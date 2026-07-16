Doi ani de fericire și dramă El este „Regele” Spaniei. Cum a trecut Rodri de la cel mai înalt punct la șocul carierei
Momentul de vârf al carierei lui Rodri: Euro 2024. Foto: Imago
Campionatul Mondial

Doi ani de fericire și dramă El este „Regele” Spaniei. Cum a trecut Rodri de la cel mai înalt punct la șocul carierei

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 16.07.2026, ora 15:48
alt-text Actualizat: 16.07.2026, ora 15:49
  • Rodri, 30 de ani, e cel mai valoros jucător al Spaniei, finalista CM 2026, la fel cum a fost la Euro 2024. 
  • În urmă cu doi ani, mijlocașul iberic a suferit cea mai gravă accidentare din fotbal și a stat 8 luni!
  • Ce a spus Pep Guardiola despre Rodri în 2025.
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Rodri a împlinit 30 de ani pe 22 iunie, în timpul acestui Mondial.

Este căpitanul Spaniei și cel mai bun jucător, explicația ascensiunii La Roja spre trofeul CM 2026.

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Rodri, MVP la Euro și Balonul de Aur în 2024

Extraordinarul mijlocaș, atât de apreciat de Pep Guardiola la Manchester City - „Un jucător incredibil, de neînlocuit” -, a mai fost în vârful fotbalului în urmă cu doi ani.

La Euro 2024, „închizătorul” a controlat total jocul Spaniei, campioana continentală.

Rodri, Balonul de Aur în 2024. Foto: Imago Rodri, Balonul de Aur în 2024. Foto: Imago
Rodri, Balonul de Aur în 2024. Foto: Imago

Numărul 1 al competiției, ales MVP, premiu care l-a propulsat spre Balonul de Aur în octombrie 2024.

A fost primul spaniol Ballon d’Or de la Luis Suarez, în 1960. După 64 de ani

50 de milioane de euro
valorează astăzi Rodri (Transfermarkt). Cota sa maximă, în 2024: 130 de milioane

Accidentarea l-a pus în genunchi: „Am suferit mult”

Extazul a fost întrerupt brusc, în prima lună a toamnei acelui an.

Pe 22 septembrie 2024, la 2-2 cu Arsenal în Premier League, Rodri s-a prăbușit pe teren urlând de durere.

Urletul de durere al lui Rodri după grava accidentare suferită în septembrie 2024. Foto: Imago Urletul de durere al lui Rodri după grava accidentare suferită în septembrie 2024. Foto: Imago
Urletul de durere al lui Rodri după grava accidentare suferită în septembrie 2024. Foto: Imago

Suferise o ruptură a ligamentului încrucișat anterior și a meniscului la genunchiul drept.

Operat, a pierdut opt luni și 51 de meciuri la club și națională. A revenit pe 20 mai 2025, însă a avut nevoie de mai mult timp pentru a atinge nivelul maxim.

A fost foarte dificil, pentru că era prima mea accidentare. Speri că nu ți se va întâmpla niciodată, dar n-am scăpat. Am suferit mult, mai ales în prima lună. Rodri, despre leziunea gravă din 2024

Guardiola a intuit exact renașterea lui Rodri

Anul trecut, Pep Guardiola făcea o estimare: „De-abia în 2026 va redeveni Rodri cel pe care-l știm. La Mondial va fi în cel mai bun moment”.

O estimare perfectă. La CM 2026, mijlocașul central este unul dintre cei mai valoroși jucători ai turneului.

Nici lovitura lui Olise nu l-a putut opri pe Rodri la 2-0 în semifinala CM cu Franța. Foto: Imago Nici lovitura lui Olise nu l-a putut opri pe Rodri la 2-0 în semifinala CM cu Franța. Foto: Imago
Nici lovitura lui Olise nu l-a putut opri pe Rodri la 2-0 în semifinala CM cu Franța. Foto: Imago

Căpitanul selecționatei lui De la Fuente a jucat aproape non-stop la acest turneu. A pierdut doar trei din cele 630 de minute ale Spaniei.

Rodri este unul dintre cei mai buni pe postul său în istoria fotbalului. Nicio mirare că a cucerit Balonul de Aur! Thierry Henry, legendă a Franței

Dacă La Roja cucerește titlul mondial, el va fi aproape sigur MVP. Și, foarte probabil, va câștiga a doua oară Balonul de Aur.

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