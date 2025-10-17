Ce riscă Olăroiu! Selecționerul Emiratelor ar putea juca într-o situație extremă barajul pentru Mondial: „Și-au atins ținta”

Cosmin Olăroiu nu a reușit să califice Emiratele la CM 2026 după primul play-off asiatic.

Acum, trebuie să treacă de două baraje, iar la primul ar putea avea stadionul gol acasă!

Cosmin Olăroiu a avut șansa de a califica Emiratele Arabe Unite la Campionatul Mondial după 36 de ani.

Nu a reușit. La unul dintre turneele de baraj, derulat în Qatar, a câștigat cu Oman, 2-1, dar nu a mai repetat miracolul din primul meci, pierzând în fața gazdelor, 1-2.

Pe Olăroiu îl așteaptă două posibile baraje pentru Mondiale

Selecționerul EAU trebuie să treacă acum două play-off-uri în tentativa de a participa la CM 2026.

Alt baraj în zona Asia, tur-retur cu Irak: acasă, pe 13 noiembrie, în deplasare, cinci zile mai târziu.

Dacă învinge, urmează play-off-ul intercontinental (26-31 martie, în Mexic), cu semifinale și două finale. Printre posibilii adversari, Bolivia și Camerun/Nigeria.

Revolta fanilor din Emirate după golurile Qatarului

Olăroiu, 56 de ani, riscă să joace prima manșă împotriva Irakului fără spectatori. Cu tribunele închise!

Motivul: incidentele provocate de fanii din Emirate la ultimul meci, 1-2 cu Qatar.

Provocați de jucătorii rivali după goluri, suporterii EAU au aruncat cu telefoane, sandale, sticle pe gazon.

Qatar beat UAE 2-1 in Doha, and qualified for the 2026 World Cup. But both goals saw Emirati fans riot… pic.twitter.com/yYV9gJgG6k — James Montague (@JamesPiotr) October 14, 2025

Unii au invadat terenul, bătându-se cu forțele de ordine. Un antrenor qatarian a fost lovit de un obiect lansat din peluză.

Olăroiu riscă să joace turul contra Irak cu porțile închise! „Ce putem face?”

Potrivit The National, Emiratele au fost amendate și obligate să dispute un meci fără spectatori după incidente similare tot la o confruntare cu Qatarul, în 2019, la Cupa Asiei. Și federația de la Abu Dhabi se teme că va primi o sancțiune similară.

Olăroiu are 6 meciuri cu Emiratele: 3 victorii, două egaluri, o înfrângere Foto: Imago

„Nu a fost bine, dar ce putem face?”, a declarat Olăroiu. A acuzat confederația asiatică (AFC) inclusiv de aceste incidente, sugerând că modul cum a organizat turneul de calificare și favorizarea Qatarului i-au înfuriat pe fanii Emiratelor.

Olăroiu: „E evident pentru toată lumea ce s-a întâmplat”

„Când joci astfel de turnee, este important ca toate echipele să aibă șanse egale. E foarte simplu: această grupă trebuia organizată în Arabia Saudită, iar acea serie în Qatar. În țări neutre”, a protestat antrenorul.

„În felul ăsta, toată lumea avea șanse egale. Nimeni nu evolua acasă, în fața propriilor suporteri, și nimeni nu lua 80-90% din bilete”.

Și Arabia Saudită s-a calificat acasă, câștigând „triunghiularul” cu Irak și Indonezia.

Olăroiu a continuat atacul contra AFC.

La începutul preliminariilor, s-a anunțat că locul 3 din runda anterioară de calificări găzduiește grupa. Am fost pe trei și totuși am jucat în deplasare, pentru că așa s-a decis. Ei au hotărât și cine joacă primul, cine joacă al treilea. Au decis tot Cosmin Olăroiu, selecționerul Emiratelor

A încheiat regretând: „Acum e prea târziu. Ce mai putem face? Trebuie să ne uităm la greșelile noastre. E evident pentru toată lumea ce s-a întâmplat, dar nu mai putem schimba nimic. Și-au atins ținta”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport