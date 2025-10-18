Ovidiu Herea a acordat un interviu pentru GOLAZO.ro, înaintea meciului Dinamo - Rapid

Fostul rapidist a analizat cele două rivale, vede un echilibru la nivel de valoare și știe ce-i lipsește fostei echipe pentru a trage la titlu

Nu uită de perioada Copos, compară actualul Rapid cu cel de atunci și cere atenție către FCSB, pe care o vede capabilă să vină tare din urmă

Ovidiu Herea, 40 de ani, fost mijlocaș la Rapid, își aduce aminte cu plăcere de derby-urile jucate în tricoul vișiniu. Recunoaște că aceste meciuri au o încărcătură aparte. A trăit duelurile cu Dinamo pe teren, a marcat în „Ștefan cel Mare” și a analizat pentru GOLAZO.ro duelul de duminică dintre cele două rivale.

Ovidiu Herea, despre Dinamo - Rapid: „Te lasă cu un gust amar!”

Înaintea confruntării din weekend, Herea vorbește despre echilibrul actual dintre cele două rivale, despre șansele Rapidului la titlu, dar și despre ce îi lipsește echipei lui Costel Gâlcă pentru a fi completă.

Fostul rapidist analizează și renașterea lui Dinamo, compară fotbalul de azi cu cel din „era Copos” și își amintește de momentele intense ale derby-urilor din cariera sa. Nu uită însă de FCSB și CFR, la care cere mare atenție, în ciuda startului modest de sezon.

Ovidiu, în weekend e un meci care îți trezește amintiri din cariera de fotbalist, Dinamo - Rapid! Cum se vede acest joc?

E un derby în adevăratul sens al cuvântului pentru că și poziția în clasament e una foarte bună pentru ambele echipe. Rapidul are un parcurs excelent, la fel și Dinamo. Va fi interesant să vedem acest meci și sper ca Rapidul să continue seria bună pe care a avut-o până în momentul acesta în campionat. Sper să iasă bine și din acest meci .

Ți se pare Rapidul pregătit pentru titlu?

E devreme pentru că sunt foarte multe etape și puncte în joc. Rapidul a acumulat puncte importante, dar în acest campionat a avut jumătăți de meciuri bune și jumătăți mai puțin bune. Îmi aduc aminte de o repriză foarte bună la Galați, de o alta acasă cu UTA. Sunt meciuri bune, dar inconstanța asta te lasă cu un gust amar și nu poți să te gândești la titlu. Dacă-și vor rezolva problemele, putem spera la titlu.

De unde această inconstanță?

Cu siguranță nu e problemă de pregătire fizică. Am văzut meciuri în care Rapidul a jucat foarte bine în a doua repriză și îmi vine acum în minte acel meci cu FCSB, când au întors rezultatul. Nu știu ce problemă este, dar sper să analizeze această bubă și să găsească cea mai bună soluție.

Te gândeai că Dinamo va avea acest salt? Acum doi ani se lupta să scape de retrogradare, iar acum e o echipă grea care joacă un fotbal frumos.

Sincer, nu! Ei au avut niște probleme și nu s-a întâmplat ceea ce a fost la Rapid. La Rapid a existat o stabilitate financiară de când a venit domnul Șucu. S-au investit bani, s-a făcut o academie și s-au adus jucători pe niște sume importante. La Dinamo nu te așteptai să vezi acest lucru, dar uite că ușor, ușor au început să se regleze aceste lucruri . Au adus jucători, iar asta se vede în teren. E bine că au găsit această soluție și au făcut o echipă fără să arunce cu bani pe fereastră. Au adus niște jucători foarte buni din campionat, care au calități și care sunt foarte buni la Dinamo.

Se mai simte acel aer de derby?

În ultima perioadă nu s-a mai simțit. Sper cu aceste poziții în clasament să retrăim acele derby-uri de pe vremuri. Erau mai multe echipe care se luptau la campionat. Era și acea rivalitate pe care cei din tribună și cei din teren o simțeau. O trăiau cu câteva săptămâni înaintea acelor meciuri. Ușor, ușor sper să reapară pentru că e bine pentru fotbalul românesc. Vreau să vedem stadioanele pline, acea rivalitate frumoasă dintre galerii cu coregrafii frumoase. Asta ne dorim cu toții să vedem în fotbalul românesc.

Cât de diferit e Rapidul de azi față de cel din era domnului Copos?

E diferit! Rapidul domnului Copos era construit în ani și veneau jucători foarte buni pe bani, apoi se transferau în afară pe bani foarte mulți. Te obliga și competiția pentru că erau 7-8 echipe care se băteau an de an la campionat și niciodată nu știai cine e favorită. Asta nu se mai întâmplă în România.



CFR a dominat ani buni la rând fotbalul românesc, acum e FCSB-ul, care a avut doi ani în care ai știut că ei vor fi campioni prin lotul pe care-l aveau și investițiile pe care le făceau. Pe vremea noastră erau 7-8 echipe. Era Vasluiul, Timișoara care băgau foarte mulți bani.



Apoi Dinamo, Rapid, Steaua, erau echipe care investeau. Era acea rivalitate dintre patroni. Știi bine că și eu am trecut prin acea telenovelă cu licitația. Unul oferea mai mult, celălalt voia să mă cumpere cu orice preț. Asta s-a întâmplat cu toți fotbaliștii, iar asta făcea bine pentru că exista o concurență benefică.

Jucați pe prime mari derby-urile?

Noi, la Rapid, n-am avut prime. Nu ne motivau acele prime și chiar dacă ar fi fost înaintea unor meciuri importante. Erau acele partide pe care trebuia să le câștigi pentru că toată lumea se uita. Chiar nu aveai nevoie de bonusuri, ca să joci bine în derby-uri.

Care e prima amintire care îți vine în minte când te gândești la derby-uri?

Că tot urmează Rapid-Dinamo, îmi aduc aminte de acel joc din Ștefan cel Mare în care am înscris de două ori. Era 2-0 la pauză și în a doua repriză ne-au întors cei de la Dinamo și am pierdut cu 3-2. A fost o partidă frumoasă pentru mine, pentru că am înscris în Ștefan cel Mare. A fost acea satisfacție incredibilă pe care am avut-o. Până la urmă am pierdut, dar amintirea a rămas și îmi aduc aminte de acele goluri.

Cîrjan-Dobre, un duel al vedetelor din fiecare tabără. Cine are capacitatea de a lupta mai mult?

Amândoi au demonstrat că pot fi decisivi într-un meci, când echipa nu merge bine. Sunt acei jucători, care pot avea sclipiri și care pot face diferența. Nu știu ce să zic. Sunt doi jucători diferiți. Dobre e un jucător muncitor, care aleargă mult și face ambele faze.



Cîrjan e genul de jucător, care îți aduce un plus pe faza ofensivă. Îți creează mult și pasează bine. Are și acele execuții prin care îți poate marca în orice moment. Nu știu cine poate fi decisiv.



Mi-aș dori să fie Dobre pentru că e la Rapid. La Cîrjan e și o ambiție în plus pentru că știm cum a plecat de la Rapid și în astfel de meciuri îți dorești să dovedești că au greșit în privința ta.

Ce ți se pare că îi lipsește Rapidului pentru a fi completă?

Rapidul suferă în atac, iar principalul marcator e Dobre, care e mijlocaș. Atacanții înscriu prea puțin. Le lipsește un număr 10, care să paseze, să creeze, să scoată om din joc și să-l vedem în momentele importante ale jocului. Vedem și această problemă la underi. După accidentarea lui Borza, au căutat un under care să se impună. Cred că vor avea nevoie de 3-4 jucători pentru a arăta Rapidul că poate lupta la campionat.

Ar fi o greșeală pentru Rapid, Dinamo și Craiova să le scoată din lupta pentru titlu pe CFR și FCSB doar pentru că sunt în urmă?

E prea devreme. E greu să recuperezi distanța asta mare de puncte. Și FCSB a început destul de rău anul trecut și și-a revenit. Acum au legat două victorii, iar eu nu i-aș scoate din calcul. Nu știu CFR-ul dacă ar putea prinde play-off-ul. Dacă o fac, ar putea emite pretenții.



La FCSB e o problemă pentru că joacă pe două fronturi, dacă nu, chiar trei. E foarte greu de gestionat problema lotului. Sunt jucători accidentați, alții obosiți și e foarte greu pentru că joci din 3 în 3 zile. Totuși, ei au experiență pentru că au jucat anul trecut în Europa și au făcut-o bine.

Câte echipei vor fi în lupta pentru titlu cu adevărat?

În momentul ăsta, Rapid, Dinamo și Craiova. FCSB nu și-a spus ultimul cuvânt și vor lupta și ei. Deci, cele patru!

