„Rapid juca mult mai OK cu Șumudică” Verdict crunt după ce giuleștenii au fost învinși de Farul: „Cel mai urât fotbal pe care l-am văzut în ultimii ani”

Farul - Rapid 3-1. Fostul jucător Ovidiu Herea a oferit un verdict crunt cu privire la jocul Rapidului, după ce giuleștenii au fost învinși, duminică, de „marinari” în meciul din etapa 27.

Farul a obținut o victorie vitală care menține speranțele „marinarilor” pentru un loc de play-off. Ișfan a deschis scorul în minutul 19 cu un gol senzațional. Borza a egalat în minutul 40, iar Alibec și Vînă au stabilit scorul final, 3-1, cu un gol marcat din penalty în minutul 45+4, respectiv unul din acțiune în minutul 53.

Ovidiu Herea: „Rapid joacă rău de tot”

După meci, Ovidiu Herea, fost jucător giuleștean devenit analist sportiv, a declarat că jocul echipei antrenate de Gâlcă este mult mai slab decât prestațiile oferite de Rapid în perioada în care Marius Șumudică era pe banca tehnică.

„La Rapid, în ultima perioadă, atacanții nu că nu avut realizări, dar nu ajungeau nici în poziția aia de a finaliza. Eu cred că si din cauza lor și din cauza jocului. Din punctul meu de vedere, Rapid joacă rău de tot, cel mai urât fotbal pe care l-am văzut eu în ultimii ani la Rapid.

Parcă acum n-ai avea de ce, ai o poziție bună în clasament, n-ai avea presiunea rezultatelor, de ce nu joci fotbal? Cred că jucau mult mai ok cu Șumudică.

Atmosfera din cadrul clubului nu era bună, dar acum așa cum am zis nu sunt motive, de ce n-ai putea juca fotbal. Nu m-a convins fotbalul lor, e din ce în ce mai rău”, a declarat Herea, potrivit orangesport.ro.

VIDEO. Golul spectaculos marcat de Ișfan în Farul - Rapid 3-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport