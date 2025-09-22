Lucescu, discuție cu Ionuț Radu Selecționerul s-a decis în privința portarului despre care aflase că ar veni la națională  „doar dacă e titular”

Ionuț Radu (28 de ani) este pe cale să revină în lotul echipei naționale a României.

Selecționerul Mircea Lucescu a decis să-l convoace pe portarul de la Celta Vigo pentru „dubla” din octombrie.

Ionuț Radu a fost inclus deja pe lista preliminară a stranierilor pentru acțiunea naționalei de luna viitoare, iar acum acesta va fi trecut pe lista finală.

Ionuț Radu se întoarce la naționala mare

Mircea Lucescu a vorbit acum cu Ionuț Radu și urmează să-l convoace pe acesta pentru „dubla” cu Moldova și Austria din luna octombrie.

„Abia așteaptă să vină la națională” , au dezvăluit pentru GOLAZO.ro surse federale.

Antrenorul de portari, Leontin Toader, va merge în zilele următoare în Spania pentru a asista la câteva antrenamente ale lui Ionuț Radu, dar și ale lui Horațiu Moldovan, iar apoi va purta discuții cu antrenorii acestora de la Celta Vigo, respectiv Real Oviedo.

După ce Inter Milano a încercat să scape de el cu orice preț și după evoluții modeste la Bournemouth și Cremonese, Ionuț Radu s-a relansat la Venezia în sezonul trecut, iar acum este titular incontestabil în La Liga.

4 selecții are Ionuț Radu la naționala mare

Mircea Lucescu, despre orgoliul lui Ionuț Radu: „Am auzit că vine doar dacă e titular”

Selecționerul României vorbise despre Radu la conferința premergătoare meciurilor cu Canada și Cipru de la începutul lunii septembrie.

„Cu el eu trebuie să am o discuție foarte serioasă pentru că este un tip mai special.

Echipa națională n-are nevoie de mult orgoliu care poate să creeze probleme celorlalți. Totuși, mă bucur pentru el, este un jucător care a demonstrat și în campionatul Italiei și acum văd că joacă titular (n.r. - la Celta Vigo).

Din spusele tuturor celor care lucrează în momentul de față aici și care au avut contact cu el, Ionuț când vine trebuie să fie titular.

Eu n-am apucat deocamdată să vorbesc cu el”, afirma Lucescu.

Lista preliminară a stranierilor pentru meciurile cu Moldova și Austria

PORTARI

Horațiu MOLDOVAN (Real Oviedo | Spania, 16/0), Răzvan SAVA (Udinese | Italia, 0/0, Ionuț RADU (Celta de Vigo | Spania, 4/0);

Andrei RAȚIU (Rayo Vallecano | Spania, 33/1), Deian SORESCU (Gaziantep FK | Turcia, 23/0), Andrei BURCĂ (Yunnan Yukun | China, 43/1), Virgil GHIȚĂ (Hannover 96 | Germania, 5/0), Bogdan RACOVIȚAN ( Raków | Polonia, 4/0), Ionuț NEDELCEARU (Akron Togliatti | Rusia, 27/2), Radu DRĂGUȘIN (Tottenham | Anglia, 27/1), Lisav EISSAT (Maccabi Haifa | Israel, 0/0);

Marius MARIN (Pisa | Italia, 33/0), Răzvan MARIN (AEK Atena | Grecia, 70/12), Vlad DRAGOMIR (Pafos | Cipru, 1/0), Olimpiu MORUȚAN (Aris Thessaloniki | Grecia, 16/1), Nicolae STANCIU (Genoa | Italia, 84/15), Ianis HAGI (Alanyaspor | Turcia, 47/6), Alexandru MITRIȚĂ (Zhejiang FC | China, 26/4);

Dennis MAN (PSV | Țările de Jos, 39/10), Valentin MIHĂILĂ (Caykur Rizespor | Turcia, 31/5), Florinel COMAN (Al-Gharafa | Qatar, 20/2), Denis DRĂGUȘ (Eyüpspor | Turcia, 26/7).

