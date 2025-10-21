Eroare periculoasă Cum au fost trimiși fanii lui Dinamo în zona rivalilor de la Rapid, unde spun că au fost agresați. Cum se apără clubul și firma de ticketing +3 foto
Eroare periculoasă la meciul Rapid - Dinamo
Eroare periculoasă Cum au fost trimiși fanii lui Dinamo în zona rivalilor de la Rapid, unde spun că au fost agresați. Cum se apără clubul și firma de ticketing

Vlad Nedelea
Publicat: 21.10.2025, ora 13:52
Actualizat: 21.10.2025, ora 13:55
  • Mai mulți suporteri ai lui Dinamo au ajuns în zona fanilor Rapidului, în seara derby-ului încheiat cu victoria giuleștenilor, din cauza unei erori tipărite pe biletul cumpărat
  • Aceștia au intrat în conflict cu suporterii rivalilor, au existat agresiuni, lucru susținut chiar prin mesajul pe care aceștia l-au trimis către GOLAZO.ro  
  • Reprezentantul departamentului de ticketing al lui Dinamo și totodată reprezentantul bilete.ro se apără, invocă totuși o scuză ce nu poate fi dovedită în fapte, regretă incidentele și face promisiuni pentru ca pe viitor să evite astfel de situații 

O informație greșită a creat confuzie și a iscat incidente la derby-ul Dinamo - Rapid (0-2), disputat duminică seară pe Arena Națională. Mai mulți suporteri ai formației gazdă, Dinamo, reclamă că au fost direcționați greșit către zona rezervată fanilor rapidiști, din cauza unei erori de tipărire pe biletele de meci emise oficial prin platforma Bilete.ro.

Bilet cu acces greșit: Din Basarabia direct în mijlocul rivalilor

Un suporter dinamovist a transmis pe adresa redacției GOLAZO.ro un mesaj în care descrie situația ca fiind „extrem de gravă” și „dovada unei neglijențe organizatorice”.

Pe unul dintre biletele din seria DINFR27312, destinate sectorului fanilor lui Dinamo, era menționat accesul prin Bulevardul Basarabia, arteră rezervată exclusiv suporterilor Rapidului.

„Mai mulți suporteri ai lui Dinamo, printre care și subsemnatul, purtând culorile roșii ale echipei, au ajuns fără voie în perimetrul rivalilor și au fost agresați fizic de către un grup de suporteri rapidiști”, se arată parțial în mesajul transmis redacției.

Fanii solicită explicații oficiale din partea cluburilor Dinamo, dar și a reprezentanților bilete.ro, privind modul în care a fost posibilă această eroare pe biletele emise, dar și măsurile luate pentru a preveni repetarea unor situații similare.

Reacția oficialilor: „Nu am putut modifica structura de pe bilet”

Contactat de GOLAZO.ro, președintele lui Dinamo, Andrei Nicolescu, a declarat că nu era la curent cu incidentul, redirecționând întrebările către Adrian Dumitrescu, responsabilul de ticketing al clubului și reprezentant al Bilete.ro.

„Știm speța, noi comunicăm constant cu suporterii echipelor. Am comunicat inclusiv fanilor lui Dinamo pe toate canalele noastre. Le-am zis fanilor să nu facă accesul dinspre Bulevardul Basarabiei, ci doar pe Pierre de Coubertin sau Maior Coravu”, a declarat Adrian Dumitrescu pentru GOLAZO.ro.

Oficialul a explicat că, din motive tehnice, nu s-a putut modifica structura grafică a biletului, deși direcțiile corecte de acces au fost transmise prin alte canale:

„Din păcate, pentru că sunt mai mulți organizatori pe acest stadion, nu s-a putut modifica structura de pe bilet, iar săgeata indica acea intrare”.

Pe site-ul Bilete.ro nu apărea nicio mențiune privind accesul

Verificările GOLAZO.ro arată că pe pagina bilete.ro, cea destinată evenimentului Dinamo - Rapid, nu exista nicio mențiune referitoare la căile de acces pentru suporteri, în timp ce Jandarmeria București a emis comunicate oficiale în care preciza clar că fanii Rapidului intră dinspre Bulevardul Basarabia.

Pe bilete.ro nu există nicio mențiune referitoare la căile de acces pentru suporteri
Pe bilete.ro nu există nicio mențiune referitoare la căile de acces pentru suporteri

Pe bilete.ro nu există nicio mențiune referitoare la căile de acces pentru suporteri
Aceeași informație a fost transmisă și de fanii clubului Rapid, pe canalele sale oficiale, un loc unde în mod normal fanii lui Dinamo nu au acces, deci irelevant.

Întrebat despre această lipsă de informații, Dumitrescu a admis că „se pare că au fost fani care nu au văzut acest lucru”, adăugând: „Ne-am adresat în repetate rânduri pe toate mijloacele, însă se pare că au fost suporteri care nu au văzut acest lucru”. Ceea ce se dovedește fals. Căci în verificările făcute, nicăieri nu apărea această informație.

Dinamo - Rapid
Dinamo - Rapid

Dinamo - Rapid, meci
„Situația nu se va mai repeta”

În final, responsabilul de ticketing a dat asigurări că problema va fi analizată și remediată, după ce reporterul GOLAZO.ro l-a întrebat despre ce incidente putea să nască o astfel de eroare:

„Aveți dreptate că puteau ieși incidente grave cu urmări la fel de grave, am depus toate diligențele și sunt convins că acest lucru nu se va mai repeta. Vom remedia această problemă”.

VIDEO. Autogolul lui Gnahore din meciul Dinamo - Rapid 0-2

rapid bucuresti dinamo bucuresti suporteri bilete bilete.ro
