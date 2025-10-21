Patrick se desparte de Ceahlăul Fiul lui Florentin Petre a rămas fără echipă: „Plec cu inima împăcată”
Patrick Petre/ Foto:sportpictures.eu
Liga 2

Patrick se desparte de Ceahlăul Fiul lui Florentin Petre a rămas fără echipă: „Plec cu inima împăcată”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 21.10.2025, ora 15:25
alt-text Actualizat: 21.10.2025, ora 15:25
  • Patrick Petre (28 de ani), fiul lui Florentin, și-a reziliat contractul cu Ceahlăul Piatra Neamț, după 3 ani petrecuți la echipa din Moldova.

Patrick a ajuns la Ceahlăul în vara anului 2022, după aventura de la Minaur Baia Mare.

La acea vreme, formația din Piatra Neamț era condusă chiar de tatăl mijlocașului, Florentin Petre, legenda lui Dinamo.

Patrick Petre se desparte de Ceahlăul

Anunțul a fost făcut de nemțeni printr-un comunicat pe rețelele de socializare.

„Mulțumim, Patrick Petre!

Patrick Petre și conducerea clubului nostru au reziliat pe cale amiabilă contractul valabil până în vara anului 2026.

Patrick Petre a venit la CSM Ceahlăul în vara anului 2022, pe vremea în care tatăl său, Florentin Petre, antrenor principal la Piatra Neamț și a pus umărul la promovarea în Liga 2 din vara lui 2023.

A înscris de 12 ori în acel sezon competițional, fiind un adevărat lider în bătăliile duse în seria din care am făcut parte, dar și în fazele superioare precum play-off și baraj de promovare.

Îmbrăcând tricoul cu CSM Ceahlăul în Liga 2 și în Cupa României, Patrick Petre reușit 18 goluri și 5 pase decisive în cele 58 de meciuri disputate.

Îi urăm multă sănătate și succes în carieră!”, a anunțat Ceahlăul pe rețelele de socializare.

Patrick Petre: „Plec cu inima împăcată”

La doar câteva minute de la postarea făcută de Ceahlăul, Patrick Petre a reacționat și el:

„Astăzi se încheie o etapă importantă pentru mine. Am decis, de comun acord cu CSM Ceahlăul, să ne despărțim.

Au fost trei ani plini, cu muncă, emoții și momente care vor rămâne cu mine. Mulțumesc colegilor, antrenorilor și tuturor oamenilor din club. Mulțumesc suporterilor care au fost mereu acolo, indiferent de rezultat.

Plec cu inima împăcată și cu dorința de a merge mai departe, de a crește și de a-mi continua drumul în fotbal cu aceeași pasiune.

Urmează un nou capitol și abia aștept să-l trăiesc din plin”, a scris Patrick Petre pe pagina sa de Facebook.

  • Dinamo, Sepsi, Poli Iași, Unirea Constanța, Dacia Unirea Brăila și Minaur Baia Mare sunt echipele pentru care a mai evoluat Patrick Petre.
225.000 de euro
este cota lui Patrick Petre, potrivit transfermarkt.ro

ceahlaul piatra neamt liga 2 Florentin Petre despartire patrick petre
