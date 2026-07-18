„S-a sufocat la un moment dat” Ce a spus Marius Baciu despre jucătorul schimbat la pauză + despre inovația cu FC Argeș: „Fantastic” +37 foto
Marius Baciu și Florin Tănase/ Foto: Raed Krishan - GOLAZO.ro
Superliga

„S-a sufocat la un moment dat” Ce a spus Marius Baciu despre jucătorul schimbat la pauză + despre inovația cu FC Argeș: „Fantastic”

alt-text Alexandru Smeu , Theodor Jumătate , Raed Krishan (video&foto)
alt-text Publicat: 18.07.2026, ora 00:42
  • FCSB - FC ARGEȘ 2-0. Marius Baciu (51 de ani), antrenorul roș-albaștrilor, a vorbit despre victoria echipei sale.
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Tehnicianul a explicat titularizarea lui Dennis Politic, scos ulterior la pauză, și s-a declarat extrem de mulțumit de faptul că FCSB a terminat partida cu mai mulți tineri de perspectivă pe teren: Mihai Toma (19 ani), Alexandru Stoian (18 ani) sau David Popa (19 ani).

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FCSB - FC ARGEȘ 2-0. Marius Baciu: „Mă bucur că am putut termina meciul cu jucători tineri, cărora le dăm încredere”

„Mă bucur că le-am dat șanse și celor tineri. Era o întrebare dacă să jucăm cu Tomiță (n.r. Mihai Toma) sau cu Politic din primul minut.

Denis s-a antrenat și el foarte bine, a avut o perioadă de pregătire excelentă, dar venea după o lungă perioadă de inactivitate. Am stat și ne-am gândit dacă să-l introducem pe el sau pe Tomiță de la început.

Bineînțeles, am vrut să-i dăm încredere, să se reintegreze în echipă și știm că ne poate ajuta oricând. Credem în el, la fel cum credem în toți jucătorii.

Venea după o lungă inactivitate, s-a sufocat la un moment dat, ne era frică de o accidentare.

Mă bucur că am putut termina meciul cu jucători tineri, cărora le dăm încredere. Nu doar Rici (n.r. Ricardo Pădurariu).

Eu cred că a făcut un joc bun și defensiv și ofensiv chiar dacă am zis că, având cartonașul galben, să nu intre în panică, dar s-a echilibrat și a avut un joc așezat, să zic așa”, a declarat Marius Baciu la Digi Sport.

FCSB - FC Argeș, înainte de meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (9).jpg
FCSB - FC Argeș, înainte de meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (9).jpg

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Marius Baciu: „Radunovic este un jucător foarte inteligent

Baciu a explicat și decizia de a-l folosi pe Radunovic la mijlocul terenului.

„Ne consultăm, ca staff. Radunovic este un jucător foarte inteligent, poate să joace la mijloc. A acceptat să ne ajute pe postul pe care l-a acoperit foarte bine. Cu el, Tănase și Cisotti a fost un trio fantastic!”.

Aymen Boutoutaou e urmărit de mult timp, una dintre țintele noastre. E o realizare că e aici. Am mai avut discuții la telefon, l-am simțit că își dorește foarte mult. Poate să joace și în sistem cu 3, dreapta, central, stînga Marius Baciu
  • Pentru FCSB urmează debutul în preliminariile Conference League. Prima manșă a duelului cu Auda din turul doi este programată joi, de la ora 20:45.

VIDEO. Golul marcat de Daniel Bîrligea în meciul FCSB - FC Argeș 2-0

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