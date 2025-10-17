Reghecampf, situație uluitoare în Africa Meciul românului din Liga Campionilor, în pericol din cauza dezastrului din Kenya +7 foto
Foto: IMAGO - montaj GOLAZO.ro
Reghecampf, situație uluitoare în Africa Meciul românului din Liga Campionilor, în pericol din cauza dezastrului din Kenya

Alexandru Smeu
Publicat: 17.10.2025, ora 13:17
Actualizat: 17.10.2025, ora 14:11
  • Laurențiu Reghecampf (50 de ani) se confruntă cu probleme incredibile la Nairobi, capitala Kenyei.
  • Echipa românului, Al-Hilal Omdurman, are programat primul duel al „dublei” cu Police FC, din turul doi preliminar al Ligii Campionilor Africii.

Partida Police FC - Al-Hilal Omdurman, programată la ora României 15:00, a fost în pericol să fie amânată cel puțin 24 de ore, din cauza incidentelor petrecute la funerariile lui Raila Odinga, fostul premier al Kenyei.

Cel puțin două persoane au fost ucise după ce poliția a tras focuri de armă pentru a dispersa mulțimile de persoane adunate să vadă trupul neînsuflețit al liderului opoziției, notează aljazeera.com

Meciul lui Laurențiu Reghecampf se va disputa cu porțile închise

Police FC a cerut inițial amânarea partidei cu 24 de ore, însă Al-Hilal Omdurman a refuzat.

„Am fost în contact permanent cu delegația Al-Hilal de la sosirea sa în Nairobi și până acum. Îi asigurăm pe toți că toată lumea e bine. Urmărim non-stop evoluția situației de securitate din capitala Kenyei.

Ne-am adresat oficial CAF cu privire la evenimentele actuale, iar observatorul meciului a inclus toate comentariile noastre în raportul său către Comitetul de Competiții al CAF.

Am respins cererea formulată de Police FC din Kenya de a amâna meciul până pe 18 octombrie și de a-l organiza pe un alt stadion decât cele menționate anterior.

Delegația noastră se va îndrepta spre Benghazi (n.r. Libia, unde se va disputa returul) cu un avion privat mâine seară și nu există nicio posibilitate de amânare a zborului.

Am contactat și Federația Sudaneză”, a transmis Hassan Ali Issa, oficial al clubului Al-Hilal Omdurman.

Confederația Africană de Fotbal a decis ca meciul care trebuia sa se desfășoare pe Safaricom Stadium Kasarani să fie mutat la Complexul Sportiv Ulinzi.

Totodată, meciul se va juca cu porțile închise, așa cum a anunțat echipa din Kenya pe rețelele de socializare.

Incidentele au amânat antrenamentul oficial al echipei lui Reghecampf

Din cauza incidentelor petrecute la Nairobi, antrenamentul oficial al echipei lui Laurențiu Reghecampf a fost amânat, însă jucătorii nu au pierdut vremea. Au petrecut câteva ore în sala de forță.

„Antrenamentul a fost anulat din cauza evenimentelor… Al-Hilal încheie pregătirile cu un antrenament la sala de sport aferentă reședinței”, a scris Al-Hilal Omdurman pe rețelelele de socilalizare.

Jucătorii lui Al-Hilal Omdurman, în sala de antrenament/ Foto: Facebook @AlHilal S.C.jpg
Jucătorii lui Al-Hilal Omdurman, în sala de antrenament/ Foto: Facebook @AlHilal S.C.jpg
Dacă va trece de Police FC, echipa antrenată de Laurențiu Reghecampf se va califica în grupele Ligii Campionilor Asiei.

Sezonul trecut, formația din Sudan a fost eliminată în optimile de finală, după ce precedentele 5 ediții nu trecuseră de grupe.

