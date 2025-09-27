Papp, dezlănțuit! A ieșit la atac după decizia care a adus victoria Rapidului: „Arbitrul a prins ură pe mine! Să-mi tai mâna, ce să fac!?”

- Petrolul - Rapid 0-1. Paul Papp (35 de ani), fundașul gazdelor, a explodat la adresa arbitrului Marcel Bîrsan, care a dictat lovitura liberă care a dus la singurul gol marcat.
Rapid a reușit să înscrie după o lovitură liberă care a fost acordată de Marcel Bîrsan la o fază în care Paul Papp ar fi atins mingea cu mâna.
Petrolul - Rapid. Paul Papp, atac la adresa lui Marcel Bîrsan: „A prins ură pe mine”
La finalul partidei, întrebat despre decizia „centralului”, Paul Papp a avut o ieșire nervoasă și l-a criticat dur pe arbitrul Marcel Bîrsan.
„Nu mi-a dat cu mingea în mână. Eram cu mâna lipită. Unde să-mi duc mâna? Probabil domnul Marcel Bîrsan a prins ură pe mine. Nici nu vorbea în teren cu mine, nu-mi zicea nimic.
I-a spus lui Grozav că: «Da, da, da, am greșit». La două secunde după ce a fluierat. Cum poți să faci așa ceva?
Adică, oameni buni, eu nu vorbesc de arbitraj, dar nu se poate așa ceva, nu se poate. Unde să-mi duc mâna? Să mi-o tai? Ce să fac cu ea?”, a spus Paul Papp, la Digi Sport.
VIDEO. Faza controversată care a dus la golul marcat de Alexandru Pașcanu
Clasamentul din Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|11
|24
|2
|Argeș
|11
|22
|3
|Dinamo
|11
|20
|4
|FC Botoșani
|10
|19
|5
|Rapid
|10
|19
|6
|Unirea Slobozia
|10
|17
|7
|UTA
|11
|16
|8
|Farul
|10
|14
|9
|U Cluj
|10
|13
|10
|Oțelul
|10
|13
|11
|Hermannstadt
|11
|10
|12
|CFR
|9
|8
|13
|FCSB
|10
|7
|14
|Petrolul
|10
|6
|15
|Csikszereda
|10
|5
|16
|Metaloglobus
|10
|3