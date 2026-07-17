„Nu e posibil așa ceva la prima etapă!” Andone și-a pus la zid elevii după eșecul cu FCSB și i-a atacat pe arbitri: „Duc jocul unde vor!” +37 foto
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„Nu e posibil așa ceva la prima etapă!” Andone și-a pus la zid elevii după eșecul cu FCSB și i-a atacat pe arbitri: „Duc jocul unde vor!”

alt-text Publicat: 17.07.2026, ora 23:58
alt-text Actualizat: 18.07.2026, ora 10:06
  • FCSB - FC Argeș 2-0. Bogdan Andone (51 de ani), antrenorul piteștenilor, și-a pus la zid elevii după eșecul din Ghencea.
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Tehnicianul piteștenilor și-a criticat jucătorii pentru atitudinea pe care au avut-o la primul meci al sezonului cu FCSB.

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Bogdan Andone și-a pus la zid elevii după eșecul cu FCSB: „Nu e posibil așa ceva la prima etapă!”

„Le mulțumesc suporterilor care au venit în număr foarte mare de la Pitești și să îmi cer scuze în numele echipei pentru prestație, mai ales cea din prima repriză. Nu e posibil să ne prezentăm cu atitudinea pe care am avut-o în prima repriză la primul joc din campionat.

Înțeleg că se mai întâmplă pe parcursul unui sezon, că mai sunt stări de oboseală sau lipsă de concentrare, dar în prima etapă e nepermis acest lucru. Vom vedea în zilele următoare cum vor merge lucrurile.

Am pregătit meciul ca să câștigăm, dar FCSB a câștigat meritat, fără drept de apel. Experiența și valoarea lor și-au spus cuvântul. Nu am reușit să-i blocăm cum ne-am propus și ne-am pregătit. N-am luat deciziile bune în multe momente sau n-am avut execuția corectă”, a spus Bogdan Andone la Prima Sport.

FCSB - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (16).jpg
FCSB - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (16).jpg

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FCSB - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg FCSB - FC Argeș, meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (3).jpg FCSB - FC Argeș, înainte de meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (1).jpg FCSB - FC Argeș, înainte de meci FOTO Raed Krishan GOLAZO (2).jpg
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I-a atacat pe arbitri: „Duc jocul unde vor, nu mai înțelegi nimic!”

Antrenorul lui FC Argeș nu i-a menajat nici pe arbitri, care nu ar interpreta corect noile reguli introduse inițial la Campionatul Mondial și preluate și în noul sezon al Ligii 1.

„Marea problemă e cu sistemul VAR acum și cu noile reguli. Arbitrii arbitrează cum vor ei. Le dă libertate să ducă jocul în direcția în care vor dânșii, să ia deciziile pe care le vor. O dată n-au trecut nici 5 secunde, la alții sunt 3 minute. Mingile sunt aruncate, ăia se întorc cu spatele.

O dată e fault, o dată nu, o dată e henț, de două ori nu e. Nu mai înțelegi nimic. Încerc să mă abțin. N-am nimic de reproșat în seara asta, dar nimeni nu înțelege nimic.

Stăm și ne întrebăm unii pe alții pe bancă: «Stai, n-a zis așa? Stai, era regula ailaltă. Păi nu, trebuia 5 secunde! M-am uitat pe ceas și au trecut 20 și ăla n-a jucat». Nu mai înțelege nimeni nimic. Deciziile sunt tot timpul la dânșii și dânșii duc jocul cum cred ei sau cum își doresc”, a încheiat Andone.

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FRF aplică și în România cea mai controversată regulă de la CM 2026

Federația Română de Fotbal a anunțat, după seminarul de vară al arbitrilor, că va adopta mai multe modificări introduse inițial la Campionatul Mondial din această vară. Inclusiv cea în care jucătorii care își acoperă gura în timp ce se adresează unui adversar, în situații tensionate, vor fi sancționați cu eliminare directă.

