Uniți de nenorocire Ultrașii români s-au mobilizat după tragedia în care au fost implicați suporterii lui PAOK » Cum vor ajuta

Ultrașii celor de la Dinamo, Steaua și Rapid doresc să vină în ajutorul celor implicați în tragedia petrecută marți, în Timiș.

Acccidentul rutier s-a soldat cu decesul a șapte dintre cei zece suporteri PAOK aflați în autoturism.

Tragicul accident s-a produs pe drumul european E70, în jurul orei 13:00, iar mașina în care se aflau fanii lui PAOK, care făceau deplasarea pentru meciul cu Lyon, a fost zdrobită în urma unui impact violent cu un TIR.

Ultrașii români, soldari cu suporterii lui PAOK implicați în accident

După tragica întâmplare, ultrașii celor de la Dinamo, Steaua și Rapid intenționează să ofere o mână de ajutor pentru cei implicați, informează fanatik.ro.

Este vorba atât despre ajutor financiar, cât și despre donări de sânge pentru cei trei supraviețuitori.

Și suporteri din zona în care s-a produs accidentul, ai echipelor UTA Arad și Poli Timișoara, se alătură cauzei.

Care este starea celor trei răniți

GOLAZO.ro a luat legătura, marți, cu IPJ Timiș pentru a afla starea celor trei supraviețuitori ai accidentului.

„Unul a ieșit pe picioare din microbuz, având doar câteva zgârieturi. Ceilalți doi sunt mai grav, dar viața lor nu este în pericol.

Cei trei răniți au fost transportați la spitalul din Lugoj, urmând să fie mutați la Spitalul Județean Timișoara”, a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Timiș, Alexandra Apetrovici, pentru GOLAZO.ro.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport