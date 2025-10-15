Replică pentru FCSB FC Hermannstadt își apără starul după declarațiile lui Mihai Stoica: „Astea sunt povești, să scadă prețul!” +32 foto
Kevin Ciubotaru. Foto: Sportpictures
Replică pentru FCSB FC Hermannstadt își apără starul după declarațiile lui Mihai Stoica: „Astea sunt povești, să scadă prețul!"

Ionuț Cojocaru
Publicat: 15.10.2025, ora 13:36
Actualizat: 15.10.2025, ora 13:36
  • Claudiu Rotar, finanțatorul echipei FC Hermannstadt, le-a răspuns celor de la FCSB în privința posibilului transfer al lui Kevin Ciubotaru (21 de ani).

Gigi Becali, patronul FCSB, a transmis recent că vrea să transfere un fundaș care să ajute echipa în privința regulii U21, iar Ciubotaru ar reprezenta o posibilă variantă pentru mercato de iarnă.

Claudiu Rotar l-a contrazis pe Mihai Stoica: „Ciubotaru se poate adapta și la alte sisteme”

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, a declarat că fotbalistul sibienilor nu este potrivit pentru sistemul de joc al campioanei, iar Claudiu Rotar i-a răspuns oficialului roș-albaștrilor:

„Astea sunt povești, să scadă prețul (n.r. râde). La FCSB este greu să joace, pentru că noi folosim un 3-5-2. FCSB nu schimbă sistemul pentru Kevin, dar el se poate adapta și la alte sisteme.

Până la urmă va decide domnul Gigi Becali. Nu este doar FCSB care poate cumpăra jucători de la Hermannstadt.

Avem multe discuții cu echipe din afară care ne urmăresc jucătorii. Nu trebuie să vindem neapărat la FCSB.

Dar, dacă își doresc cei de la FCSB, vine și la FCSB (n.r. -râde)”, a spus Claudiu Rotar, conform digisport.ro.

150.000 de euro
este cota lui Kevin Ciubotaru, potrivit transfermarkt.com. Fotbalistul celor de la Hermannstadt a oferit o pasă decisivă în cele 11 meciuri jucate în acest sezon

Ce a declarat Mihai Stoica: „Ciubotariu nu e pentru noi”

Niciodată nu poate juca fundaş stânga în patru. Pentru că este fotbalist de atac. Dacă joci în 4-2-3-1, îl văd mai mult sus, bandă sus. Este jucător ofensiv foarte bun, nu pare foarte interesat de faza defensivă.

Iar pentru mine, când joci în patru, cel mai important este ca un fundaş lateral să poată să se apere. Nu îl văd la noi în patru. Sare în ochi. La fel ca şi Thiago anul trecut la Sibiu, pentru că ei joacă în cinci.

Şi când ai trei în spatele tău, poţi să îţi faci treaba doar ofensiv. Şi atunci a ieşit în evidenţă Thiago. A fost şi Nana Antwi, dar n-are nicio legătură cu jocul în patru. Asta trebuie să le explic tuturor.

(n.r. - Kevin Ciubotaru) nu e pentru ce jucăm noi”, a spus Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Kevin Ciubotaru, debut convingător la echipa națională

După evoluțiile solide de la echipa de club, Kevin Ciubotaru a fost chemat de Mircea Lucescu la lotul selecționatei de seniori a României pentru amicalul cu Moldova (2-1) și meciul din preliminariile CM 2026, cu Austria.

Fotbalistul în vârstă de 21 de ani a intrat la pauza meciului de joi, atunci când l-a înlocuit pe fotbalistul celor de la Dinamo, Raul Opruț.

Jocul fotbalistului a fost unul convingător, fiind apreciat de mai mulți specialiști din fotbalul românesc.

România - Moldova, meci amical
România - Moldova, meci amical

Galerie foto (32 imagini)

România - Moldova, meci. Foto - Raed Krishan
+32 Foto
