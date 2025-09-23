„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”

Mounir Nasraoui, tatăl lui Lamine Yamal (18 ani), nu crede că Ousmane Dembele (28 de ani) trebuia să câștige Balonul de Aur.

Decernarea celui mai râvnit trofeu individual al fotbalului mondial a avut loc luni, la Theatre du Chatelet din Paris.

Lamine Yamal, starul Barcelonei, s-a clasat pe locul al doilea în Gala Balonului de Aur. Colegul său de la echipă, Raphinha, a fost pe locul 5, iar Pedri a ocupat locul 11.

Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „ S-a întâmplat ceva foarte ciudat”

Tatăl lui Lamine Yamal a intrat în direct într-o emisiune, după decernarea trofeului, și a susținut că fiul său trebuia să fie numit câștigător pentru că este cel mai bun din lume.

„Cred că acesta este cel mai mare… nu voi spune jaf, dar cel mai mare prejudiciu moral adus unui om.

Pentru că eu cred că Lamine Yamal este de departe cel mai bun jucător din lume . Nu pentru că este fiul meu, ci pentru că nu are rival.

S-a întâmplat ceva foarte ciudat aici.

Oricum, anul viitor, Balonul de Aur va fi spaniol”, a spus tatăl lui Lamine Yamal.

Chiar dacă nu a câștigat Balonul de Aur, tânărul jucător al Barcelonei nu a ezitat să-l felicite pe Ousmane Dembele.

Lamine Yamal a câștigat Trofeul Kopa

Cu toate acestea, Lamine Yamal a câștigat trofeul pentru cel mai bun jucător U21 pentru al doilea an consecutiv.

„Este o onoare să fiu din nou aici. Vreau să mulțumesc Barcelonei, naționalei, dar și familiei. Nu vreau să uit de colegii mei, ca Raphinha sau Cubarsi, care se află și ei aici”, a declarat Yamal după ce a primit trofeul.

Au mai fost nominalizați Desire Doue, Estevan, Joao Neves și Kenan Yildiz!

Ousmane Dembele, după câștigarea Balonului de Aur: „E un trofeu al echipei!”

Numele francezului a fost scandat de cei prezenți la Paris. Atacantul și-a stăpânit cu greu lacrimile în timpul discursului.

Clasamentul final al Balonului de Aur 2025:

„Este un moment incredibil! Joc pentru un club senzațional, care are un impact important asupra ascensiunii mele. Sunt foarte fericit și mândru că primesc acest trofeul de la Ronaldinho.

Mulțumesc clubului PSG, suntem o adevărată familie. Am o relație excelentă cu președintele clubului, este ca tatăl meu. Le mulțumesc tuturor colegilor, m-au primit cu brațele deschise, au avut încredere și a fost ceva extrem de important pentru mine.

Am coechipieri extraordinari, am făcut un sezon foarte bun. E un trofeu al echipei!”, a spus Ousmane Dembele.

În momentul în care a început să vorbească despre mama sa, starul lui PSG nu și-a mai putut ține în frâu lacrimi: „Mamei mele vreau să-i mulțumesc! Tu ai fost mereu acolo pentru mine, mamă!”.

Aceasta a urcat pe scenă și și-a îmbrățișat fiul într-un moment emoționant.

