe „Dr. Constantin Rădulescu” a fost controlat de clujeni, care au început în forță. În primele 15 minute, Aioani a fost nevoit să intervină de patru ori, în urma unor ocazii foarte periculoase.

România, 3 victorii din 3 Elevele lui Ovidiu Mihăilă câștigă fără emoții Trofeul Carpați » Urmează participarea la Campionatul Mondial
Citește și
România, 3 victorii din 3 Elevele lui Ovidiu Mihăilă câștigă fără emoții Trofeul Carpați » Urmează participarea la Campionatul Mondial
Citește mai mult
România, 3 victorii din 3 Elevele lui Ovidiu Mihăilă câștigă fără emoții Trofeul Carpați » Urmează participarea la Campionatul Mondial

CFR Cluj - Rapid 3-0. Elevii lui Daniel Pancu îi încurcă pe giuleșteni și leagă două victorii în Superliga

Abia în minutul 34, Rapid își creează prima ocazie importantă: Petrila primește o pasă excelentă, pătrunde în careu cu viteză și trimite spre poartă, însă balonul este respins în ultimul moment de Sinyan.

Soarta meciului se înclină complet în favoarea clujenilor în repriza secundă. La trei minute după pauză, Cordea primește o pasă la marginea careului, profită de o neînțelegere între fundașii giuleșteni, trece printre ei și deschide scorul.

În minutul 71, același Cordea ajunge la o minge respinsă greșit de Aioani, care făcuse un meci excelent până atunci, și își trece în cont „dubla”.

Șase minute mai târziu, CFR marchează și al treilea gol: Louis Munteanu pasează în careu, iar Korenica îi depășește pe fundașii lui Costel Gâlcă și finalizează cu ușurință.

CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan

Galerie foto (43 imagini)

CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
+43 Foto
labels.photo-gallery

În urma acestui rezultat, clujenii au urcat pe locul 11, cu 19 puncte. Giuleștenii își păstrează momentan locul de lider, cu 35 de puncte acumulate.

Iuliu Mureșan, fără menajamente  Președintele de la CFR Cluj, despre situația echipei și forma lui Louis Munteanu: „A fost foarte greșit gestionat”
Citește și
Iuliu Mureșan, fără menajamente Președintele de la CFR Cluj, despre situația echipei și forma lui Louis Munteanu: „A fost foarte greșit gestionat”
Citește mai mult
Iuliu Mureșan, fără menajamente  Președintele de la CFR Cluj, despre situația echipei și forma lui Louis Munteanu: „A fost foarte greșit gestionat”

CFR Cluj - Rapid 3-0

  • Au marcat: A. Cordea (min. 48, min 71), Korenica (min. 77)

Min. 87 - Cordea și Louis Munteanu sunt înlocuiși de Sfait și Slimani

Min. 81 - Micovschi îl înlocuiește pe Braun

Min. 80 - Fică și Perianu au fost introduși de Pancu în locul lui Emerllahu și Keita

Min. 77 - Gol (3-0) Louis Munteanu pasează în careu, unde Korenica le ia fața fundașilor giuleșteni și marchează

Min. 74 - Rareș Pop, Jambor și Hromada îi înlocuiesc pe Vulturar, Baroan și pe Petrila

Min. 71 - Gol (2-0) - Cordea reușește să ajungă la o minge respinsă greșit de Aioani și marchează „dubla”

Min. 65 - Koljic intră în locul lui Keita

Min. 62 - Daniel Pancu se enervează la marginea terenului și vede cartonașul galben, după ce a cerut ca mijlocașul Keita să fie avertizat, în urma unui contact cu Louis Munteanu.

Min. 57 - Louis Munteanu primește o pasă excelentă de la Emerllahu, dar atacantul trimite pe centrul porții, iar Aioani intervine excelent

Min. 48 - Gol (1-0) Cordea primește o pasă la marginea careului, profită de o neînțelegere între fundașii giuleșteni, trece printre ei și înscrie.

Min. 46 - Meciul se reia

Min. 45 - Pauză

Min. 44 - Elevii lui Pancu reușesc o serie de pase impresionante, care se încheie cu un șut peste poartă, trimis de Tidiane Keita

CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan

Galerie foto (43 imagini)

CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
+43 Foto
labels.photo-gallery

Min. 40 - Korenica primește un cartonaș galben

Min. 34 - Petrila primește o pasă excelentă, pătrunde în careu și trimite spre poartă. Mingea trece pe lângă Hindrich, dar Sinyan o respinge în ultimul moment.

Min. 26 – Rapid solicită un penalty, după ce doi jucători ai CFR intră în contact cu Kramer în careu

Min. 24 - Kader Keita primește un cartonaș galben

Min. 12 - Korenica încearcă un șut din afara careului, dar Aioani este inspirat și reține

Min. 8 - Keita centrează în careu. Kramer deviază balonul spre propria poartă, dar Aioani îi salvează pe giuleșteni

Min. 5 - Louis Munteanu îl driblează pe Ciobotariu în careu și șutează, dar Aioani reușește o paradă și respinge

Min. 1 - Meciul a început

Fanii giuleșteni fac spectacol pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”

  • CFR: Hindrich - V. Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Emerllahu, Djokovic, T. Keita - Cordea, L. Munteanu, Korenica
  • Rezerve: abeid, Badamosi, Biliboc, M. Coco, C. Deac, A. Fică, R. Gal, Kresic, Perianu, Sfait, Slimani, O. Vâlceanu
  • Antrenor: D. Pancu
  • Rapid: Aioani - Onea, Kramer, Ciobotariu, Braun - Christensen, Vulturar, K. Keita - Dobre, Baroan, Petrila
  • Rezerve: Bădescu, Briciu, Gojkovic, Grameni, Hromada, Ignat, Jambor, Koljic, C. Manea, Micovschi, R. Pop, F. Stolz
  • Antrenor: C. Gâlcă
  • Arbitru: Andrei Florin, A1: Marica Mihai Marius, A2: Ilinca Cristian Daniel, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen
  • Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca

Galerie foto (10 imagini)

CFR - Rapid (înainte de meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (înainte de meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (înainte de meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (înainte de meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan CFR - Rapid (înainte de meci). Foto: GOLAZO.ro / Raed Krishan
+10 Foto
labels.photo-gallery

Laurențiu Rus: „Cred că vom face un meci bun”

„Secundul” CFR-ului a susținut conferința de presă, întrucât Daniel Pancu nu a obținut încă licența PRO și poate apărea la conferințele oficiale. Rus e încrezător că jucătorii se vor motiva, având în vedere adversarul puternic pe care îl vor întâlni.

„Daniel Pancu a venit cu multă energie, încearcă să schimbe destul de multe față de cum era echipa. Are filosofia lui, vede jocul în felul lui. El e optimist, băieții răspund bine la toate cerințele și sper să arătăm asta în meciul de duminică.

Cred că vom face un meci bun cu Rapid, îi cunosc pe jucători și știu că în meciurile importante se motivează. Întâlnim liderul și nu cred că au nevoie de altă motivație.

Am încredere că vom face un meci bun și vom termina cu un rezultat pozitiv. Vom arăta diferit din punct de vedere al intensității.

Cred că va fi un meci deosebit pentru Daniel și își va dori să câștige. Rapid e o echipă pe stilul spaniol, cu posesie, bună pe tranziții, trebuie să facem un joc perfect ca să terminăm cu un rezultat pozitiv.

E dificil de vorbit de play-off, ne gândim să o luăm pas cu pas”, a declarat Laurențiu Rus, potrivit monitorulcj.ro.

Costel Gâlcă: „Trebuie să avem echilibrul defensiv”

Antrenorul Rapidului vrea ca jucătorii să păstreze același echilibru care i-a ajutat până acum să câștige meciuri importante.

„Ne așteaptă, cum spun de obicei, meciuri grele. Sunt meciuri grele. Toate pe care le-am jucat până acum au fost dificile, pentru că fie că adversarul se află în prima jumătate a clasamentului, fie în a doua jumătate, sunt echipe echilibrate, care, comparativ cu anul trecut, sunt mult mai bune.

Dar, bine, în cazul CFR-ului... Trece printr-o perioadă mai puțin bună. Au schimbat antrenorul și, văzând atitudinea lor la ultimul meci, pare că s-a schimbat ceva în bine.

E o echipă care își dorește, are o energie pozitivă. Dar ne dorim să facem un meci perfect ca toate celelalte, să punem în dificultate adversarul nostru și să ne creăm situații de gol.

Ca de fiecare dată, vrem să avem acel echilibru defensiv pentru a putea ține adversarul în jumătatea lui și să marcăm cât mai multe goluri, dacă e posibil”, a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă.

Citește și

Decizie-șoc în Formula 1! Ambii piloți McLaren au fost descalificați după cursa din Las Vegas » Lupta pentru titlul mondial, relansată!
Formula 1
12:07
Decizie-șoc în Formula 1! Ambii piloți McLaren au fost descalificați după cursa din Las Vegas » Lupta pentru titlul mondial, relansată!
Citește mai mult
Decizie-șoc în Formula 1! Ambii piloți McLaren au fost descalificați după cursa din Las Vegas » Lupta pentru titlul mondial, relansată!
Bronz pentru România Alexia Blănaru, locul 3 în finala de la sărituri, din cadrul Campionatului Mondial de junioare, de la Manila
Gimnastica
11:49
Bronz pentru România Alexia Blănaru, locul 3 în finala de la sărituri, din cadrul Campionatului Mondial de junioare, de la Manila
Citește mai mult
Bronz pentru România Alexia Blănaru, locul 3 în finala de la sărituri, din cadrul Campionatului Mondial de junioare, de la Manila

