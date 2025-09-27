Petrolul - Rapid 0-1 Giuleștenii se impun la Ploiești după un meci chinuit și profită de pasul greșit al Craiovei

Petrolul - Rapid 0-1. Elevii lui Costel Gâlcă (53 de ani) au reușit să profite de pasul greșit făcut de Craiova, 2-2 cu Dinamo, și să vină la două puncte de olteni.

Giuleștenii au început mai bine partida și și-au arătat intențiile ofensive din primele minute ale duelului, când șutul lui Petrila a fost blocat de Paul Papp.

În minutul 23, Rapid a reușit să deschidă scorul, după o lovitură liberă puternic contestată de gazde. Alexandru Pașcanu a reluat în poartă un șut al lui Koljic deviat de Bălbărău.

Giuleștenii s-au retras în apărare după golul marcat și Petrolul a încercat prin Dongmo și Gicu Grozav să înscrie, dar fără succes.

În actul secund, marile ocazii au lipsit. Giuleștenii au menținut un joc de posesie și au securizat victoria.

A marcat: Alexandru Pașcanu '24

Repriza a doua a fost prelungită cu 4 minute!

Min. 79 - SCHIMBARE RAPID! Claudiu Micovschi îl înlocuiește pe Tobias Christensen.

Min. 79 - SCHIMBARE RAPID! Luka Gojkovic intră în locul lui Claudiu Petrila.

Min. 79 - SCHIMBARE RAPID! Cristopher Braun este înlocuit de Luka Gojkovic.

Min. 71 - SCHIMBARE PETROLUL! Franjo Prce intră în locul lui Paul Papp.

Min. 69 - SCHIMBARE RAPID! Alexandru Dobre îl înlocuiește pe Jakub Hromada.

Min. 69 - SCHIMBARE RAPID! Iese Rareș Pop și intră Cătălin Vulturar.

Min. 65 - SCHIMBARE PETROLUL! Robert Sălceanu este înlocuit de David Paraschiv.

Min. 65 - SCHIMBARE PETROLUL! Adi Chică-Roșă iese și intră Konstantinos Doumtsios.

Min. 46 - SCHIMBARE PETROLUL! Ioan Tolea îl înlocuiește pe Denis Radu.

Min. 46 - SCHIMBARE PETROLUL! Iese Brahima Doukansy și intră Tommi Jyry.

Min. 46 - A început repriza a doua!

Min. 45+2 - Pauză pe „Ilie Oană”! Rapid intră la cabine cu avantaj minim, grație golului marcat de Alexandru Pașcanu.

Prima repriză a fost prelungită cu 2 minute!

Min. 41 - Dongmo primește o pasă, la aproximativ 35 de metri de poarta Rapidului și șutează, dar mingea trece pe lâjngă poartă.

Min. 33 - Aflat în flancul drept, Denis Radu centrează, la firul ierbii, către Grozav, care șutează spre colțul scurt, dar balonul este blocat de Lars Kramer.

Min. 30 -Alexandru Mateiu primește o pasă la 30 de metri de poarta Rapidului și șutează, din prima atingere, pe centrul porții, iar Marian Aioani prinde.

Min. 24 - GOL RAPID! Elvir Koljic șutează, din lovitură liberă, în colțul stâng al porții ploieștenilor și Bălbărău respinge. Mingea este deviată la Alexandru Pașcanu care șutează și înscrie .

Min. 16 - Hromada centrează către Rareș Pop, care este scăpat din marcaj. Mijlocașul șutează, dar mingea în lovește pe Elvir Koljic.

Min. 8 - Tobias Christensen îi pasează în flancul stâng lui Claudiu Petrila, care pătrunde în careu și șutează, dar mingea este blocată de Paul Papp.

Min. 1 - A început meciul!

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 11 24 2 Rapid 11 22 3 Argeș 11 22 4 Dinamo 11 20 5 Botoșani 10 19 6 Unirea Slobozia 10 17 7 UTA 11 16 8 Farul 10 14 9 U Cluj 10 13 10 Oțelul 10 13 11 Hermannstadt 11 10 12 CFR Cluj 9 8 13 FCSB 10 7 14 Petrolul 11 6 15 Csikszereda 10 5 16 Metaloglobus 10 3

Petrolul - Rapid, echipele de start

Petrolul : Bălbărău - Veiga, Papp, Roche - Sălceanu, Dongmo, Mateiu, Doukansy, Radu - Grozav, Chică-Roșă

: Bălbărău - Veiga, Papp, Roche - Sălceanu, Dongmo, Mateiu, Doukansy, Radu - Grozav, Chică-Roșă Rezerve : Krell, Araujo Soares, Prce, Hanca, Marian, Botogan, Jyry, Tolea, Correia Ferreira, Gheorghe, Paraschiv, Doumtsios

: Krell, Araujo Soares, Prce, Hanca, Marian, Botogan, Jyry, Tolea, Correia Ferreira, Gheorghe, Paraschiv, Doumtsios Antrenor : Eugen Neagoe

: Eugen Neagoe Rapid : Aioani - Braun, Pașcanu, Kramer, Manea - Keita, Hromada - Christensen, Pop, Petrila - Koljic

: Aioani - Braun, Pașcanu, Kramer, Manea - Keita, Hromada - Christensen, Pop, Petrila - Koljic Rezerve : Stolz, Briciu, Bolgado, Bădescu, Gheorghe, Vulturar, Grameni, Gojkovic, Dobre, Micovschi, Baroan, Jambor

: Stolz, Briciu, Bolgado, Bădescu, Gheorghe, Vulturar, Grameni, Gojkovic, Dobre, Micovschi, Baroan, Jambor Antrenor : Constantin Gâlcă

: Constantin Gâlcă Stadion: „Ilie Oană” (Ploiești)

„Ilie Oană” (Ploiești) Arbitru: Marcel Bîrsan (București)/ Asistenți: Mihai Grigoriu (București) și Ionuț Neacșu (Bucureși)/ Arbitru VAR: Viorel Flueran (Craiova)/ Arbitru AVAR: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea)

Rapid va începe meciul de la Ploiești cu cel mai important jucător pe bancă! Din informațiile GOLAZO.ro, Dobre nu s-a simțit bine astăzi și nu a putut începe meciul din primul minut.

Eugen Neagoe: „Știu ce înseamnă Petrolul”

Duelul cu Rapid va reprezenta debutul lui Eugen Neagoe pe banca ploieștenilor. „Geană” l-a înlocuit pe Liviu Ciobotariu, antrenor demis de Petrolul după 0-3 cu Dinamo.

De partea cealaltă, giuleștenii caută să se revanșeze în fața fanilor după primul eșec al sezonului, 1-2 cu Hermannstadt în etapa precedentă.

Neagoe a fost prezentat oficial în cadrul unei conferințe de presă. Tehnicianul a dezvăluit că știe la ce se înhamă.

„Știu foarte bine ce înseamnă Petrolul, este un brand important al fotalului românesc. Știu că situația din acest moment nu este una foarte plăcută, dar sunt momente care se întâmplă în viața fiecărei echipe.

Scopul nostru este să ne facem treaba cât mai bine cu putință, să ieșim din această situație cât mai rapid și cred că este foarte important să fim uniți, toți cei care sunt aproape de echipă, jucători și suporteri. Doar așa putem să reușim ceea ce ne propunem!

Așa cum le-am spus și oamenilor din conducere, nu sunt genul de antrenor care să vin în fața lor, să bat cu pumnul în masă și să promit că, de mâine, voi schimba 100% lucrurile!

Pot, însă, să garantez că voi face tot ceea ce depinde de mine ca echipa să aibă rezultate, să aibă atitudine, să arătăm că suntem demni de tot ceea ce înseamnă Petrolul Ploiești!

Sunt mulți jucători pe care îi cunosc, cu care am lucrat la diverse echipe sau la națională. Au calitate, dar trebuie să creadă în posibilitățile lor și să-și ridice nivelul foarte rapid”, a declarat Eugen Neagoe, citat de fcpetrolul.ro

Costel Gâlcă, înainte de meciul cu Petrolul: „O să fie complicat”

Tehnicianul giuleștenilor recunoaște că are emoții înainte de „Primvs Derby”.

„Va fi un meci important, mai ales că ultima partidă nu a fost reușită (n.r. - 1-2 cu Hermannstadt). Este un derby pentru noi, au schimbat antrenorul și din punctul acesta de vedere e mult mai complicat.

Echipă poate să piardă, dar trebuie să joace ceea ce a pregătit în timpul săptămânii, să aibă personalitate și curaj.

Am spus tot timpul că depinde de noi, depinde de prestația noastră în teren, depinde de jocul nostru și bineînțeles trebuie să câștigăm”, a declarat Costel Gâlcă.

