Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?

Meciul dintre Tomislav Edward Papac și Sam Ryan Ziegann, din Queens Park, Southport, Australia, a oferit scene nemaivăzute pe un teren de tenis.

Ziegann s-a impus fără mari probleme, scor 6-3, 6-3, dar Papac a șocat asistența cu al său comportament. Detalii, mai jos.

Imaginile din meciul Papac vs. Ziegann i-au surprins pe fanii tenisului.

Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! Scene bizare la o partidă din Australia

Australianul Tomislav Edward Papac a avut serioase probleme de echilibru la meciul cu Sam Ryan Ziegann.

De fiecare dată când servea, jucătorul înalt de 1,91m se dezechilibra și era la un pas să se prăbușească în cap!

De câteva ori, Papac s-a sprijinit în mâini sau în rachetă, după ce a lovit mingea. Nu e clar dacă jucătorul acuza crampe sau pur și simplu nu se putea ține pe picioare din cauza unei tehnici foarte slabe.

În ciuda vizibilelor probleme de echilibru, Papac a reușit să termine meciul, dar a înregistrat un eșec: 3-6, 3-6.

Ce este UTR Pro Tennis Tour

UTR Pro Tennis Tour (PTT) este un circuit global de tenis, deschis pe tot parcursul anului, organizat de UTR Sports pentru a ajuta jucătorii aspiranți să facă trecerea către turneele ATP/WTA. Se adresează jucătorilor clasați între 200 și 2000 în lume, necesitând un rating universal de tenis (UTR) specific.

Cu un format garantat de meciuri, circuitul are peste 450 de evenimente.

PTT utilizează o fază grupă în sistem turneu, urmată de faze eliminatorii, garantând jucătorilor mai multe meciuri (de obicei 4-5).

Evenimentele oferă premii substanțiale (de obicei între 12.000 și 25.000 de dolari), permițând jucătorilor să-și acopere cheltuielile chiar dacă nu câștigă turneul. Meciurile se joacă în formatul cel mai bun din trei seturi.

