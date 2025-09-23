Dembele, noul Balon de Aur Starul lui PSG, în lacrimi pe scenă! Bonmati, record la feminin + ce premiu a câștigat Yamal

Ousmane Dembele (28 de ani) este noul Balon de Aur! L-a învins pe Lamine Yamal pentru cel mai râvnit trofeu individual al fotbalului mondial.

Nicio surpriză! Ousmane Dembele, marele favorit, a câștigat Balonul de Aur, după un sezon senzațional alături de PSG.

Numele francezului a fost scandat de cei prezenți la Paris. Atacantul și-a stăpânit cu greu lacrimile în timpul discursului.

„Este un moment incredibil! Joc pentru un club senzațional, care are un impact important asupra ascensiunii mele. Sunt foarte fericit și mândru că primesc acest trofeul de la Ronaldinho.

Mulțumesc clubului PSG, suntem o adevărată familie. Am o relație excelentă cu președintele clubului, este ca tatăl meu. Le mulțumesc tuturor colegilor, m-au primit cu brațele deschise, au avut încredere și a fost ceva extrem de important pentru mine.

Am coechipieri extraordinari, am făcut un sezon foarte bun. E un trofeu al echipei!”, a spus Ousmane Dembele.

În momentul în care a început să vorbească despre mama sa, starul lui PSG nu și-a mai putut ține în frâu lacrimi: „Mamei mele vreau să-i mulțumesc! Tu ai fost mereu acolo pentru mine, mamă!”.

Aceasta a urcat pe scenă și și-a îmbrățișat fiul într-un moment emoționant.

Avem și clasamentul final al Balonului de Aur 2025:

Aitana Bonmati câștigă pentru al treilea an consecutiv Balonul de Aur!

Vedeta Barcelonei e prima care reușește această performanță în fotbalul feminin, depășind recordul colegei Alexia Putellas.

Trofeul „Socrates”, acordat de France Football pentru acțiuni umanitare merge la Funația Xana.

Este vorba de organizația care poartă numele fiicei lui Luis Enrique, tehnicianul lui PSG, care și-a pierdut viața în 2019, după o dureroasă luptă cu cancerul osos la numai 9 ani.

Sira, fata cea mare a antrenorului, a primit premiul. Vizibil emoționată aceasta a spus: „Este ceva special pentru mine. Știm că Xana este alături de noi în spirit. Am început această fundație în numele ei pentru a o onora. Sunt sigură că e foarte mândră de noi”.

În această vară, Luis Enrique i-a dedicat trofeul Ligii Campionilor câștigat cu PSG. După victoria cu Inter, ultrașii francezilor au afișat o scenografie uriașă dedicată lui Luis și fiicei sale.

PSG, campioana Europei, după un 5-0 senzațional în finala Ligii Campionilor cu Inter, este clubul anului.

Au mai fost nominalizate Barcelona, Botafogo, Chelsea și Liverpool.

Arsenal este câștigătoarea Ligii Campionilor din fotbalul feminin, după victoria din finală cu Barcelona, scor 1-0.

Au mai fost nominalizate Barcelona, Chelsea, Lyon și Orlando Pride.

Golgheterii Europei, Viktor Gyokeres (Sporting) și Ewa Pajor (Barcelona), au primit Trofeul „Gerd Muller” pentru cei mai buni marcatori ai sezonului trecut.

Ewa Pajor & Viktor Gyökeres are our Gerd Muller Trophy winners ⚽️🎯#trophéeGerdMuller #ballondor pic.twitter.com/exXgcJ0FHt — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Gianluigi Donnarumma a fost desemnat cel mai bun portar al sezonului, după triumful alături de PSG în finala Ligii Campionilor.

„Sunt mulțumit de ceea ce am realizat în stagiunea trecută, rezultate incredibile. Mulțumiri foștilor mei colegi de la PSG, datorită lor sunt aici în această seară. E formidabil.

Sunt concentrat pe noua mea aventură. Le mulțumesc celor de la City. Avem atâtea obiective pe care sper să le atingem”, a spus Gianluigi Donnarumma.

Au mai fost nominalizați Bounou (Al Hilal), Lucas Chevalier (Lille), Thibaut Courtois (Real Madrid), Emi Martinez (Aston Villa), Jan Oblak (Atletico), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham) și Yann Sommer (Inter).

Hannah Hampton a fost desemnată portarul anului în fotbalul feminin.

Goalkeeperul naționalei Angliei a strălucit la Europeanul feminin, unde a contribuit deciziv la câștigarea turneului.

