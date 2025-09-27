Contestat din nou în Ucraina Ultrașii lui Dinamo Kiev continuă să-l atace pe Blănuță! Ce mesaj a apărut la meciul cu Karpaty Lviv

Karpaty Lviv - Dinamo Kiev 3-3. Vladislav Blănuță (23 de ani) a fost titular în runda #7 din campionatul Ucrainei.

Atacantul a fost schimbat după 71 de minute în care nu a reușit să contribuie decisiv la niciunul dintre goluri.

Fanii celor de la Dinamo Kiev au afișat și un banner la adresa atacantului român.

Deși a fost titularizat de Oleksandr Shovkovskyi, fotbalistul român nu s-a remarcat în prima repriză, una dezamăgitoare pentru Dinamo Kiev, care a fost condusă cu 2-0 după reușitele rapide ale lui Pablo Alvarez și Bruninho.

Karpaty Lviv - Dinamo Kiev 3-3 . Suporterii lui Dinamo Kiev au afișat din nou bannerul cu „Diavolul Blănuță”

Karavaev a redus din diferență înainte de pauză, iar în debutul reprizei secunde Blănuță a fost aproape de un assist, după ce i-a pasat lui Voloshyn, care a trimis în bară.

La doar câteva minute, Dinamo a trecut în avantaj prin golurile lui Shaparenko și Karavaev, însă Karpaty a egalat în prelungiri, stabilind scorul final la 3-3.

Intrat deja în dizgrația fanilor lui Dinamo Kiev, Blănuță a fost schimbat în minutul 70, fiind huiduit de suporterii prezenți în tribune.

Suporterii chiar au afișat un banner cu mesajul: „Diavolul Blănuță”, similar cu acela afișat în meciul cu Obolon, 2-2.

În momentul în care a fost schimbat, chiar și un copil din tribuna lui Lviv i-a făcut lui Blănuță un semn de dezaprobare, conform tribuna.com.

Foto: tribuna.com

Dinamo Kiev conduce clasamentul în Ucraina, cu 15 puncte acumulate, după cele șapte meciuri jucate.

Următorul meci pentru Dinamo Kiev va fi unul în Conference League, cu Crystal Palace, pe 2 octombrie, de la 19:45.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport