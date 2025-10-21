Diego Forlan (46 de ani), legendarul atacant uruguayan, a suferit o accidentare horror în timpul unui meci de Old Boys.

Cel mai bun marcator al Campionatului Mondial din 2010 a fost internat în spital după ce a primit o lovitură violentă în timpul partidei jucate pentru echipa sa, Old Boys, în compania celor de la Old Christians, în cadrul Campionatului uruguayan al veteranilor, scrie as.com.

Diego Forlan, accidentare horror

Forlan, fost atacant la Manchester United, Villarreal sau Atletico Madrid, s-a ales cu trei coaste rupte și un mic pneumotorax la plămân.

„Mă vor interna și îmi vor pune un tub pentru a-l drena. Voi rămâne în spital până marți. În 20 de ani ca profesionist, nu mi s-a întâmplat niciodată așa ceva.

Mâna mi-a ajuns sub piept și mi-a rupt coastele. Și când am căzut, am spus: «Slavă Domnului că nu mi-am rănit încheietura mâinii».

Dar imediat nu am mai putut respira, nu am mai putut găsi aer, nu am mai putut găsi o poziție. Era o durere constantă care nu dispărea. Nu a dispărut până nu am ajuns la spital”, a declarat Forlan pentru sursa citată.

Echipa sa a câștigat partida în cele din urmă, scor 4-1.

Retras în anul 2019, Forlan s-a reprofilat, iar la sfârșitul anului trecut s-a apucat de tenis.

Diego Forlan, pe podium în topul marcatorilor pentru Uruguay

Legendarul atacant a bifat 112 selecții pentru naționala țării sale, reușind să marcheze de 36 de ori. Este depășit doar de Edinson Cavani, cu 58 de reușite, și de Luis Suarez, cu 69.

Tot cu naționala Uruguayului a reușit să cucerească Copa America, în 2011.

La nivel de club, Forlan cu cucerit titlul în Premier League în 2003 și FA Cup în 2004 cu Manchester United, Cupa Intertoto în 2004 cu Villarreal, iar în 2010 a bifat Europa League și Supercupa Europei cu Atletico Madrid.

172 de goluri a marcat Diego Forlan pentru Atletico Madrid, Villarreal și Manchester United

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport