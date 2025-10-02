Ghidul începătorului pentru pariuri sportive online
Publicitate

Ghidul începătorului pentru pariuri sportive online

alt-text Publicat: 02.10.2025, ora 12:00
alt-text Actualizat: 02.10.2025, ora 12:00
  • Când sportul este felul principal, pe placul publicului larg inclusiv în România, pariurile sportive pot fi considerate fie un condiment care desăvârșește totul, fie un desert care completează meniul și aduce mai multă satisfacție.
  • Accesibile de oriunde și oricând, cu un sistem comod, extra avantaje tip bonus și cote mărite, pariurile online sunt acum alese de foarte mulți pasionați de sport care au vârste de cel puțin 18 ani.

Din punct de vedere tehnic, aceste forme de divertisment disponibile în spațiul virtual reprezintă o versiune modernă, digitalizată a pariurilor tradiționale, realizate în agenții stradale, în locații fizice. Utilizatorii pot plasa mizele dorite pe diverse evenimente sportive, folosind dispozitive fixe sau mobile. Diversitatea de pariuri este impresionantă pentru fiecare eveniment și mereu există o mulțime de partide sportive în oferta zilei.

Se poate paria nu doar pe fotbal, tenis, baschet, handbal, Formula 1 și alte sporturi populare, ci și pe discipline sportive mai puțin răspândite ori chiar pe eSports. Mai mult, există și varianta de a plasa pariuri live, în timp ce urmărești anumite evenimente. Cotele se schimbă în funcție de desfășurarea acțiunii. Poți chiar închide pariurile mai devreme, dacă preferi să eviți riscurile suplimentare.

Platformele de pariuri sportive online îți pun la dispoziție statistici, cote actualizate în timp real, opțiuni variate și diverse bonusuri și promoții. Printre cele mai apreciate funcții speciale la pariuri online sunt rambursarea mizei la scor alb, 0-0, amplificatorul de cotă pentru bilete multiple și plata anticipată la 2 goluri avans, funcții disponibile pe https://swiper.ro/ro/ (L1234101W001500 ONJN), una din cele mai noi platforme licențiate în țara noastră.

Primii pași pentru începători la pariuri online

Pentru sesiuni 100% legale și sigure la pariuri sportive în mediul virtual este esențială alegerea unei platforme licențiate pe plan local de către Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN). Acest aspect este relevant inclusiv pentru garanția corectitudinii jocurilor și pentru protecția datelor personale și a tranzacțiilor efectuate (plăți și retrageri).

La crearea contului de client se realizează verificarea identității. Procesul KYC presupune validarea datelor utilizatorului. O astfel de procedură este acum întâlnită și la deschiderea de conturi bancare la distanță.

Trebuie analizate metodele de plată disponibile, pentru a se putea adăuga bani conform preferințelor proprii. Cele mai multe platforme de pariuri online permit depuneri și retrageri de fonduri cu ajutorul cardurilor de debit sau credit, prin transfer bancar ori cu ajutorul soluțiilor de tip portofel electronic / soluții fintech.

Dacă se aplică pentru promoții de bun venit sau de orice alt fel, trebuie citite cu maximă atenție toate prevederile din regulamentele respectivelor campanii, astfel încât extra beneficiile să fie de real folos în experiența de distracție.

Tipuri de pariuri sportive de bază

La fel ca în mediul offline, se poate paria pe rezultat (1X2), pe goluri, pe cartonașe, pe cornere și pe fel de fel de alte criterii, în funcție de sport și eveniment în sine. Se pot realiza combinații de cote astfel încât câștigurile posibile să ajungă la valori foarte mari, pe măsura riscurilor acceptate. Pariurile live aduc mai multă emoție decât cele pre-meci, mai ales că se poate urmări modificarea de cote în timp real.

Cotele sunt exprimate cu zecimale și se înmulțesc cu suma pariată pentru a exprima potențialul câștig. De exemplu, un bilet virtual cu cotă 2.50 și sumă pariată 50 U (unități) va genera un premiu de 125 U, dacă pronosticul este corect.

Strategii pentru începătorii la pariuri sportive

Cea mai utilă tehnică de joc este gestionarea corectă a bugetului. Pentru un bun bankroll management, la fel ca la casino online, se vor alege pariuri de valoare mică. Ideal este să fie urmărite statistici și ponturi ușor de găsit pe internet, cu mențiunea că niciun tip de informație nu poate garanta un anumit mod de desfășurare a vreunui eveniment sportiv.

Cu pași mici și riscuri minime, se pot testa diverse strategii de joc pentru a identifica varianta preferată. Accentul trebuie pus mereu pe distracție, cu cheltuieli asumate. Se vor evita pariurile emoționale, analizele pertinente pot fi de ajutor. Jocul responsabil este cea mai importantă strategie: limite fixe de bani și de timp pentru această nișă de divertisment.

Printre greșelile de evitat la pariuri online se evidențiază pariurile impulsive, urmărirea pierderilor, alocarea de sume mari, lipsa unui plan de joc, ignorarea statisticilor și a informațiilor obiective, dar și creditarea cu prea multă încredere a unor astfel de date, cu impresia de rezultat sigur.

