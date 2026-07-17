„Nu va mai juca!” Patronul FCSB s-a lămurit după meciul cu FC Argeș: „E talentat, dar e fricos” + Jucătorul care va pleca pe 600.000 de euro +37 foto
Politic a fost schimbat la pauză cu FC Argeș
Superliga

„Nu va mai juca!” Patronul FCSB s-a lămurit după meciul cu FC Argeș: „E talentat, dar e fricos” + Jucătorul care va pleca pe 600.000 de euro

alt-text Publicat: 17.07.2026, ora 23:46
alt-text Actualizat: 17.07.2026, ora 23:54
  • FCSB a trecut de FC Argeș cu 2-0 în prima etapă din noul sezon de Liga 1.
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Patronul Gigi Becali a spus la final că mijlocașul Mihai Lixandru va pleca de la FCSB și a făcut o scurtă analiză a principalilor jucători ai roș-albaștrilor.

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Gigi Becali: „Gnahore a zis că nu vrea să joace, că nu e pregătit”

„Sunt mai mulțumit că am avut improvizații la mijlocul terenului. Ideea a fost a lui Baciu, cu Radunovic și Cisotti. Foarte bună!

Arad are o mică lovitură. Gnahore a zis că nu vrea să joace, că nu e pregătit. El a venit nepregătit și a zis că nu ar vrea, am fost de acord. Iar Joao Paulo e plecat de la Campionatul Mondial (n.r. e în vacanță). Din trei mijlocași, niciunul!

Lixandru a plecat deja, i-a făcut contract, habar n-am unde. Mi-a zis MM ieri că deja semnase pe suma de 600.000 de euro pentru club. Sunt mulțumit. Dacă nu mai intra în vederile noastre?!

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(n.r. despre Politic schimbat la pauză) Un fotbalist, dacă nu face faza defensivă, să facă măcar ceva în atac. Dacă nici colo, nici colo, ce să faci cu el? Nu știu dacă va mai avea loc, nu prea mai cred.

Vin ăștia trei jucători (n.r. mijlocașii absenți azi), vine și francezul cu care am semnat azi, sunt patru. Mai e și David Miculescu, care e în dreapta. Cisotti se eliberează și el din centru. Nu prea cred că mai poate juca. Asta este! E talentat, dar e fricos.

Dintre absenții de azi, titulari ar fi Gnahore și Joao Paulo sau Arad, să aleagă ei (n.r. stafful) doi din trei.

Mulțumit de [Tavi Popescu], dar nu foarte. Trebuie să vorbesc eu cu el, să termine cu artificiile. Când pui piciorul la minge, pui! Fără călcâi, fără dat printre picioare. Pune piciorul bărbătește, pasează și gata! Dar a avut reușite azi, de asta sunt mulțumit”, a spus Becali la Digi Sport.

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