Vikingii nu iau vacanță! FOTO. „Mentalistul” Norvegiei a jucat pentru echipa sa de club la nici 6 zile după eliminarea de la Mondial

Vineri seara, Patrick Berg (28 de ani) a evoluat pentru Bodo/Glimt în campionatul Norvegiei.

La finalul săptămânii precedente, mijlocașul juca 120 de minute pentru țara scandinavă la Campionatul Mondial.

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Norvegia a fost una dintre surprizele plăcute ale CM 2026. Selecționata lui Stale Solbakken a ajuns până în faza sferturilor de finală, a deschis scorul în duelul cu Anglia, însă a pierdut după prelungiri, scor 1-2.

Patrick Berg a jucat pentru Bodo/Glimt la nici 6 zile după eliminarea Norvegiei de la CM 2026

Patrick Berg nu a început Mondialul ca titular în naționala Norvegiei. A jucat 9 minute în partida cu Irak și 45 cu Senegal.

Lucrurile s-au schimbat după ce echipa și-a asigurat prezența în fazele eliminatorii: mijlocașul a fost integralist în meciurile cu Franța (ultimul din grupa I), Coasta de Fildeș, Brazilia și Anglia.

528 de minute a bifat Patrick Berg la CM 2026. A livrat câte o pasă decisivă în meciurile cu Senegal și Coasta de Fildeș

Patrick Berg s-a întors în Norvegia luni seara și a precizat în timpul festivităților de la Oslo că va reveni rapid la rutina zilnică de la Bodo/Glimt, echipă care în sezonul precedent a ajuns până în optimile de finală ale Ligii Campionilor.

Mă simt foarte bine fizic. Încă din primul moment petrecut cu echipa națională, m-am simțit în formă bună și pregătit să joc și să-mi aduc contribuția. Acum sper să mă adaptez rapid la gazonul artificial și la diferența de fus orar. Patrick Berg, marți, pentru nrk.no

La aproximativ 5 zile și 19 ore după fluierul de final al meciului cu Anglia, Berg a jucat pentru Bodo/Glimt în meciul cu Fredrikstad din etapa #14 a campionatului Norvegiei, scor 1-0.

Antrenorul Kjetil Knutsen l-a trimis pe teren în minutul 69, în locul lui Joshua Gaston Kitolano.

Bodo/Glimt a urcat pe primul loc în campionatul norvegian, cu 29 de puncte din 13 meciuri. Podiumul este completat de Tromso (28 din 14) și Viking (27 din 11).

Patrick Berg played the last 20 minutes for Bodo Glimt today just 6 days after playing 120 minutes in the World Cup quarter finals for Norway. 🇳🇴 pic.twitter.com/4OQmVUkwgg — Footy Flix (@FootyFlixx) July 17, 2026

Patrick Berg: „Nu e cea mai rea comparație”

În timpul CM 2026, Patrick Berg a devenit viral datorită asemănării sale cu actorul australian Simon Baker, cunoscut mai ales pentru rolul principal Patrick Jane din serialul „The Mentalist”.

a little update- this is so funny actually https://t.co/DUDfEDBftA pic.twitter.com/5O8pctwqki — drea (@cinejaness) July 9, 2026

Patrick Berg a disputat 30 de meciuri oficiale din ianuarie și până la jumătatea lunii iulie.

Dacă va juca în toate partidele rămase în 2026 (în Eliteserien, preliminariile competițiilor europene și pentru națională), va termina anul cu aproximativ 66.

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