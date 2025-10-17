Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”
Cosmin Olăroiu e selecționerul Emiratelor din 18 aprilie 2025 Foto: Imagol
Campionatul Mondial

Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.10.2025, ora 12:37
alt-text Actualizat: 17.10.2025, ora 12:38
  • Cosmin Olăroiu nu a reușit să califice Emiratele la CM 2026 după primul play-off asiatic.
  • Acum, trebuie să treacă de două baraje, iar la primul ar putea avea stadionul gol acasă!

Cosmin Olăroiu a avut șansa de a califica Emiratele Arabe Unite la Campionatul Mondial după 36 de ani.

„Impulsiv, explozii de furie” Dezvăluirea unui oficial al lui PAOK foarte apropiat de Răzvan Lucescu: „Să i se interzică asta!”
Citește și
„Impulsiv, explozii de furie” Dezvăluirea unui oficial al lui PAOK foarte apropiat de Răzvan Lucescu: „Să i se interzică asta!”
Citește mai mult
„Impulsiv, explozii de furie” Dezvăluirea unui oficial al lui PAOK foarte apropiat de Răzvan Lucescu: „Să i se interzică asta!”

Nu a reușit. La unul dintre turneele de baraj, derulat în Qatar, a câștigat cu Oman, 2-1, dar nu a mai repetat miracolul din primul meci, pierzând în fața gazdelor, 1-2.

Pe Olăroiu îl așteaptă două posibile baraje pentru Mondiale

Selecționerul EAU trebuie să treacă acum două play-off-uri în tentativa de a participa la CM 2026.

  • Alt baraj în zona Asia, tur-retur cu Irak: acasă, pe 13 noiembrie, în deplasare, cinci zile mai târziu. 
  • Dacă învinge, urmează play-off-ul intercontinental (26-31 martie, în Mexic), cu semifinale și două finale. Printre posibilii adversari, Bolivia și Camerun/Nigeria. 

Revolta fanilor din Emirate după golurile Qatarului

Olăroiu, 56 de ani, riscă să joace prima manșă împotriva Irakului fără spectatori. Cu tribunele închise!

Motivul: incidentele provocate de fanii din Emirate la ultimul meci, 1-2 cu Qatar.

Provocați de jucătorii rivali după goluri, suporterii EAU au aruncat cu telefoane, sandale, sticle pe gazon.

Unii au invadat terenul, bătându-se cu forțele de ordine. Un antrenor qatarian a fost lovit de un obiect lansat din peluză.

Olăroiu riscă să joace turul contra Irak cu porțile închise! „Ce putem face?”

Potrivit The National, Emiratele au fost amendate și obligate să dispute un meci fără spectatori după incidente similare tot la o confruntare cu Qatarul, în 2019, la Cupa Asiei. Și federația de la Abu Dhabi se teme că va primi o sancțiune similară.

Olăroiu are 6 meciuri cu Emiratele: 3 victorii, două egaluri, o înfrângere Foto: Imago Olăroiu are 6 meciuri cu Emiratele: 3 victorii, două egaluri, o înfrângere Foto: Imago
Olăroiu are 6 meciuri cu Emiratele: 3 victorii, două egaluri, o înfrângere Foto: Imago

„Nu a fost bine, dar ce putem face?”, a declarat Olăroiu. A acuzat confederația asiatică (AFC) inclusiv de aceste incidente, sugerând că modul cum a organizat turneul de calificare și favorizarea Qatarului i-au înfuriat pe fanii Emiratelor.

Olăroiu: „E evident pentru toată lumea ce s-a întâmplat”

„Când joci astfel de turnee, este important ca toate echipele să aibă șanse egale. E foarte simplu: această grupă trebuia organizată în Arabia Saudită, iar acea serie în Qatar. În țări neutre”, a protestat antrenorul.

„În felul ăsta, toată lumea avea șanse egale. Nimeni nu evolua acasă, în fața propriilor suporteri, și nimeni nu lua 80-90% din bilete”.