„Cred că e o mare realizare pentru mine, pentru portari, dar și pentru fotbalul feminin. Sunt foarte mulți portari mari care n-au avut această șansă.

Vreau să mulțumesc familiei, pentru toate sacrificiile. Tuturor antrenorilor, pentru că au fost foarte mulți. Îi mulțumesc și Sarinei Weigman, pentru încrederea acordată”, a spus Hannah Hampton.

Le-a învins pe Ann-Katrin Berger (Gotham FC), Cata Coll (Barcelona), Chiamaka Nnadozie (Paris FC) și Daphne van Domselaar (Arsenal).

Luis Enrique primește Trofeul „Johan Cruyff”, însă nu este prezent la gală. PSG evoluează acum în Ligue 1 împotriva rivalei Olympique Marseille, după ce derby-ul a fost amânat cu 24h din cauza condițiilor meteo.

PSG a câștigat sezonul trecut campionatul în Franța, Cupa și Supercupa Franței, plus Liga Campionilor.

A lăsat însă un mesaj video: „Aș vrea să mulțumesc familiei, celor de la PSG, tuturor care lucrează la club și fotbaliștilor. Aș vrea să-i mulțumesc unei persoane speciale, domnului Nasser Al-Khelaifi, care are grijă de toate, și domnului Luis Campos. Un mesaj și pentru jucătorii care sunt aici: e plăcut să câștigi trofee individuale, dar mai importantă este recunoștința fanilor și a tuturor celor care iubesc fotbalul”.

Luis Enrique from @PSG_inside is the Men's Johan Cruyff Trophy winner!



He got a message for us 💬#ballondor pic.twitter.com/I9lzAXSQz1 — Ballon d'Or (@ballondor) September 22, 2025

Au mai fost nominalizați Antonion Conte (Napoli), Hansi Flick (Barcelona), Enzo Maresca (Chelsea) și Arne Slot (Liverpool).

Sarina Wiegman, selecționerul Angliei, primește Trofeul „Johan Cruyff” pentru cea mai bună antrenoare. A condus naționala Albionului spre un al doilea titlu european consecutiv!

„A fost o nebunie de turneu în Elveția. Aș vrea să mulțumesc jucătoarelor, staff-ului, Federației. Am avut suport necondiționat, fără de care n-aș fi ajuns aici. Acesta nu este doar un trofeu personal, este un trofeu pentru fotbalul feminin. Cu cât se dezvoltă, cu atât responsabilitatea e mai mare.

Trebuie să ne păstrăm identitatea, să fim autentice și sper să ne luptăm în continuare împotriva discriminării. Fotbalul unește, nu distruge. Este un trofeu special, mai ales că poartă numele lui Johan Cruyff, un om special și pentru mine. Hai să continuăm să mergem înainte, să fim uniți, să celebrăm victoriile împreună”, a spus Sarina Wiegman.

Au mai fost nominalizate Sonia Bompastor (Chelsea), Arthur Elias (Brazilia - feminin), Justine Madugu (Nigeria) și Renee Slegers (Arsenal).

Rafael Varane, fostul star al lui Real Madrid și Franța, a înmânat Trofeul Kopa, pentru cel mai bun jucător U21.

Marele câștigător este Lamine Yamal! La fel ca anul trecut!

Este o onoare să fiu din nou aici. Vreau să mulțumesc Barcelonei, naționalei, dar și familiei. Nu vreau să uit de colegii mei, ca Raphinha sau Cubarsi, care se află și ei aici Lamine Yamal

Întrebat de Gullit dacă e pregătit și pentru Balonul de Aur, Yamal a râs: „Nu știu dacă sunt gata pentru marele trofeu. Poate o să ne revedem mai târziu!”.

Au mai fost nominalizați Desire Doue, Estevan, Joao Neves și Kenan Yildiz!

La feminin, trofeul a mers tot către Barcelona, pentru Vicky Lopez.

Dinho a venit la gală! 🤙Și nu e singura vedetă. Au mai apărut nume ca Varane, Fabio Capello, Sarin Wiegman, antrenorul naționalei feminine a Angliei, Gianluigi Donnarumma, Gianluigi Buffon, Javier Pastore, Andres Iniesta sau Ruud Gullit.

Fabrizio Romano anunță că Nasser Al-Khelaifi, președintele lui PSG, a decis să participe la gala Balonului de Aur.

„Dacă Dembele nu va câștiga, va fi o problemă serioasă. Nu există dubii în privința câștigătorului după acest sezon incredibil. A făcut totul”, spunea Al-Khelaifi.

