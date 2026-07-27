Mourinho, de nerecunoscut  Ce au remarcat jurnaliștii spanioli la  tehnicianul lui Real Madrid +6 foto
Jose Mourinho, la antrenamentele celor de la Real Madrid/ Foto: IMAGO
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Mourinho, de nerecunoscut Ce au remarcat jurnaliștii spanioli la tehnicianul lui Real Madrid

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 27.07.2026, ora 20:03
  • Jose Mourinho (63 de ani) a revenit în această vară pe banca celor de la Real Madrid.
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„The Special One” a mai antrenat-o pe Real Madrid în perioada 2010-2013, iar jurnaliștii spanioli susțin că portughezul a renunțat de data aceasta la ego-ul său, care a contribuit la despărțirea de „galactici” în primul său mandat.

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Jose Mourinho, de nerecunoscut! Ce scrie presa din Spania despre el

The Special One a revenit, dar într-o versiune oarecum diferită.

Bătrânul Mourinho își pune deja amprenta: exigență maximă, atenție la fiecare detaliu și muncă aproape fără oprire.

În ciuda anilor care au trecut, portughezul nu s-a schimbat foarte mult în ceea ce privește modul în care lucrează pe teren, susțin cei care îi sunt alături de mult timp.

Obiectivul său este să reinstaureze o disciplină de lucru care, în opinia sa, s-ar fi pierdut în ultimii ani și să consolideze din nou grupul.

În primul său mandat, cuvântul de ordine a fi fost «a impune», o abordare care i-a adus conflicte cu aproape toate vedetele echipei din acea perioadă, dar cei care îl cunosc cred că acum caută mai mult consens.

Jucătorii care sunt deja la Valdebebas au experimentat direct programul solicitant al lui Mourinho.

Mourinho alternează munca fizică cu cea tactică, dar, ca întotdeauna, munca cu mingea are prioritate. Sesiunile sale de antrenament nu sunt excesiv de lungi, dar sunt întotdeauna foarte intense”, notează marca.com.

FOTO. Primele imagini cu Jose Mourinho după revenirea la Real Madrid

Jose Mourinho, primele imagini în tricoul lui Real Madrid de la revenire. FOTO realmadrid (4).jpg
Jose Mourinho, primele imagini în tricoul lui Real Madrid de la revenire. FOTO realmadrid (4).jpg

Galerie foto (6 imagini)

Jose Mourinho, primele imagini în tricoul lui Real Madrid de la revenire. FOTO realmadrid (1).jpg Jose Mourinho, primele imagini în tricoul lui Real Madrid de la revenire. FOTO realmadrid (2).jpg Jose Mourinho, primele imagini în tricoul lui Real Madrid de la revenire. FOTO realmadrid (3).jpg Jose Mourinho, primele imagini în tricoul lui Real Madrid de la revenire. FOTO realmadrid (4).jpg Jose Mourinho, primele imagini în tricoul lui Real Madrid de la revenire. FOTO realmadrid (5).jpg
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Jose Mourinho: „Înainte, mă gândeam mai mult la mine, eram mai egocentric”

Într-un interviu acordat pentru UEFA în urmă cu un an, tehnicianul portughez a vorbit și el despre schimbarea sa de personalitate.

„Înainte, mă gândeam mai mult la mine, eram mai egocentric și m-am schimbat în așa fel încât mă simt mai altruist.

Simt că sunt în fotbal pentru a-i ajuta pe alții mai mult decât pentru a mă ajuta pe mine. Sunt aici pentru a-mi ajuta jucătorii mai mult decât pentru a mă gândi la ce se va întâmpla în viața mea.

Mă gândesc mai mult la club, mă gândesc mai mult la bucuria fanilor, mai mult decât la mine”, a comentat antrenorul portughez”, declara Mourinho, potrivit sursei citate.

I s-a cerut să nu mai critice arbitrajul

În primul său mandat la Real Madrid, Mourinho n-a ținut cont de nimic și s-a contrat cu toți cei care îi ieșeau în cale.

Acum, spaniolii susțin că: „Cei care au vorbit cu Mourinho de la sosirea sa la Madrid nu îl văd pe antrenorul portughez la fel de combativ cu lumea exterioară precum a fost în cei trei ani petrecuți la club.

Mai mult, în domeniul arbitrajului, Madrid a pus deja accent pe distanțarea sa și pe purtarea războaielor fără actualul antrenor”, au mai scris cei de la Marca.

În primul său mandat la Real, Mourinho a câștigat un titlu (2011-2012), o Cupă a Spaniei (2010-2011) și o Supercupă a Spaniei (2012-2013).

I-a pregătit pe „galactici” în 178 de partide. S-a impus în 127, a remizat în 28 și a pierdut 23 de întâlniri.

  • De-a lungul carierei sale, Mourinho le-a mai antrenat pe Benfica, Uniao de Leiria, Porto, Chelsea, Inter, Manchester United, Tottenham, AS Roma, Fenerbahce și Benfica.

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