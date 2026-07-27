„Am aflat că nu mai sunt dorit” Andrea Pirlo rupe tăcerea după scandalul care i-a blocat drumul spre naționala Italiei
Andrea Pirlo. Foto: Imago
Campionate

„Am aflat că nu mai sunt dorit” Andrea Pirlo rupe tăcerea după scandalul care i-a blocat drumul spre naționala Italiei

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 11:47
alt-text Actualizat: 27.07.2026, ora 12:14
  • Andrea Pirlo (47 de ani), fostul mare internațional italian și actualul antrenor al celor de la United FC Dubai, a reacționat după controversele care au apărut în jurul posibilei sale numiri în funcția de selecționer al Italiei.
  • Fostul mijlocaș era susținut de Paolo Maldini și Leonardo pentru preluarea naționalei, însă candidatura sa a provocat reacții puternice din cauza colaborării cu Fonbet, o companie de pariuri din Rusia.
  • Pirlo este ambasador al firmei și a participat, în luna mai, la un eveniment organizat la Moscova.
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12:00 Pirlo nu va fi selecționerul Italiei

Tehnicianul a postat astăzi și pe Instagram mesajul, însă a făcut câteva modificări, anunțând că „aseară am aflat că nu mai sunt dorit la echipa națională”.

„Am aflat că nu mai sunt dorit” Andrea Pirlo rupe tăcerea după scandalul care i-a blocat drumul spre naționala Italiei „Am aflat că nu mai sunt dorit” Andrea Pirlo rupe tăcerea după scandalul care i-a blocat drumul spre naționala Italiei
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Andrea Pirlo rupe tăcerea după scandalul care i-a blocat drumul spre naționala Italiei

Negocierile pentru plecarea lui Pirlo de la United FC Dubai și preluarea naționalei Italiei au fost întrerupte, conform sport.sky.it.

„În ultimele zile, am urmărit cu multă amărăciune dezbaterea apărută în jurul numelui meu și al posibilității de a ocupa funcția de selecționer al echipei naționale a Italiei.

Din respect pentru instituții, pentru Federație și pentru toate persoanele implicate, am ales până acum să păstrez tăcerea. Consider însă că este de datoria mea să clarific anumite aspecte.

De-a lungul carierei mele, mai întâi ca fotbalist, iar astăzi ca antrenor, am respectat legile țărilor în care am lucrat și a contractelor pe care le-am semnat.

Colaborarea profesională care a făcut obiectul recentelor controverse a apărut în cadrul parcursului meu profesional din Emiratele Arabe Unite și are exclusiv un caracter comercial și sportiv.

A atribui acestei colaborări o semnificație politică înseamnă a-mi atribui convingeri pe care nu le-am exprimat niciodată și care nu îmi aparțin”, a scris fostul fotbalist, pe rețelele de socializare.

Campionul mondial din 2006 le-a mulțumit lui Paolo Maldini și Leonardo, cei care îl propuseseră pentru postul de selecționer.

„Doresc să le mulțumesc lui Maldini și lui Leonardo pentru aprecierea și încrederea pe care mi le-au arătat. Le cunosc competența, seriozitatea și dragostea pe care au dedicat-o întotdeauna fotbalului italian.

Îmi pare rău că o alegere de natură sportivă a fost atrasă atât de repede într-o confruntare publică, ajungându-se să mi se atribuie semnificații și intenții care nu îmi aparțin.

Dragostea pentru Italia nu depinde de o funcție. Face parte din istoria mea, din identitatea mea și va continua să mă însoțească mereu”, a mai notat acesta.

116 meciuri
a disputat Andrea Pirlo pentru naționala Italiei, pentru care a marcat 13 goluri

Ce urmează pentru Federația Italiană de Fotbal 

Italia mai are două opțiuni puternice pe listă: Antonio Conte și Roberto Mancini, ambii aflați în trecut pe banca Squadrei Azzurra.

Conte a mai condus naționala între 2014 și 2016, iar Mancini între 2018 și 2023, reușind să câștige Euro 2020, singura performanță notabilă a Italiei în ultimii 20 de ani, la turneele finale, după CM 2006.

Ambii tehnicieni și-au încheiat contractele cu Napoli, respectiv Al-Sadd, la finalul sezonului trecut.

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