Catalanii speră ca unul dintre Raphinha și Lamine Yamal să provoace surpriză și să îi ia fața favoritului Ousmane Dembele.

Gala Balonului de Aur 2025

Real Madrid nu va participa la Gală ca instituție, dar nu le-a interzis jucătorilor nominalizați pentru vreunul dintre premii să participe.

În 2024, madrilenii au boicotat gala Balonului de Aur, după ce a aflat că trofeul nu va ajunge la Vinicius Jr, cel care era marele favorit la câștigarea acestuia.

Balonul de Aur, o scurtă istorie

Decernat an de an, încă din 1956, de către France Football, trofeul este cea mai prestigioasă distincție pe care un fotbalist o poate primi pentru performanțe individuale extraordinare, dar și pentru talent și muncă.

Cei mai mari fotbaliști din istoria sportului au câștigat Balonul de Aur, iar printre aceștia se numără: Lionel Messi (8), Cristiano Ronaldo (5), Michel Platini (3), Johan Cruyff (3), Alfredo Di Stefano (2), Zinedine Zidane (1) sau Eusebio (1).

Ce premii se acordă în cadrul galei „Balonul de Aur”

France Football, alături de UEFA va acorda premii pentru:

Balonul de Aur (cel mai bun jucător al anului)

(cel mai bun jucător al anului) Trofeul Kopa (cel mai bun tânăr jucător al anului)

(cel mai bun tânăr jucător al anului) Trofeul Yashin (cel mai bun portar al anului)

(cel mai bun portar al anului) Cel mai bun club al anului

Cel mai bun antrenor al anului

Premiile se vor acorda atât în fotbalul masculin, cât și în fotbalul feminin.

Care sunt nominalizările pentru „Cel mai bun jucător”

Jude Bellingham (Anglia/Real Madrid)

Ousmane Dembele (Franţa/PSG)

Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG,Manchester City)

Desire Doue (Franţa/PSG)

Denzel Dumfries (Olanda/Inter Milano)

Sehrou Guirassy (Guineea/Dortmund)

Erling Haaland (Norvegia/Manchester City)

Viktor Gyokeres (Suedia/Sporting CP)

Achraf Hakimi (Maroc/PSG)

Harry Kane (Anglia/Bayern Munchen)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli, apoi PSG)

Robert Lewandowski (Polonia/FC Barcelona)

Alexis McAllister (Argentina/Liverpool)

Lautaro Martinez (Argentina/Inter Milano)

Scott McTominay (Scoţia/Napoli)

Kylian Mbappe (Franţa/Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugalia/PSG)

Joao Neves (Portugalia/PSG)

Pedri (Spania/FC Barcelona)

Cole Palmer (Anglia/Chelsea)

Michael Olise (Franţa/Bayern Munchen)

Raphinha (Brazilia/FC Barcelona)

Declan Rice (Anglia/Arsenal)

Fabian Ruiz (Spania/PSG)

Virgil van Dijk (Olanda/Liverpool)

Vinicius (Brazilia/Real Madrid)

Mohamed Salah (Egipt/Liverpool)

Florian Wirtz (Germania/Bayer Leverkusen)

Vitinha (Portugalia/PSG)

Lamine Yamal (Spania/FC Barcelona)

Este pentru al doilea an consecutiv când nici Lionel Messi (38 de ani), nici Cristiano Ronaldo (40 de ani) nu au fost incluși pe lista nominalizaților.

Nominalizările pentru „Cea mai bună jucătoare”

Lucy Bronze (Anglia / Chelsea)

Barbra Banda (Zambia / Orlando Pride)

Aitana Bonmati (Spania / Barça)

Sandy Baltimore (Franţa / Chelsea)

Mariona Caldentey (Spania / Arsenal)

Klara Bühl (Germania / Bayern)

Sofia Cantore (Italia / Juventus)

Steph Catley (Australia / Arsenal)

Melchie Dumornay (Haiti / OL Lyonnes)

Temwa Chawinga (Kansas City / Malawi)

Emily Fox (Statele Unite / Arsenal)

Cristiana Girelli (Italia / Juventus)

Esther Gonzalez (Spania / Gotham FC)

Caroline Graham Hansen (Norvegia / Barça)

Patri Guijarro (Spania / Barça)

Amanda Gutierres (Brazilia / Palmeiras)

Hannah Hampton (Anglia / Chelsea)

Pernille Harder (Danemarca / Bayern)

Lindsey Heaps (Statele Unite / OL Lyonnes)