Schimbarea vizează comportamentul jucătorilor în momente tensionate și face parte dintr-un set mai amplu de modificări ale Legilor Jocului, menite să crească ritmul partidelor și să facă jocul mai transparent.

Regula a fost aprobată în aprilie de IFAB, la propunerea FIFA, înaintea Campionatului Mondial 2026.

Regula a produs momente controversate la CM 2026. Miguel Almiron, mijlocașul Paraguayului, a fost primul jucător eliminat pentru că și-a acoperit gura în timpul unei confruntări cu un adversar, în meciul cu Turcia.

Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay
Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay

Galerie foto (6 imagini)

Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay. Fotografii: Imago+capturi TV Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay Almiron i-a spus ceva lui Mert cu mâna la gură și a fost eliminat la Turcia - Paraguay
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Ulterior, Piero Hincapie, fundașul Ecuadorului, a fost eliminat în duelul cu Mexic, după un schimb de replici cu Santi Gimenez.

Piero Hincapie, eliminat în Mexic - Ecuador 2-0, după ce și-a acoperit gura Foto captură VIDEO Antena PLAY (4).jpeg
Piero Hincapie, eliminat în Mexic - Ecuador 2-0, după ce și-a acoperit gura Foto captură VIDEO Antena PLAY (4).jpeg

Galerie foto (10 imagini)

Piero Hincapie, eliminat în Mexic - Ecuador 2-0, după ce și-a acoperit gura Foto captură VIDEO Antena PLAY (1).jpeg Piero Hincapie, eliminat în Mexic - Ecuador 2-0, după ce și-a acoperit gura Foto captură VIDEO Antena PLAY (2).jpeg Piero Hincapie, eliminat în Mexic - Ecuador 2-0, după ce și-a acoperit gura Foto captură VIDEO Antena PLAY (3).jpeg Piero Hincapie, eliminat în Mexic - Ecuador 2-0, după ce și-a acoperit gura Foto captură VIDEO Antena PLAY (4).jpeg Piero Hincapie, eliminat în Mexic - Ecuador 2-0, după ce și-a acoperit gura Foto captură VIDEO Antena PLAY (5).jpeg
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Regula a fost supranumită „Legea Prestianni”, după episodul în care Gianluca Prestianni, jucătorul celor de la Benfica, a fost acuzat că ar fi ascuns o insultă adresată lui Vinicius Junior, în timpul unui meci din Champions League.

Una dintre cele mai importante schimbări privește înlocuirile.

10 secunde
va avea la dispoziție jucătorul schimbat pentru a părăsi terenul, din momentul în care este afișată tabela de schimbare sau arbitrul semnalizează înlocuirea. Dacă depășește limita, rezerva nu va putea intra imediat, ci doar la prima întrerupere după ce trece un minut de joc efectiv de la reluarea partidei

O altă modificare vizează jucătorii care primesc îngrijiri medicale pe teren. În general, aceștia vor fi obligați să rămână în afara terenului timp de un minut după reluarea jocului. Despre această regulă GOLAZO.ro a scris în premieră în urmă cu o săptămână.

Măsura are rolul de a limita simulările și opririle tactice ale partidelor, mai ales în momentele în care o echipă încearcă să rupă ritmul adversarului.

Schimbări apar și la VAR. Arbitrajul video va putea interveni în cazul unui cartonaș roșu acordat după un al doilea galben evident greșit, dar și atunci când un jucător este sancționat din greșeală în locul altuia.

În plus, competițiile pot permite intervenția VAR și la o lovitură de colț acordată greșit, dar doar dacă faza poate fi verificată rapid, fără ca jocul să fie întârziat.

Va exista și o numărătoare inversă vizibilă de cinci secunde în cazul aruncărilor de la margine întârziate. Dacă jucătorul nu repune mingea în joc în acest interval, posesia va fi acordată echipei adverse.

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