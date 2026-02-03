Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe? +12 foto
Tenis

Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?

alt-text Publicat: 03.02.2026, ora 12:40
alt-text Actualizat: 03.02.2026, ora 13:01
  • Meciul dintre Tomislav Edward Papac și Sam Ryan Ziegann, din Queens Park, Southport, Australia, a oferit scene nemaivăzute pe un teren de tenis.
  • Ziegann s-a impus fără mari probleme, scor 6-3, 6-3, dar Papac a șocat asistența cu al său comportament. Detalii, mai jos.

Imaginile din meciul Papac vs. Ziegann i-au surprins pe fanii tenisului.

Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Citește și
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG: „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Citește mai mult
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”

Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! Scene bizare la o partidă din Australia

Australianul Tomislav Edward Papac a avut serioase probleme de echilibru la meciul cu Sam Ryan Ziegann.

De fiecare dată când servea, jucătorul înalt de 1,91m se dezechilibra și era la un pas să se prăbușească în cap!

Papac-Ziegann
Papac-Ziegann

Galerie foto (12 imagini)

Papac-Ziegann Papac-Ziegann Papac-Ziegann Papac-Ziegann Papac-Ziegann
+12 Foto
labels.photo-gallery

De câteva ori, Papac s-a sprijinit în mâini sau în rachetă, după ce a lovit mingea. Nu e clar dacă jucătorul acuza crampe sau pur și simplu nu se putea ține pe picioare din cauza unei tehnici foarte slabe.

În ciuda vizibilelor probleme de echilibru, Papac a reușit să termine meciul, dar a înregistrat un eșec: 3-6, 3-6.

Ce este UTR Pro Tennis Tour

UTR Pro Tennis Tour (PTT) este un circuit global de tenis, deschis pe tot parcursul anului, organizat de UTR Sports pentru a ajuta jucătorii aspiranți să facă trecerea către turneele ATP/WTA. Se adresează jucătorilor clasați între 200 și 2000 în lume, necesitând un rating universal de tenis (UTR) specific.

Cu un format garantat de meciuri, circuitul are peste 450 de evenimente.

PTT utilizează o fază grupă în sistem turneu, urmată de faze eliminatorii, garantând jucătorilor mai multe meciuri (de obicei 4-5).

Evenimentele oferă premii substanțiale (de obicei între 12.000 și 25.000 de dolari), permițând jucătorilor să-și acopere cheltuielile chiar dacă nu câștigă turneul. Meciurile se joacă în formatul cel mai bun din trei seturi.

Citește și

AC Milan l-a trimis acasă! „Probleme critice!” » Transferul era ca și făcut pentru 35 de milioane de euro, dar a picat peste noapte!
Campionate
11:15
AC Milan l-a trimis acasă! „Probleme critice!” » Transferul era ca și făcut pentru 35 de milioane de euro, dar a picat peste noapte!
Citește mai mult
AC Milan l-a trimis acasă! „Probleme critice!” » Transferul era ca și făcut pentru 35 de milioane de euro, dar a picat peste noapte!
Imagini inedite VIDEO + FOTO. Cum și-a cerut scuze un sportiv japonez după ce a lovit cu mingea o femeie
Superliga
21:58
Imagini inedite VIDEO + FOTO. Cum și-a cerut scuze un sportiv japonez după ce a lovit cu mingea o femeie
Citește mai mult
Imagini inedite VIDEO + FOTO. Cum și-a cerut scuze un sportiv japonez după ce a lovit cu mingea o femeie