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
O companie gigant a anunțat Statele Unite că vrea să cumpere activele Lukoil din străinătate, printre care și cele din România
rapid bucuresti derby CFR Cluj Daniel Pancu liga 1 costel galca
Știrile zilei din sport
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Special
19.11
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Citește mai mult
O infografie de Mondiale Proiect spectaculos marca GOLAZO.ro dedicat primului turneu cu 48 de echipe: CM 2026
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Gimnastica
24.11
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
Citește mai mult
Gimnastele acuză! GOLAZO.ro are memoriul trimis către ANS de sportivele din lotul național: „Refuzăm să fim abuzate!”
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Diverse
24.11
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
Citește mai mult
PSD îl folosește pe David Popovici În campania lui Daniel Băluță pentru Primăria Bucureștiului, un spot plătit de PSD îi asociază imaginea campionului cu cea a primarului
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Gimnastica
24.11
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Citește mai mult
„Federația riscă dezafilierea!” Un oficial din FR de Gimnastică vine cu un scenariu grav în «cazul Camelia Voinea»: „Mai sunt plângeri împotriva ei”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
22:58
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
Dat afară de FRF! Ion Geolgău nu mai e angajatul Federației, după ce a fost acuzat de hărțuire sexuală + Ce se întâmplă cu ancheta
23:18
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani: „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
Zeljko Kopic, exasperat Mesaj pentru jucătorii săi după egalul cu Botoșani:  „Nu e prima oară când ni se întâmplă asta”
23:35
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
„Nu mai puneți gaz pe foc” Leo Grozavu, replica serii după Botoșani - Dinamo: „Antrenez Real Madrid”
00:11
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
„Rezultat nedrept!” Cătălin Cîrjan și Raul Opruț, nemulțumiți după egalul cu Botoșani: „Au marcat acel gol din nimic”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!

Silviu Tudor Samuilă: Fără „licențe” la microfoane!
Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!

Dan Udrea: Ce nu acceptă Burleanu: incompetența e la fel de gravă cum e corupția. Iată dovada!
O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!

Cristian Geambașu: O „tâmpenie” necesară?!
Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!

Cristian Munteanu: Țară, importăm coloane. Vertebrale!
Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător

Cătălin Țepelin: Un comunicat dezgustător
CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim

Cristian Geambașu: CR7 peste Elon și Tim
Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială

Radu Naum: Nu vom fi la Cupa Mondială
Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!

Dan Udrea: Momentul memorabil al serii a durat 1 minut și 23 de secunde: absolut impresionant!
Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos

Cristian Geambașu: Negoro și Patriarhul țâfnos
Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul

Cătălin Tolontan: Și în România se taie microfonul
Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: Ne-au făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!

Dan Udrea: <span>Ne-au</span> făcut țigani. Și noi ce am făcut? Nimic!
Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar

Cristian Geambașu: Mici, mici, dar nu cu muștar
„Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”

Cătălin Tolontan: „Pune tu suma aici, în alb”. Și David Popovici a spus „nu”
Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă

Dan Udrea: Pentru tine, București, Nețoiu intră în treabă, când el, de fapt, doar se află în treabă
O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți

Cristian Geambașu: O găleată cu gheață de la Loți
Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta Gino-Dani

Cristian Geambașu: Premiul Uniter pentru sceneta <span>Gino-Dani</span>
Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?

Dan Udrea: Ce alegeți: 1989 sau 2025?
Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!

Dan Udrea: Spitalul Universitar, etajul 10, salonul 14: suferința unui nume imens!
Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie

Radu Naum: Democrație de cumetrie
Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău

Cristian Geambașu: Atunci când fotbalul te face mai rău
Top stiri din sport
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Campionate
24.11
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală » Borna uluitoare atinsă
Citește mai mult
Leo Messi, de neoprit! VIDEO: A făcut spectacol, iar Inter Miami a ajuns în premieră în finală  » Borna uluitoare atinsă
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Superliga
24.11
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
Citește mai mult
Ce s-a întâmplat cu FCSB Mihai Stoica explică un sezon sub așteptări: „Unii jucători s-au dus în cap” » A identificat și alte probleme
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Stranieri
24.11
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Citește mai mult
„Nu am voie să fac asta?!” Întrebarea care l-a deranjat pe Cristi Chivu după înfrângerea din derby-ul cu AC Milan
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Campionate
24.11
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională
Citește mai mult
Ronaldo, ce bijuterie! VIDEO. Portughezul ajunge la 954 de goluri cu o foarfecă senzațională

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 21 dinamo bucuresti 15 rapid 7 Universitatea Craiova 16 petrolul ploiesti 20 Poli Iasi uta arad 5 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
25.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share