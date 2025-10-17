Ovidiu Herea și-a deschis propria academie de fotbal, are deja 300 de copii și vrea să schimbe puțin optica vizavi de ceea ce se întâmplă la nivel juvenil

Fostul internațional vorbește deschis despre neregulile sesizate la turnee și speră ca FRF să umble atent la acest capitol

Are planuri mari, vrea să construiască propria bază și plănuiește chiar formarea unei echipe de Liga 4, unde să-i ducă să joace pe cei mai mari din academia sa

După o carieră importantă, în tricoul Rapidului și al altor echipe din Liga 1 și nu numai, Ovidiu Herea (40 de ani) și-a mutat pasiunea pentru fotbal din teren pe banca tehnică, dar nu oricum.

Fostul mijlocaș și-a deschis propria academie de fotbal, Herea Academy, un proiect de suflet, așa cum el îl numește, care adună deja peste 300 de copii și un staff format din foști și actuali jucători profesioniști.

Într-un peisaj în care presiunea rezultatelor apasă uneori prea devreme pe umerii copiilor, Herea își dorește să schimbe modul în care se face performanță la nivel juvenil.

În interviul pentru GOLAZO.ro, realizat chiar la unul dintre antrenamente, Herea vorbește deschis despre problemele reale din fotbalul de copii și juniori, despre compromisurile care se fac pentru rezultate, dar și despre planurile ambițioase de dezvoltare ale academiei sale, de la propria bază de pregătire până la formarea unei echipe de seniori pentru Liga a 4-a.

Salut, Ovidiu! Spune-mi puțin despre Herea Academy!

Salut! A luat naștere după ce am decis să renunț la cariera de fotbalist. Înseamnă foarte mult pentru mine. E un proiect de suflet, pe care-l aveam de foarte mult timp în plan. Mi-am dorit să învăț copiii din experiența pe care am acumulat-o și ce am învățat de la antrenorii mei. Am avut norocul de a lucra cu foarte mulți antrenori buni ai României. Aici îi pot enumera pe: Răzvan Lucescu, Olăroiu, Zenga, Bergodi, Rednic, Andone. Sunt foarte mulți antrenori buni pe care i-am avut și de la care am avut ce învăța. Am făcut această academie pentru a ajuta copiii și pentru a le oferi multe lucruri pe care în altă parte nu le găsești. Noi am venit cu un proiect destul de bine gândit.

Cum mai exact?

Mi-am adus foarte mulți colegi lângă mine, ceea ce nu prea găsești în altă parte. Sunt jucători activi în Liga 1, iar asta e wow, care antrenează copiii. Încercăm să-i învățăm și să scoatem fotbaliști din ei. Ăsta e scopul unei academii. Avem 300 de copii. Ne-am dezvoltat destul de bine într-un timp foarte scurt. Sperăm să creștem, iar acum lucrăm la infrastructură și încercăm să ne dezvoltăm și pe partea asta pentru că avem nevoie.

Asta înseamnă propria bază de pregătire?

Acesta e planul pe care-l avem. Încercăm să ne facem și propria bază. La un moment dat vom avea nevoie și sperăm să rezolvăm în cel mai scurt timp. E o investiție foarte mare și știm la ce ne înhămăm.

Ce înseamnă azi fotbalul la copii și juniori? Care sunt principalele probleme?

Sunt multe probleme. Vedem o rivalitate la competiții pe care nu o înțelegem la momentul ăsta, iar copiii trebuie să se dezvolte. Vedem foarte mulți părinți sau antrenori, care pun preț pe rezultate, ceea ce nu este normal. La această vârstă rezultatele vin în urma unor lucruri bine făcute. Dacă știi că-i pregătești bine, rezultatele vor apărea. Ei pun rezultatele înaintea dezvoltării lor . Cumva pun căruța înaintea calului, iar asta nu face bine fotbalului românesc și în primul rând copilului. Nu au cum să se dezvolte normal.

Atât?

Nu doar! Vedem antrenori, care nu sunt pregătiți. Din acest motiv am și spus că vreau să-mi aduc cât mai mulți colegi lângă mine când am deschis academia. În primul rând, au urmat toți pașii firești pentru a deveni fotbaliști și știu ce să le predea copiilor. Noi vrem să facem altfel lucrurile.

Se fac și compromisuri pentru rezultatele astea?

Se fac și compromisuri! Sunt copiii mai mari băgați la grupe mai mici pentru a obține rezultate mai bune. Înțelegem și lucrurile astea atâta timp cât sunt și transparente. Sunt academii mici cum am fost și noi la început. Trebuia să le dăm copiilor competiții, iar pentru asta trebuia să strângem copii de aceeași vârstă. Mi se pare corect să fii transparent când cineva te întreabă sau când un copil este mai mare. Din păcate, aceste compromisuri nu ajută pe nimeni, nici echipa și nici copilul, nici antrenorul. Este o problemă reală!

E un control pe asta? Se schimbă legitimațiile sau se întâmplă ceva?

Poți face destul de ușor astea. Legitimațiile sunt cum sunt. Poți schimba poza și e destul de ușor. Până la urmă trebuie să fii corect și dacă le predai copiilor ceea ce trebuie la vârsta respectivă, cu siguranță rezultatele vor veni.

Se simte dinspre FRF o mai mare aplecare spre acest sector de copii și juniori? Simți că vor să mai îndrepte niște lucruri?

Noi nu suntem de mult timp pe piață. Nu am interacționat foarte mult cu cei din federație pentru că noi suntem la AMFB, dar din ce am văzut se preocupă de aceste lucruri. Vor să schimbe din ce am discutat cu cei de la AMFB. Se vor face carduri. Se lucrează la acest aspect. Nu are nimeni de câștigat din astfel de lucruri făcute greșit.

Până unde crezi că te poți duce cu Herea Academy?

Este un proiect destul de mare în care includem și o echipă de seniori. Încercăm să facem și acest pas. Suntem conștienți că avem nevoie de niște sponsori. Trebuie să lucrăm la infrastructură și să avem baza noastră cu terenuri mari de 11 la 11 și terenuri mici pentru cei mici. Costurile sunt mari. Până acum ce ne-am propus ne-a ieșit, iar din acest motiv ne-am dezvoltat așa de mult.

