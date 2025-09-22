Lucescu, discuție cu Ionuț Radu Selecționerul s-a decis în privința portarului despre care aflase că ar veni la națională  „doar dacă e titular”
Ionuț Radu foto: montaj/GOLAZO.ro
Nationala

Lucescu, discuție cu Ionuț Radu Selecționerul s-a decis în privința portarului despre care aflase că ar veni la națională „doar dacă e titular”

alt-text Ștefan Neda , Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 22.09.2025, ora 23:56
alt-text Actualizat: 23.09.2025, ora 00:03
  • Ionuț Radu (28 de ani) este pe cale să revină în lotul echipei naționale a României.
  • Selecționerul Mircea Lucescu a decis să-l convoace pe portarul de la Celta Vigo pentru „dubla” din octombrie.

Ionuț Radu a fost inclus deja pe lista preliminară a stranierilor pentru acțiunea naționalei de luna viitoare, iar acum acesta va fi trecut pe lista finală.

De ce merită să fie nr. 1 la națională Ionuț Radu are cel mai bun start de sezon la echipa de club dintre goalkeeperii selecționatei
Citește și
De ce merită să fie nr. 1 la națională Ionuț Radu are cel mai bun start de sezon la echipa de club dintre goalkeeperii selecționatei
Citește mai mult
De ce merită să fie nr. 1 la națională Ionuț Radu are cel mai bun start de sezon la echipa de club dintre goalkeeperii selecționatei

Ionuț Radu se întoarce la naționala mare

Mircea Lucescu a vorbit acum cu Ionuț Radu și urmează să-l convoace pe acesta pentru „dubla” cu Moldova și Austria din luna octombrie.

„Abia așteaptă să vină la națională”, au dezvăluit pentru GOLAZO.ro surse federale.

Antrenorul de portari, Leontin Toader, va merge în zilele următoare în Spania pentru a asista la câteva antrenamente ale lui Ionuț Radu, dar și ale lui Horațiu Moldovan, iar apoi va purta discuții cu antrenorii acestora de la Celta Vigo, respectiv Real Oviedo.

După ce Inter Milano a încercat să scape de el cu orice preț și după evoluții modeste la Bournemouth și Cremonese, Ionuț Radu s-a relansat la Venezia în sezonul trecut, iar acum este titular incontestabil în La Liga.

4 selecții
are Ionuț Radu la naționala mare

Mircea Lucescu, despre orgoliul lui Ionuț Radu: „Am auzit că vine doar dacă e titular”

Selecționerul României vorbise despre Radu la conferința premergătoare meciurilor cu Canada și Cipru de la începutul lunii septembrie.

„Cu el eu trebuie să am o discuție foarte serioasă pentru că este un tip mai special.

Echipa națională n-are nevoie de mult orgoliu care poate să creeze probleme celorlalți. Totuși, mă bucur pentru el, este un jucător care a demonstrat și în campionatul Italiei și acum văd că joacă titular (n.r. - la Celta Vigo).

Din spusele tuturor celor care lucrează în momentul de față aici și care au avut contact cu el, Ionuț când vine trebuie să fie titular.

Eu n-am apucat deocamdată să vorbesc cu el”, afirma Lucescu.

Lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Moldova și Austria

PORTARI

  • Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);
  • FUNDAȘI
  • Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN (Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);
  • MIJLOCAȘI
  • Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);
  • ATACANȚI
  • Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

Citește și

Dinamo nu profită! VIDEO. „Câinii” remizează cu Farul și ratează șansa de a urca pe locul doi în Liga 1
Superliga
23:00
Dinamo nu profită! VIDEO. „Câinii” remizează cu Farul și ratează șansa de a urca pe locul doi în Liga 1
Citește mai mult
Dinamo nu profită! VIDEO. „Câinii” remizează cu Farul și ratează șansa de a urca pe locul doi în Liga 1
„Guardiola a închis ușa!” Pep a schimbat tactica la City: autobuz în poartă, în stil Mourinho. Analiștii îl ironizează. Reacția sa genială
Campionate
21:43
„Guardiola a închis ușa!” Pep a schimbat tactica la City: autobuz în poartă, în stil Mourinho. Analiștii îl ironizează. Reacția sa genială
Citește mai mult
„Guardiola a închis ușa!” Pep a schimbat tactica la City: autobuz în poartă, în stil Mourinho. Analiștii îl ironizează. Reacția sa genială

