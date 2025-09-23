„Plătim tot” Superbet, reacție de ultimă oră, după eroarea de soft care a dus la pagube de 30 de milioane de €
„Plătim tot" Superbet, reacție de ultimă oră, după eroarea de soft care a dus la pagube de 30 de milioane de €

Publicat: 23.09.2025, ora 09:27
Actualizat: 23.09.2025, ora 09:34
  • Operatorul de jocuri de noroc Superbet care este și sponsorul Superligii a oferit o reacție, după ce, în weekend, a pierdut peste 30.000.000 de euro, din cauza unei erori de soft.

Din cauza unui bug, unul dintre jocurile de pe platforma Superbet a oferit câștiguri continue utilizatorilor.

Jucătorii au răspândit pe formurile de profil vestea despre eroare și tot mai mulți clienți au profitat și au câștigat sume uriașe.

Deși s-au temut că nu-și vor primi banii, Superbet a decis să achite toate câștigurile, în ciuda faptului că, în primă fază, platforma a blocat mii de conturi.

Superbet: „Facem ceea ce este corect față de clienții noștri, indiferent de circumstanțe”

Superbet a oferit o reacție de ultimă oră despre cele petrecute în weekend. O redăm, în rândurile care urmează.

„Superbet onorează integral plăți de peste 30 de milioane de euro, generate de un incident ale cărui cauze sunt analizate la acest moment împreună cu partenerii noștri.

Este esențial de menționat că incidentul în cauză a fost complet rezolvat, iar platforma și serviciile Superbet rămân, în continuare, sigure și complet disponibile pentru divertismentul clienților noștri.

În urma evaluărilor preliminare, am identificat o serie de câștiguri calculate necorespunzător, fapt care a condus la atribuirea eronată a unor sume mai mari decât cele care ar fi trebuit acordate conform componentelor aleatorii ale jocului.

În acest context, compania noastră a rămas consecventă viziunii sale de a face întotdeauna ceea ce este corect pentru clienții noștri.

Astfel, am hotărât să onorăm toate plățile rezultate din această situație.

Prin decizia de a onora aceste plăți demonstrăm asumarea unei culturi organizaționale bazate pe încredere în raport cu clienții și capacitatea de a gestiona situații neprevăzute.

Această abordare reprezintă unul dintre factorii care stau la baza creșterii exponențiale a companiei noastre. Datorită acestei filosofii, Superbet a reușit să inoveze constant și să se transforme într-unul dintre cei mai importanți operatori globali de pariuri sportive și gaming.

Rămânem fermi în angajamentul nostru față de clienți, pentru a le oferi cel mai ofertant, inovator și sigur ecosistem de divertisment digital din industria globală de profil”.

