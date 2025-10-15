Casă nouă pentru Paris Masters Competiția de tenis se va desfășura în locul în care David Popovic a luat  aurul olimpic

Turneul Paris Masters 1000 se va desfășura, în acest an, pe La Defense Arena, locul unde David Popovici a cucerit aurul olimpic.

Organizatorii competiției așteaptă un public mai numeros decât în edițiile anterioare.

Paris Masters 1000 va avea loc în perioada 27 octombrie - 2 noiembrie.

După 38 de ani în care turneul Paris Masters 1000 s-a disputat la Bercy, ultima competiție Masters din acest an a fost mutată în „La Defense”, arena în care David Popovici a scris istorie la Jocurile Olimpice de anul trecut.

Motivul relocării competiției de tenis se datorează capacității mult mai generoase de care beneficiază „La Defense”.

„Colegii noștri de la alte turnee Masters 1.000 au investit mult în ultimii ani. Pentru a ține pasul și a respecta standardele ATP, a trebuit să evoluăm.

Eram la limită, fără progrese, iar turneul risca să-și piardă categoria pe termen mediu. Va fi o adevărată călătorie senzorială.

Terenul central este mai mare, traseul jucătorilor mai lung. Experiența va fi complet redesenată”, a spus Cedric Pioline, directorul turneului din capitala Franței, potrivit AFP.

Arena este una multifuncțională, cu o capacitate de 45.000 de locuri, iar, pentru turneul de tenis, 17.500 de spectatori vor putea asista.

Astfel, La Defense devine a doua arenă din punct de vedere al capacității unde se joacă tenis, după „Arthur Ashe” (US Open) din New York - 23.771 de locuri.

Paris Masters 1000 s-a mai desfășurat pe Stade Pierre de Coubertin, în perioada 1969 - 1982

Organizatorii Paris Masters doresc să depășească recordul de asistență

În acest an, organizatorii Paris Masters 1000 doresc să depășească numărul de spectatori pe care îl înregistrau la Bercy.

„Cele 1.000 de puncte ATP acordate câștigătorului vor conta. Bineînțeles, toți jucătorii sunt obosiți fizic, deoarece este sfârșitul sezonului.

În plus, calendarul de la sfârșitul sezonului este încărcat, este clar, dar avem încredere

Există un interes real în jurul noului loc. Dacă atingem sau ne apropiem de această cifră, va fi un succes”, a continuat Cedric Pioline.

Mai mult, turneul a devenit mai atractiv pentru jucătorii de tenis, întrucât premiile totale au crescut cu 3%. Astfel, în acest an, câștigătorul Paris Masters 1000 va încasa 946.610 de euro.