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Mesaj clar al Poloniei către Rusia la ONU: „Ați fost avertizați. Vă rog să nu veniți aici să vă plângeți”
Echipa Nationala mircea lucescu Celta Vigo Ionut Radu
Știrile zilei din sport
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Nationala
12:45
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Citește mai mult
Fotografii-document cu Valentin Ceaușescu Cum a ajuns fiul fostului dictator martor la cea mai mare performanță din istoria naționalei
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Diverse
13:13
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Citește mai mult
Decizie în scandalul sexual de la FRF GOLAZO.ro a aflat ce hotărâre dură va lua forul prezidat de Răzvan Burleanu în cazul Ion Geolgău
Imaginile care nu s-au văzut la TV FOTO: Ce a făcut Lamine Yamal,  după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Campionate
11:56
Imaginile care nu s-au văzut la TV FOTO: Ce a făcut Lamine Yamal, după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Citește mai mult
Imaginile care nu s-au văzut la TV FOTO: Ce a făcut Lamine Yamal,  după ce Ousmane Dembele a primit Balonul de Aur
Mitriță, „niciun regret”   Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Nationala
11:15
Mitriță, „niciun regret” Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Citește mai mult
Mitriță, „niciun regret”   Reacție după ce Il Luce i-a transmis că s-a grăbit cu retragerea de la națională: „Doar lecții învățate”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
17:40
Rangnick, în spital Noi probleme pentru selecționerul Austriei înainte de meciul cu România » Când va reveni
Rangnick, în spital Noi probleme pentru selecționerul Austriei înainte de meciul cu România » Când va reveni
18:03
Arbitru-soldat la Go Ahead Eagles - FCSB „Centralul” partidei din Europa League s-a înrolat din cauza rușilor: „Am evitat armele timp de 40 de ani”
Arbitru-soldat la Go Ahead Eagles - FCSB „Centralul” partidei din Europa League s-a înrolat din cauza rușilor: „Am evitat armele timp de 40 de ani”
16:43
Cristian Geambașu Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Cristian Geambașu Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
17:06
„Cel mai important pas al carierei” Thiam, Crețu și Lixandru, despre primul meci în Europa League: „Când ne-am apărat, am făcut rezultate”
„Cel mai important pas al carierei”  Thiam, Crețu și Lixandru, despre primul meci în Europa League: „Când ne-am apărat, am făcut rezultate”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Top stiri din sport
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Superliga
10:52
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Citește mai mult
„Bîrligea, ideal pentru Ajax” Analiza făcută de un jurnalist olandez + Cu cine ar concura pentru postul de titular
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
Campionatul Mondial
10:45
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
Citește mai mult
Schimbare radicală la 11 metri Penaltyul nu va mai fi la fel. Stop-joc! Primul turneu la care s-ar putea aplica: „O iei razna!”
Ce a remarcat Panduru  Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”
Superliga
12:36
Ce a remarcat Panduru Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”
Citește mai mult
Ce a remarcat Panduru  Ianis Zicu și Zeljko Kopic, analizați de fostul internațional: „Nu poți face asta peste noapte” + „La început ne îndoiam toți”
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”
Campionate
10:16
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”
Citește mai mult
„S-a întâmplat ceva foarte ciudat” Tatăl lui Lamine Yamal, după ce Dembele a câștigat Balonul de Aur: „Cel mai mare prejudiciu moral adus unui om”

Echipe/Competiții

fcsb 51 CFR Cluj 12 dinamo bucuresti 14 rapid 21 Universitatea Craiova 13 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 8

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
23.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share