Papp, dezlănțuit! A ieșit la atac după decizia care a adus victoria Rapidului: „Arbitrul a prins ură pe mine! Să-mi tai mâna, ce să fac!?”

Petrolul - Rapid 0-1. Paul Papp (35 de ani), fundașul gazdelor, a explodat la adresa arbitrului Marcel Bîrsan, care a dictat lovitura liberă care a dus la singurul gol marcat.

Rapid a reușit să înscrie după o lovitură liberă care a fost acordată de Marcel Bîrsan la o fază în care Paul Papp ar fi atins mingea cu mâna.

Petrolul - Rapid. Paul Papp, atac la adresa lui Marcel Bîrsan: „A prins ură pe mine”

La finalul partidei, întrebat despre decizia „centralului”, Paul Papp a avut o ieșire nervoasă și l-a criticat dur pe arbitrul Marcel Bîrsan.

„Nu mi-a dat cu mingea în mână. Eram cu mâna lipită. Unde să-mi duc mâna? Probabil domnul Marcel Bîrsan a prins ură pe mine. Nici nu vorbea în teren cu mine, nu-mi zicea nimic.

I-a spus lui Grozav că: «Da, da, da, am greșit». La două secunde după ce a fluierat. Cum poți să faci așa ceva?

Adică, oameni buni, eu nu vorbesc de arbitraj, dar nu se poate așa ceva, nu se poate. Unde să-mi duc mâna? Să mi-o tai? Ce să fac cu ea?”, a spus Paul Papp, la Digi Sport.

VIDEO. Faza controversată care a dus la golul marcat de Alexandru Pașcanu

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 11 24 2 Argeș 11 22 3 Dinamo 11 20 4 FC Botoșani 10 19 5 Rapid 10 19 6 Unirea Slobozia 10 17 7 UTA 11 16 8 Farul 10 14 9 U Cluj 10 13 10 Oțelul 10 13 11 Hermannstadt 11 10 12 CFR 9 8 13 FCSB 10 7 14 Petrolul 10 6 15 Csikszereda 10 5 16 Metaloglobus 10 3

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport