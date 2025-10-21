Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat
Red Bull Racing foto: IMAGO
Formula 1

Amendă mare pentru Red Bull Echipa lui Verstappen, sancționată după ce a încercat să-l saboteze pe Lando Norris » Ce s-a întâmplat

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 21.10.2025, ora 14:16
alt-text Actualizat: 21.10.2025, ora 14:17
  • Max Verstappen (28 de ani) a câștigat Marele Premiu al Statelor Unite și a reintrat în cursa pentru titlul mondial.
  • Dar echipa sa a întâmpinat probleme după cursă, după ce s-a descoperit că un angajat Red Bull a încercat să-l încurce pe rivalul Lando Norris, pilotul McLaren.

Cu victoria din weekend, Verstappen s-a apropiat considerabil de Lando Norris și Oscar Piastri în clasamentul general al piloților, cu 5 curse înainte de finalul sezonului.

Red Bull, amendă de 50.000 de euro după ce a încercat să-l încurce pe Lando Norris

Deși este interzisă intrarea în zona grilei după start, un membru al echipei Red Bull ar fi intrat în zona poziției a doua imediat după începerea turului de formare, în ciuda faptului că oficialii cursei i-au atras atenția și i-au cerut să părăsească zona.

Acesta ar fi pătruns pentru îndepărtarea unei benzi pe care McLaren o folosește de obicei drept reper pentru Lando Norris, pentru ca acesta să se poziționeze în zona de start fără să depășească limitele și să evite eventuale penalizări, potrivit autosport.com.

Mișcarea ar fi fost o încercare de a-l „sabota” pe rivalul lui Verstappen, care a plecat din spatele olandezului.

Membrul echipei ar fi susținut că nu a observat eforturile comisarilor de a-l împiedica să reintre pe pistă.

Comunicatul comisarilor de cursă după Marele Premiu din SUA

„Un membru al echipei a reintrat în zona grilei de start, în apropierea celei de-a doua poziții de pe grilă, după ce începuse turul de formare, iar în acel moment comisarii de la boxe au încercat să închidă poarta.

Conform raportului comisarilor, membrul echipei nu a părut să reacționeze la eforturile lor de a-l împiedica să intre în zona pistei.

Reprezentantul echipei a declarat în timpul audierii că membrul echipei l-a informat că nu era la curent cu încercările oficialilor de a-l opri. Cu toate acestea, comisarii stabilesc că orice persoană afiliată unei echipe ar trebui să fie conștientă de faptul că intrarea pe pistă sau împiedicarea măsurilor de siguranță pentru pregătirea pistei pentru cursă, după ce grila de start a fost curățată, este absolut interzisă.

Astfel, indiferent dacă instrucțiunile oficialilor relevanți au fost sau nu respectate de către persoana în cauză, împiedicarea sau întârzierea procesului de închidere a porților înainte de startul cursei trebuie considerată un act periculos și, prin urmare, se justifică printr-o penalizare semnificativă pentru echipă”, se arată în comunicatul comisarilor, conform sursei citate.

Clasamentul general - piloți

  1. Oscar Piastri (McLaren) - 346p
  2. Lando Norris (McLaren) - 332p
  3. Max Verstappen (Red Bull) - 306p
  4. George Russell (Mercedes) - 252p
  5. Charles Leclerc (Ferrari) - 192p

Clasamentul general - constructori

  1. McLaren - 678p
  2. Mercedes - 341p
  3. Ferrari - 334p
  4. Red Bull - 331p
  5. Williams - 111p

