Dominantă la Osaka Sorana Cîrstea obține o victorie categorică și se califică în sferturile turneului din Japonia

Sorana Cîrstea. Foto: Imago
Tenis

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.10.2025, ora 12:54
alt-text Actualizat: 15.10.2025, ora 12:55
  • Sorana Cîrstea (35 de ani, #51 WTA) s-a calificat în sferturile de finală ale turneului WTA de la Osaka.
  • Românca a învins-o categoric pe Katie Boulter (29 de ani, #59 WTA), scor 6-3, 6-1.

Cîrstea a dominat autoritar primul set, iar în actul secund și-a ridicat și mai mult nivelul, reușind să câștige cinci game-uri consecutive.

Sorana Cîrstea s-a calificat în sferturile de finală ale turneului de la Osaka

După această victorie, Cîrstea și-a asigurat un premiu în valoare de 6.815 de dolari.

„Sunt foarte bucuroasă că m-am calificat în sferturile de finală. Cred că am făcut un meci cu adevărat solid, mă bucură prestația mea și sper să pot să joc în continuare astăzi.

Trebuie să te bucuri de ceea ce faci. Iubesc tenisul, cred că se vede asta, altfel nu aș fi fost capabilă să joc atât de mulți ani.

Mă bucur de fiecare zi în circuit, îmi place să muncesc și sunt foarte bucuroasă cu tot ceea ce reușesc”, a spus jucătoarea, la Digi Sport, după partida care a durat o oră și 15 minute.

În sferturile de finală ale turneului, dotat cu premii totale de aproximativ 240.000 de euro, Cîrstea o va înfrunta pe câștigătoarea meciului dintre Marie Bouzkova (#41 WTA) și Viktorija Golubic (#60 WTA).

Întrebată cum va aborda meciul din „sferturi”, românca a răspuns:

„Întâi trebuie să văd cu cine voi juca, dar abordarea mea este, în general, aceeași. Încerc să joc agresiv, să fiu cea care dictează ritmul, să încerc să iau din timpul adversarei. Este important să fiu pozitivă și să fac un meci bun și vineri!”

54
de puncte primește Sorana Cîrstea pentru calificarea în sferturile turneului de la Osaka.

Jaqueline Cristian, cealaltă reprezentantă a României la turneul din Japonia, și-a aflat adversara din sferturi: o va înfrunta pe Naomi Osaka. Principala favorită a competiției poartă același nume ca și orașul gazdă.

Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share