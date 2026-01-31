Dan Șucu, înmărmurit FOTO. Cum a fost surprins patronul Rapidului la finalul meciului cu U Cluj

RAPID - U CLUJ 0-2. Dan Șucu (62 de ani), patronul giuleștenilor, a rămas înmărmurit în urma înfrângerii echipei antrenate de Constantin Gâlcă (53 de ani).

Rapid continuă să nu găsească antidotul în fața celor de la U Cluj, în meciurile disputate pe teren propriu. Alb-vișinii au ajuns la patru înfrângeri consecutive în fața ardelenilor, pe Giulești.

RAPID - U CLUJ 0-2 . Dan Șucu, înmărmurit în tribune

La finalul partidei, camerele de filmat l-au surprins împietrit pe Dan Șucu.

Îmbrăcat gros, pentru temperatura sub zero din Capitală, cu un fes pe cap, patronul giuleștenilor a încercat să-și să-și ascundă deznădejdea și și-a acoperit fața cu gulerul.

Pentru Rapid, înfrângerea cu U Cluj a fost a doua suferită pe teren propriu în acest sezon. Precedenta data din 21 septembrie 2025, când giuleștenii pierdeau, 1-2, împotriva celor de la Hermannstadt.

În urma acestui rezultat, echipa antrenată de Constantin Gâlcă a ratat șansa de a trece cel puțin temporar pe primul loc.

Rapid a rămas pe locul 3, cu 45 de puncte, la egalitate cu Dinamo, și la un punct în spatele liderului Universitatea Craiova, dar oltenii au un meci mai puțin disputat și își pot mări avantajul.

Etapa următoare, alb-vișiniii au ocazia să-și ia revanșa în fața celor de la Hermannstadt, într-o partidă programată marți, cu începere de la ora 20:30.

Duelul de la Sibiu va fi în format liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