Și Arabia Saudită s-a calificat acasă, câștigând „triunghiularul” cu Irak și Indonezia.

Olăroiu a continuat atacul contra AFC.

La începutul preliminariilor, s-a anunțat că locul 3 din runda anterioară de calificări găzduiește grupa. Am fost pe trei și totuși am jucat în deplasare, pentru că așa s-a decis. Ei au hotărât și cine joacă primul, cine joacă al treilea. Au decis tot Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor

A încheiat regretând: „Acum e prea târziu. Ce mai putem face? Trebuie să ne uităm la greșelile noastre. E evident pentru toată lumea ce s-a întâmplat, dar nu mai putem schimba nimic. Și-au atins ținta”.

Citește și

De ce nu a mai repetat miracolul Olăroiu nu a calificat Emiratele la Mondial, deși a reușit lovitura tactică perfectă în baraj 
Campionatul Mondial
16:44
De ce nu a mai repetat miracolul Olăroiu nu a calificat Emiratele la Mondial, deși a reușit lovitura tactică perfectă în baraj
Citește mai mult
De ce nu a mai repetat miracolul Olăroiu nu a calificat Emiratele la Mondial, deși a reușit lovitura tactică perfectă în baraj 
Olăroiu, locul 3 în lume ca salariu! A ratat calificarea la CM cu Qatar, merge la barajul cu Irak, dar e pe podiumul contractelor selecționerilor
Campionate
15:40
Olăroiu, locul 3 în lume ca salariu! A ratat calificarea la CM cu Qatar, merge la barajul cu Irak, dar e pe podiumul contractelor selecționerilor
Citește mai mult
Olăroiu, locul 3 în lume ca salariu! A ratat calificarea la CM cu Qatar, merge la barajul cu Irak, dar e pe podiumul contractelor selecționerilor

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Atac dur de la Kiev la adresa lui Viktor Orban: „Flirt cu Rusia” / Ce a făcut, în schimb, România încă din primele ore ale războiului 
Campionatul Mondial Emiratele Arabe Unite Cosmin Olaroiu qatar protest baraj
Știrile zilei din sport
Gluma lui Valentin Ceaușescu  Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out
Diverse
17.10
Gluma lui Valentin Ceaușescu Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out
Citește mai mult
Gluma lui Valentin Ceaușescu  Protectorul Stelei din anii ’80 îl caracterizează cu umor pe Bölöni în filmul acestuia » Premiera de la Tg. Mureș e sold-out
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site »  Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!”
Superliga
17.10
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site » Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!”
Citește mai mult
UEFA a „mutat” CCE de la FCSB la Steaua Modificare de ultimă oră pe site »  Becali: „Hackereală!” + Steliștii jubilează: „Game over, FC FCSB!”
Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”
Superliga
17.10
Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”
Citește mai mult
Acuzații foarte grave ale lui Rotaru Patronul oltenilor insinuează că Lucescu a intervenit la FCSB - U Craiova: „Alături de Pădureanu, a fost cel mai mare strateg al fotbalului românesc”
FCSB, replică pentru Rădoi Mihai Stoica și Gigi Becali au comentat atacul la adresa lui Lucescu: „Să-și vadă de treaba lui!” + Apărat de un dinamovist
Superliga
17.10
FCSB, replică pentru Rădoi Mihai Stoica și Gigi Becali au comentat atacul la adresa lui Lucescu: „Să-și vadă de treaba lui!” + Apărat de un dinamovist
Citește mai mult
FCSB, replică pentru Rădoi Mihai Stoica și Gigi Becali au comentat atacul la adresa lui Lucescu: „Să-și vadă de treaba lui!” + Apărat de un dinamovist
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:07
Inconstanți Ovidiu Herea despre duelul Dinamo - Rapid: „Te lasă cu un gust amar! Echipa are nevoie de 3-4 jucători și un număr 10”
Inconstanți Ovidiu Herea despre duelul Dinamo - Rapid: „Te lasă cu un gust amar! Echipa are nevoie de 3-4 jucători și un număr 10”
21:13
„Rotaru exagerează” Balint i-a luat apărarea lui Lucescu, după atacul lui Rădoi » Cu ce crede că greșește selecționerul: „Ne jignește dinadins”
„Rotaru exagerează”  Balint i-a luat apărarea lui Lucescu, după atacul lui Rădoi » Cu ce crede că greșește selecționerul: „Ne jignește dinadins”
23:30
Nereguli la legitimații Ovidiu Herea își prezintă academia de fotbal și atrage atenția asupra problemelor de la juniori: „Se schimbă pozele! Se fac și compromisuri”
Nereguli la legitimații Ovidiu Herea își prezintă academia de fotbal și atrage atenția asupra problemelor de la juniori: „Se schimbă pozele! Se fac și compromisuri”
23:03
„Becuri aveți, mai trebuie jucători” Bistrița a instalat nocturna pentru meciul cu FCSB » Fanii au reacționat ironic: „Vine și domnul Becali cu elicopterul”
„Becuri aveți, mai trebuie jucători” Bistrița a instalat nocturna pentru meciul cu FCSB » Fanii au reacționat ironic: „Vine și domnul Becali cu elicopterul”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin

Cristian Geambașu: Cazul Răzvan Marin
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp

Radu Naum: Lucescu nu mai are timp
Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu

Cătălin Țepelin: Becalizarea lui Lucescu
ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV

Silviu Tudor Samuilă: ADIO, MTV
A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?

Cristian Geambașu: A cui e victoria?
Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0

Vlad Nedelea: Hagi 2.0
Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri

Silviu Tudor Samuilă: Mircea Lucescu nu trebuie să închidă guri
7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți să-l înjurăm pe Hagi!

Cătălin Țepelin: 7 scurte. Haideți <span>să-l</span> înjurăm pe Hagi!
Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu le-a închis gura

Dan Udrea: Mircea Lucescu <span>le-a</span> închis gura
Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?

Cristian Geambașu: Cine dădea gol dacă nu se accidenta Popescu?
Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu

Cătălin Tolontan: Nervii lui Lucescu
Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab n-am avut de mult la națională

Dan Udrea: Un jucător așa slab <span>n-am</span> avut de mult la națională
Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu

Cristian Geambașu: Probleme pentru Lucescu
Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole n-a jucat cu nimeni

Cristian Tudor Popescu: Nole <span>n-a</span> jucat cu nimeni
Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul

Radu Naum: Stăpânul
S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: S-a văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs

Dan Udrea: <span>S-a</span> văzut urât ce a făcut Rădoi, plus rușinea Istvan Kovacs
Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?

Cristian Geambașu: Ce a vrut Rădoi?
La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea

Ioana Mihalcea: La Dinamo poți „ucide” omul, nu și ideea
Daună totală

Radu Naum: Daună totală

Radu Naum: Daună totală
Top stiri din sport
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Campionate
17.10
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Citește mai mult
„Ești țigan!” Ibrahimovic și-a amintit cel mai dificil moment al carierei. „Ura mă înconjura: «Mai tare!»”
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Superliga
17.10
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul Rădoi - Lucescu: „Aveți dovezi?”
Citește mai mult
Charalambous intervine Reacția antrenorului de la FCSB cu privire la conflictul  Rădoi - Lucescu : „Aveți dovezi?”
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Campionate
17.10
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Citește mai mult
Mai rău decât Blănuță! Ce a făcut un internațional ucrainean legat de războiul anti-Rusia. Atacat, anchetat, forțat!
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Superliga
17.10
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru
Citește mai mult
Gâlcă, șocat de explozia din Rahova Antrenorul de la Rapid și-a sunat imediat tatăl în momentul în care a aflat despre dezastru

Echipe/Competiții

fcsb 42 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 21 rapid 18 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti Poli Iasi 4 uta arad 1 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti echipa nationala a romaniei Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
18.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share