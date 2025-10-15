Ungaria ne face să plătim Ce sancțiune a primit România după incidentele de la barajul contra maghiarilor. Bătaie și gaze lacrimogene pe teren

UEFA a pedepsit federația pentru ciocnirile de pe teren la România - Ungaria, în play-off-ul de calificare la Campionatul European de futsal.

Pe 24 septembrie, a ieșit scandal la România - Ungaria, în returul barajului pentru calificarea la Europenele de futsal din 2026.

Furie la Polivalentă pentru „Ungaria - Ungaria” la un meci de futsal

În prima manșă, maghiarii au învins, 3-2. La revanșa de la București, a fost 2-2, „tricolorii” pierzând șansa de a participa la turneul final continental.

Meciul de la Polivalentă a fost întrerupt în prima repriză după incidentele provocate de suporteri.

Furioși că pe tabelă apăruse „Ungaria - Ungaria” în loc de România - Ungaria din cauza unei defecțiuni, ultrașii au pătruns pe parchet și s-au bătut cu jandarmii, care au folosit gaze lacrimogene.

Șapte suporteri au fost interziși pentru un an pe orice arenă sportivă.

UEFA a amendat FRF cu 30.000 de euro

Comisia de Control, Etică și Disciplină UEFA a pedepsit federația. O amendă totală de 30.000 de euro pentru patru încălcări ale regulamentului forului de la Nyon.

Incidente declanșate de fani - 15.000 de euro.

Jandarmi pe parchet, în fața tribunei cu ultrași Foto: Sport Pictures

Mesaje nepotrivite la un eveniment sportiv - 5.000 de euro.

Aprinderea de torțe - 5.000 de euro.

Incidente în timpul imnurilor naționale - 5.000 de euro.

A mai fost un punct anchetat, „conduită incorectă a echipei”, dar FRF a primit doar un avertisment.

Și pe teren a fost tensiune la România - Ungaria Foto: Sport Pictures

Ungaria a fost sancționată cu 1.200 de euro amendă pentru „conduită incorectă a echipei”.

Doar Ungaria a fost pedepsită pentru Debrecen

Nici în tur, la Debrecen, pe 18 septembrie, nu a fost liniște. Numai federația maghiară a fost pedepsită cu o amendă de 11.500 de euro.

Incidente în timpul imnurilor naționale - 5.000 de euro.

Mesaje nepotrivite la un eveniment sportiv - 5.000 de euro.

Conduită incorectă a echipei - 1.500 de euro.

FRF a primit același avertisment pentru „conduită incorectă a echipei”.

