Farul - Rapid. Alexandru Ișfan (26 de ani) a fost autorul unei supergol în prima repriză a partidei de la Constanța.

Echipa lui Ianis Zicu își joacă ultimele șanse pentru accederea în play-off, iar o victorie în meciul cu Rapid este singura soluție pentru a păstra mici speranțe înaintea ultimelor 3 etape ale sezonului regulat.

Farul - Rapid. Gol de senzație marcat de Alexandru Ișfan

Ișfan a deschis scorul la Constanța încă din minutul 19, după o fază pe care elevii lui Zicu au făcut-o să pară foarte simplă.

Borza a pierdut cu ușurință o minge în jumătatea Farului, Radaslavescu a reușit să recupereze și l-a lansat perfect pe Ișfan spre poarta Rapidului.

Atacantul a urmărit balonul, a dat mingea peste Pașcanu, l-a driblat încă o dată pe fundașul central pe cealaltă parte, iar apoi a înscris cu un șut rafinat, peste portarul Aioani, din interiorul careului.

Ulterior, în minutul 29, portarul giuleștenilor a acuzat probleme și nu a mai putut continua jocul, fiind înlocuit de Iliev.

