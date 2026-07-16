Doi ani de fericire și dramă El este „Regele” Spaniei. Cum a trecut Rodri de la cel mai înalt punct la șocul carierei

Rodri, 30 de ani, e cel mai valoros jucător al Spaniei, finalista CM 2026, la fel cum a fost la Euro 2024.

În urmă cu doi ani, mijlocașul iberic a suferit cea mai gravă accidentare din fotbal și a stat 8 luni!

Ce a spus Pep Guardiola despre Rodri în 2025.

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Rodri a împlinit 30 de ani pe 22 iunie, în timpul acestui Mondial.

Este căpitanul Spaniei și cel mai bun jucător, explicația ascensiunii La Roja spre trofeul CM 2026.

Rodri, MVP la Euro și Balonul de Aur în 2024

Extraordinarul mijlocaș, atât de apreciat de Pep Guardiola la Manchester City - „Un jucător incredibil, de neînlocuit” -, a mai fost în vârful fotbalului în urmă cu doi ani.

La Euro 2024, „închizătorul” a controlat total jocul Spaniei, campioana continentală.

Rodri, Balonul de Aur în 2024. Foto: Imago

Numărul 1 al competiției, ales MVP, premiu care l-a propulsat spre Balonul de Aur în octombrie 2024.

A fost primul spaniol Ballon d’Or de la Luis Suarez, în 1960. După 64 de ani

50 de milioane de euro valorează astăzi Rodri (Transfermarkt). Cota sa maximă, în 2024: 130 de milioane

Accidentarea l-a pus în genunchi: „Am suferit mult”

Extazul a fost întrerupt brusc, în prima lună a toamnei acelui an.

Pe 22 septembrie 2024, la 2-2 cu Arsenal în Premier League, Rodri s-a prăbușit pe teren urlând de durere.

Urletul de durere al lui Rodri după grava accidentare suferită în septembrie 2024. Foto: Imago

Suferise o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și a meniscului la genunchiul drept.

Operat, a pierdut opt luni și 51 de meciuri la club și națională. A revenit pe 20 mai 2025, însă a avut nevoie de mai mult timp pentru a atinge nivelul maxim.

A fost foarte dificil, pentru că era prima mea accidentare. Speri că nu ți se va întâmpla niciodată, dar n-am scăpat. Am suferit mult, mai ales în prima lună. Rodri, despre leziunea gravă din 2024

Guardiola a intuit exact renașterea lui Rodri

Anul trecut, Pep Guardiola făcea o estimare: „De-abia în 2026 va redeveni Rodri cel pe care-l știm. La Mondial va fi în cel mai bun moment”.

O estimare perfectă. La CM 2026, mijlocașul central este unul dintre cei mai valoroși jucători ai turneului.

Nici lovitura lui Olise nu l-a putut opri pe Rodri la 2-0 în semifinala CM cu Franța. Foto: Imago

Căpitanul selecționatei lui De la Fuente a jucat aproape non-stop la acest turneu. A pierdut doar trei din cele 630 de minute ale Spaniei.

Rodri este unul dintre cei mai buni pe postul său în istoria fotbalului. Nicio mirare că a cucerit Balonul de Aur! Thierry Henry, legendă a Franței

Dacă La Roja cucerește titlul mondial, el va fi aproape sigur MVP. Și, foarte probabil, va câștiga a doua oară Balonul de Aur.

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