Chloe Kelly (Anglia / Arsenal)

Marta (Brazilia / Orlando Pride)

Frida Leonhardsen Maanum (Norvegia / Arsenal)

Ewa Pajor (Polonia / Barça)

Clara Matéo (Franţa / Paris FC)

Alessia Russo (Anglia / Arsenal)

Claudia Pina (Spania / Barça)

Alexia Putellas (Spania / Barça)

Johanna Rytting Kaneryd (Suedia / Chelsea)

Caroline Weir (Scoţia / Real Madrid)

Leah Williamson (Anglia / Arsenal)

Nominalizările pentru „Cel mai bun portar”

Alisson Becker (Brazilia, Liverpool)

Yassine Bounou (Maroc, Al-Hilal)

Lucas Chevalier (Franţa, Lille)

Thibaut Courtois (Belgia, Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (Italia, PSG)

Emiliano Martinez (Argentina, Aston Villa)

Jan Oblak (Slovenia, Atletico Madrid)

David Raya (Spania, Arsenal)

Matz Sels (Belgia, Nottingham Forest)

Yann Sommer (Elveţia, Inter Milano)

Nominalizările pentru „Cel mai bun portar”, la feminin

Ann-Katrin Berger (Germania, Gotham FC)

Cata Coll (Spania, FC Barcelona)

Hannah Hampton (Anglia, Chelsea)

Chiamaka Nnadozie (Nigeria, Paris FC şi Brighton)

Daphne van Domselaar (Olanda, Arsenal)

Nominalizările pentru „Cel mai bun tânăr jucător”

Ayyoub Bouaddi (Franţa, Lille)

Pau Cubarsi (Spania, Barcelona)

Desire Doue (Franţa, Paris Saint-Germain)

Estevao (Brazil, Palmeiras/Chelsea)

Dean Huijsen (Spania, Bournemouth/Real Madrid)

Myles Lewis-Skelly (Anglia, Arsenal)

Rodrigo Mora (Portugalia, Porto)

Joao Neves (Portugalia, Paris Saint-Germain)

Kenan Yildiz (Turcia, Juventus)

Nominalizări pentru „Cea mai bună tânără jucătoare”

Michelle Agyemang (Anglia, Brighton/Arsenal)

Linda Caicedo (Colombia, Real Madrid)

Wieke Kaptein (Ţările de Jos, Chelsea)

Vicky Lopez (Spania, Barcelona)

Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)

Nominalizările pentru „Cel mai bun antrenor”

Antonio Conte (Italia, Napoli)

Luis Enrique (Spania, Paris Saint-Germain)

Hansi Flick (Germania, Barcelona)

Enzo Maresca (Italia, Chelsea)

Arne Slot (Olanda, Liverpool)

Nominalizări „Cel mai bun antrenor”, la feminin

Sonia Bompastor (Franţa, Chelsea)

Arthur Elias (Brazilia, naţionala Braziliei)

Justine Madugu (Nigeria, naţionala Nigeriei)

Renee Slegers (Olanda, Arsenal)

Sarina Wiegman (Olanda, naţionala Angliei)

Criteriile pe baza cărora se acordă Balonul de Aur

Balonul de Aur se acordă pe baza a trei criterii principale:

Performanțe individuale, decisive și impresionante Performanțele și trofeele câștigate de clubul jucătorului Fair play

Balonul de Aur este acordat în urma unor voturi ale unui juriu internațional, format din jurnaliști specializați, cu câte un reprezentant din fiecare țară ce se regăsește în TOP 100 în cel mai actualizat clasament FIFA.

Fiecare membru al juriului selectează 10 fotbaliști în ordine descrescătoare, din lista de 30 de jucători nominalizați.

Cei 10 fotbaliști selectați vor primi, în funcție de poziția pe care o ocupă în lista fiecărui jurnalist, puncte în următoarea ordine: 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 și respectiv 1 punct.

Trofeul i se va acorda jucătorului care va strânge cele mai multe puncte, în urma voturilor juriului. În caz de egalitate, fotbaliștii vor fi departajați în funcție de numărul de clasări pe prima poziție în listele jurnaliștilor.

Câștigătorii Balonului de Aur pot păstra trofeul?

Un trofeu original este produs pentru fiecare categorie pentru care se acordă distincții. Laureații pot păstra trofeul din aur și pot cere eventuale copii oficiale.

Pentru că Maradona și Pele au primit un Balon de Aur pentru întreaga carieră, în prezent, sunt 69 de Baloane de Aur create pentru câștigătorii prestigiosului trofeu.

