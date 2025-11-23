Rapid, umilită la Cluj Liderul n-a mișcat în fața echipei lui Daniel Pancu! CFR leagă două victorii în Liga 1

CFR Cluj a câștigat partida cu Rapid, scor 3-0, în etapa #17 din Liga 1.

Aceasta este a doua victorie consecutivă pentru clujeni, după o serie de patru meciuri fără succes.

Meciul de pe „Dr. Constantin Rădulescu” a fost controlat de clujeni, care au început în forță. În primele 15 minute, Aioani a fost nevoit să intervină de patru ori, în urma unor ocazii foarte periculoase.

Abia în minutul 34, Rapid își creează prima ocazie importantă: Petrila primește o pasă excelentă, pătrunde în careu cu viteză și trimite spre poartă, însă balonul este respins în ultimul moment de Sinyan.

Soarta meciului se înclină complet în favoarea clujenilor în repriza secundă. La trei minute după pauză, Cordea primește o pasă la marginea careului, profită de o neînțelegere între fundașii giuleșteni, trece printre ei și deschide scorul.

În minutul 71, același Cordea ajunge la o minge respinsă greșit de Aioani, care făcuse un meci excelent până atunci, și își trece în cont „dubla”.

Șase minute mai târziu, CFR marchează și al treilea gol: Louis Munteanu pasează în careu, iar Korenica îi depășește pe fundașii lui Costel Gâlcă și finalizează cu ușurință.

În urma acestui rezultat, clujenii au urcat pe locul 11, cu 19 puncte. Giuleștenii își păstrează momentan locul de lider, cu 35 de puncte acumulate.

Au marcat: A. Cordea (min. 48, min 71), Korenica (min. 77)

Min. 87 - Cordea și Louis Munteanu sunt înlocuiși de Sfait și Slimani

Min. 81 - Micovschi îl înlocuiește pe Braun

Min. 80 - Fică și Perianu au fost introduși de Pancu în locul lui Emerllahu și Keita

Min. 77 - Gol (3-0) Louis Munteanu pasează în careu, unde Korenica le ia fața fundașilor giuleșteni și marchează

Min. 74 - Rareș Pop, Jambor și Hromada îi înlocuiesc pe Vulturar, Baroan și pe Petrila

Min. 71 - Gol (2-0) - Cordea reușește să ajungă la o minge respinsă greșit de Aioani și marchează „dubla”

Min. 65 - Koljic intră în locul lui Keita

Min. 62 - Daniel Pancu se enervează la marginea terenului și vede cartonașul galben, după ce a cerut ca mijlocașul Keita să fie avertizat, în urma unui contact cu Louis Munteanu.

Min. 57 - Louis Munteanu primește o pasă excelentă de la Emerllahu, dar atacantul trimite pe centrul porții, iar Aioani intervine excelent

Min. 48 - Gol (1-0) Cordea primește o pasă la marginea careului, profită de o neînțelegere între fundașii giuleșteni, trece printre ei și înscrie.

Min. 46 - Meciul se reia

Min. 45 - Pauză

Min. 44 - Elevii lui Pancu reușesc o serie de pase impresionante, care se încheie cu un șut peste poartă, trimis de Tidiane Keita

Min. 40 - Korenica primește un cartonaș galben

Min. 34 - Petrila primește o pasă excelentă, pătrunde în careu și trimite spre poartă. Mingea trece pe lângă Hindrich, dar Sinyan o respinge în ultimul moment.

Min. 26 – Rapid solicită un penalty, după ce doi jucători ai CFR intră în contact cu Kramer în careu

Min. 24 - Kader Keita primește un cartonaș galben

Min. 12 - Korenica încearcă un șut din afara careului, dar Aioani este inspirat și reține

Min. 8 - Keita centrează în careu. Kramer deviază balonul spre propria poartă, dar Aioani îi salvează pe giuleșteni

Min. 5 - Louis Munteanu îl driblează pe Ciobotariu în careu și șutează, dar Aioani reușește o paradă și respinge

Min. 1 - Meciul a început

Fanii giuleșteni fac spectacol pe stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”

CFR : Hindrich - V. Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Emerllahu, Djokovic, T. Keita - Cordea, L. Munteanu, Korenica

: Hindrich - V. Kun, Sinyan, M. Ilie, Camora - Emerllahu, Djokovic, T. Keita - Cordea, L. Munteanu, Korenica Rezerve : abeid, Badamosi, Biliboc, M. Coco, C. Deac, A. Fică, R. Gal, Kresic, Perianu, Sfait, Slimani, O. Vâlceanu

: abeid, Badamosi, Biliboc, M. Coco, C. Deac, A. Fică, R. Gal, Kresic, Perianu, Sfait, Slimani, O. Vâlceanu Antrenor : D. Pancu

: D. Pancu Rapid : Aioani - Onea, Kramer, Ciobotariu, Braun - Christensen, Vulturar, K. Keita - Dobre, Baroan, Petrila

: Aioani - Onea, Kramer, Ciobotariu, Braun - Christensen, Vulturar, K. Keita - Dobre, Baroan, Petrila Rezerve : Bădescu, Briciu, Gojkovic, Grameni, Hromada, Ignat, Jambor, Koljic, C. Manea, Micovschi, R. Pop, F. Stolz

: Bădescu, Briciu, Gojkovic, Grameni, Hromada, Ignat, Jambor, Koljic, C. Manea, Micovschi, R. Pop, F. Stolz Antrenor : C. Gâlcă

: C. Gâlcă Arbitru: Andrei Florin, A1: Marica Mihai Marius, A2: Ilinca Cristian Daniel, VAR: Costreie Sorin, AVAR: Gheorghe Sebastian Eugen

Andrei Florin, Marica Mihai Marius, Ilinca Cristian Daniel, Costreie Sorin, Gheorghe Sebastian Eugen Stadion: „Dr. Constantin Rădulescu”, Cluj-Napoca

Laurențiu Rus: „Cred că vom face un meci bun”

„Secundul” CFR-ului a susținut conferința de presă, întrucât Daniel Pancu nu a obținut încă licența PRO și poate apărea la conferințele oficiale. Rus e încrezător că jucătorii se vor motiva, având în vedere adversarul puternic pe care îl vor întâlni.

„Daniel Pancu a venit cu multă energie, încearcă să schimbe destul de multe față de cum era echipa. Are filosofia lui, vede jocul în felul lui. El e optimist, băieții răspund bine la toate cerințele și sper să arătăm asta în meciul de duminică.

Cred că vom face un meci bun cu Rapid, îi cunosc pe jucători și știu că în meciurile importante se motivează. Întâlnim liderul și nu cred că au nevoie de altă motivație.

Am încredere că vom face un meci bun și vom termina cu un rezultat pozitiv. Vom arăta diferit din punct de vedere al intensității.

Cred că va fi un meci deosebit pentru Daniel și își va dori să câștige. Rapid e o echipă pe stilul spaniol, cu posesie, bună pe tranziții, trebuie să facem un joc perfect ca să terminăm cu un rezultat pozitiv.

E dificil de vorbit de play-off, ne gândim să o luăm pas cu pas”, a declarat Laurențiu Rus, potrivit monitorulcj.ro.

Costel Gâlcă: „Trebuie să avem echilibrul defensiv”

Antrenorul Rapidului vrea ca jucătorii să păstreze același echilibru care i-a ajutat până acum să câștige meciuri importante.

„Ne așteaptă, cum spun de obicei, meciuri grele. Sunt meciuri grele. Toate pe care le-am jucat până acum au fost dificile, pentru că fie că adversarul se află în prima jumătate a clasamentului, fie în a doua jumătate, sunt echipe echilibrate, care, comparativ cu anul trecut, sunt mult mai bune.

Dar, bine, în cazul CFR-ului... Trece printr-o perioadă mai puțin bună. Au schimbat antrenorul și, văzând atitudinea lor la ultimul meci, pare că s-a schimbat ceva în bine.

E o echipă care își dorește, are o energie pozitivă. Dar ne dorim să facem un meci perfect ca toate celelalte, să punem în dificultate adversarul nostru și să ne creăm situații de gol.

Ca de fiecare dată, vrem să avem acel echilibru defensiv pentru a putea ține adversarul în jumătatea lui și să marcăm cât mai multe goluri, dacă e posibil” , a declarat Costel Gâlcă, la conferința de presă.