Întrebat dacă Rapid pleacă cu prima șansă în meciul cu Petrolul, Gâlcă a replicat:

„ V-am spus că în ziua de astăzi s-a echilibrat foarte mult situația, indiferent că echipele au două, trei puncte sau sunt în coada clasamentului. Pentru noi e important să ne impunem jocul și să câștigăm pentru că așa putem crește”, a afirmat antrenorul Rapidului la conferința de presă

Cele mai interesante informații înainte de Petrolul - Rapid

24 martie 1963, Rapid - Petrolul 6-1: cea mai clară victorie din contul giuleştenilor în duelurile directe (campionat). Peste doar câteva luni (22 septembrie 1963), tot pe terenul „vişiniilor", petroliştii s-au răzbunat cu un 6-0, scor care a consemnat o dublă istorică:

- Cea mai clară victorie din istoria Petrolului în deplasare;

Cea mai clară victorie din istoria Petrolului în deplasare; - Una dintre cele două cele mai severe înfrângeri suferite de Rapid acasă, a doua înregistrându-se în 1989, 2-8 cu Steaua.

Una dintre cele două cele mai severe înfrângeri suferite de Rapid acasă, a doua înregistrându-se în 1989, 2-8 cu Steaua. Sezonul 1965-1966 a adus ultimul titlu din istoria Petrolului, adversar direct fiind chiar Rapid. Meciul care a făcut diferenţa a fost cel din runda a 16-a (31 martie 1966), meci câştigat de Petrolul cu 1-0, graţie golului direct din corner reuşit de Virgil Dridea. Totuşi, trebuie menţionat şi faptul că în formula de start aliniată de Valentin Stănescu au intrat patru juniori, aceştia luând locul titularilor de drept, bolnavi la ora începerii partidei.

În editia următoare, 1966-1967, Rapidul a sărbătorit primul titlu chiar pe arena adversarilor, asta după ce a remizat fără gol. A rămas în istoria fotbalului povestea din 11 iunie 1967, atunci când „giuleştenii" s-au întors pe jos de la Ploieşti, întreg drumul spre casă fiind o sărbătoare.

Lupta dintre cele două a continuat şi în deceniul următor. În martie 70, Petrolul a învins cu 2-0 şi a declanşat declinul giuleştenilor, aceştia pierzând la două puncte titlul în faţa arădenilor.

La finele stagiunii 1973-1974, fostele campioane au retrogradat împreună în eşalonul secund. Rapidul avea să revină în 1975, doar pentru doi ani. În 1977, Petrolul a promovat, dar a şi retrogradat imediat.

Începutul anilor ‘80 le găseşte pe cele două în luptă directă pentru revenirea în Divizia A. În primăvara lui 1982, câteva zeci de mii de spectatori (în liga secundă!) au asistat pe vechea arenă din Ghencea la succesul rapidiştilor cu 5-1 (Manea - dublă, Damaschin, I. Ion, Şt. Popa / Cosarek). Deşi au facut scor in meciul direct, finalul sezonului i-a găsit pe ploieşteni pe loc de promovare, asta din cauza faptului că bucureştenii au tratat jocurile care au urmat în stilul lor inconfundabil.

După 9 ani, ,,Primvs Derby" a revenit pe prima scenă în 1983-1984, 3-1 pentru Petrolul la Ploieşti şi 1-0 pentru giuleşteni acasă.

În 1988, Petrolul a luat, din nou, drumul ligi secunde, nu înainte de a scoate trei puncte din duelurile cu giuleştenii. Ploieştenii au revenit după un an, dar tocmai venise rândul Rapidului să retrogradeze.

Primele confruntări de după Revoluţie au fost pe 28 noiembrie 1990, Rapid - Petrolul 2-1 (Constantinovici, Drăgan / Catinca) şi 16 iunie 1991, Petrolul - Rapid 1-0 (Costel Lazăr). Alte echipe, alte vremuri, dar aceleaşi pasiuni!

Ultimul succes reușit de bucureșteni în deplasare pe prima scenă: 13 august 2011, Petrolul - Rapid 0-1 (antrenori V. Răchită / R. Lucescu).

Cea mai recentă dispută din SuperLiga României: 29 noiembrie 2024, Rapid - Petrolul 1-1 (Cristi Manea / Alexandru Tudorie), informează lpf.ro.