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU. Pariul lui Nicușor Dan. O voce importantă de la Cotroceni dezvăluie care este principala miză externă a președintelui și la ce articol din tratatul NATO trebuie să ne uităm de fapt atunci când vorbim despre apărare
INTERVIU. Pariul lui Nicușor Dan. O voce importantă de la Cotroceni dezvăluie care este principala miză externă a președintelui și la ce articol din tratatul NATO trebuie să ne uităm de fapt atunci când vorbim despre apărare
INTERVIU. Pariul lui Nicușor Dan. O voce importantă de la Cotroceni dezvăluie care este principala miză externă a președintelui și la ce articol din tratatul NATO trebuie să ne uităm de fapt atunci când vorbim despre apărare
tenis australia Tomislav Edward Papac Sam Ryan Ziegann UTR Pro Tennis Tour
Știrile zilei din sport
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Nationala
03.02
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Citește mai mult
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
„Politic, fetele sunt mai puternice decât băieții!” De ce crede Ilie Năstase că nu va fi acceptată ideea ca la Grand Slam-uri să joace și fetele în sistemul 3 din 5
Tenis
03.02
„Politic, fetele sunt mai puternice decât băieții!” De ce crede Ilie Năstase că nu va fi acceptată ideea ca la Grand Slam-uri să joace și fetele în sistemul 3 din 5
Citește mai mult
„Politic, fetele sunt mai puternice decât băieții!” De ce crede Ilie Năstase că nu va fi acceptată ideea ca la Grand Slam-uri să joace și fetele în sistemul 3 din 5
Echipa lui Chivu, pedepsită! Sancțiunea dură primită de Inter, după ce fanii au atacat portarul advers cu petarde » Ce se întâmplă cu derby-ul cu AC Milan
Campionate
03.02
Echipa lui Chivu, pedepsită! Sancțiunea dură primită de Inter, după ce fanii au atacat portarul advers cu petarde » Ce se întâmplă cu derby-ul cu AC Milan
Citește mai mult
Echipa lui Chivu, pedepsită! Sancțiunea dură primită de Inter, după ce fanii au atacat portarul advers cu petarde » Ce se întâmplă cu derby-ul cu AC Milan
Ana Bogdan, în lacrimi VIDEO. Învinsă în primul tur de la Transylvania Open, românca  nu și-a mai putut stăpâni emoțiile: „Aveam alte planuri”
Tenis
03.02
Ana Bogdan, în lacrimi VIDEO. Învinsă în primul tur de la Transylvania Open, românca nu și-a mai putut stăpâni emoțiile: „Aveam alte planuri”
Citește mai mult
Ana Bogdan, în lacrimi VIDEO. Învinsă în primul tur de la Transylvania Open, românca  nu și-a mai putut stăpâni emoțiile: „Aveam alte planuri”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:06
În concurs, deși are ruptură de ligamente! Lindsey Vonn participă la Jocurile Olimpice de iarnă: „Nu vreau să am regrete”
În concurs, deși are ruptură de ligamente! Lindsey Vonn participă la Jocurile Olimpice de iarnă: „Nu vreau să am regrete”
10:13
I s-a refuzat cetățenia din cauza rasismului? Eric reaprinde un subiect sensibil pentru el, dar și pentru România: „Hai să vorbesc... Va fi foarte urât!”
I s-a refuzat cetățenia din cauza rasismului? Eric reaprinde un subiect sensibil pentru el, dar și pentru România: „Hai să vorbesc... Va fi foarte urât!”
11:19
Kremlinul jubilează, Kievul fierbe Declarațiile lui Gianni Infantino au stârnit reacții dure: „Degenerații moral propun ridicarea interdicțiilor”
 Kremlinul jubilează, Kievul fierbe Declarațiile lui Gianni Infantino au stârnit reacții dure: „Degenerații moral propun ridicarea interdicțiilor”
10:39
„De ce ar posta asta?!” VIDEO: John Terry, ironizat de rivali: „Legendă arogantă” » Clipul s-a viralizat peste noapte: „Să nu pui asta nicăieri, tată!”
„De ce ar posta asta?!” VIDEO: John Terry, ironizat de rivali: „Legendă arogantă” » Clipul s-a viralizat peste noapte: „Să nu pui asta nicăieri, tată!”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Top stiri din sport
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Superliga
03.02
Vassaras a dat verdictul Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Nationala
03.02
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Citește mai mult
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Superliga
03.02
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Citește mai mult
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Special
02.02
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG: „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Citește mai mult
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”

Echipe/Competiții

fcsb 96 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 25 rapid 26 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 14

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
04.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share