Pariorii pot folosi multe resurse utile gratuite pe internet, de la cele puse la dispoziție chiar de platformele de pariuri sportive online, până la mass-media și social media (ziare virtuale, website-uri de statistici sportive, comunități online pentru schimb de idei).

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
Scandal culinar în Parlamentul Austriei: Restaurantul „eco” al legislativului, prins cu importuri exotice
pariuri sportive ghid
Știrile zilei din sport
„Sabotați” de Edi Iordănescu  Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Conference League
12:07
„Sabotați” de Edi Iordănescu Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Citește mai mult
„Sabotați” de Edi Iordănescu  Antrenorul român, luat la țintă de polonezi după meciul pierdut de Legia în Conference League » Ce i-au imputat
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Campionate
14:40
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Citește mai mult
Scandal în Italia Fostul coleg al „tricolorului” Marius Marin a fost suspendat, după ce a făcut mai multe pariuri ilegale
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Diverse
15:01
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Citește mai mult
Polițist făcut KO de un rugbist FOTO. Atac șocant al jucătorului de națională! I-a provocat o hemoragie cerebrală și a fugit de la fața locului
Mingea de la CM 2026  FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor »  Ce denumire are
Campionatul Mondial
13:54
Mingea de la CM 2026 FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor » Ce denumire are
Citește mai mult
Mingea de la CM 2026  FOTO. FIFA a dezvăluit balonul cu care se va juca la turneul final de anul viitor »  Ce denumire are
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:07
Stelea Îl apără pe Târnovanu Fostul portar de la națională îi răspunde lui Becali: „Nu e normal!”
Stelea Îl apără pe Târnovanu Fostul portar de la națională îi răspunde lui Becali: „Nu e normal!”
17:16
Pleacă după 6 luni! Jucătorul pe care U Craiova a plătit 1 milion de euro, out în iarnă: „De-abia acum s-au convins”
Pleacă după 6 luni!  Jucătorul pe care U Craiova a plătit 1 milion de euro , out în iarnă: „De-abia acum s-au convins”
16:20
Federal care lucrează și pentru FCSB? Șeful juniorilor FRF e acuzat că face aceeași muncă, în paralel, și pentru campioană. Cum se apără el, ce spune FRF
Federal care lucrează și pentru FCSB? Șeful juniorilor FRF e acuzat că face aceeași muncă, în paralel , și pentru campioană. Cum se apără el, ce spune FRF
17:43
Cu Rusia s-a putut. Cu Israel? Anunțul făcut de FIFA după ce mai multe țări au cerut suspendarea echipelor israeliene din competițiile internaționale
Cu Rusia s-a putut. Cu Israel? Anunțul făcut de FIFA după ce mai multe țări au cerut suspendarea echipelor israeliene din competițiile internaționale
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!

Dan Udrea: Pentru corecta informare, nu vă mai faceți de râs!
Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?

Cristian Geambașu: Cine îl poate ajuta pe Valentin Ceaușescu?
Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire

Cristina Negrilă: Marquez, lecție despre autodepășire
Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!

Dan Udrea: Opriți vănătoarea din Liga 1!
Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?

Cătălin Tolontan: Pe cine ați alege în echipa voastră de fotbal?
Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?

Cristian Geambașu: Hei, David! Cum facem cu tata?
FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN

Dan Udrea: FCSB are Europa în ADN
Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn

Silviu Tudor Samuilă: Alex Dobre, escrocul demn
Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea

Cristina Negrilă: Ne înjurăm? Asta e întrebarea
Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare

Cristian Geambașu: Cojocaru, coautor la egalare
Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei

Cristian Geambașu: Aerul binefăcător al Europei
Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?

Cristian Geambașu: Câștigă Simona?
Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. Să-l apărăm!

Dan Udrea: Rădoi, ca Hansi Flick. <span>Să-l</span> apărăm!
Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri

Cristian Geambașu: Fotbalul românesc, dezbrăcat din priviri
Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul fair-play? O glumă!

Cristian Geambașu: Criteriul <span>fair-play?</span> O glumă!
FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni

Cristian Geambașu: FCSB, drumul de la criză la suspiciuni
De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!

Dan Udrea: De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
Top stiri din sport
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Europa League
02.10
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Citește mai mult
Atenție, FCSB! UEFA aude tot! Atmosferă tensionată pe Arena Națională. Delegatul UEFA a venit să verifice fanii roș-albaștri de rasism
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat  noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
Liga 2
02.10
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
Citește mai mult
Schimbare la CSA Steaua Ministrul Apărării a anunțat  noul comandant » Ce obiective are. „Misiune” specială pentru secția de fotbal
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
Europa League
02.10
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională. Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
Citește mai mult
FCSB - Young Boys 0-2 Dezamăgire totală pe Arena Națională . Campioana n-a mișcat în fața elvețienilor în prima repriză
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”
Europa League
02.10
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”
Citește mai mult
El e vinovatul! Finanțatorul a luat la țintă un jucător după FCSB - Young Boys » „Victima” a reacționat: „Nu sunt fericit”

Echipe/Competiții

fcsb 66 CFR Cluj 22 dinamo bucuresti 20 rapid 24 Universitatea Craiova 30 petrolul ploiesti 10 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 4

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
03.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share